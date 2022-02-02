Глава Роспотребнадзора: из-за мутаций вирус SARS-CoV-2 утратил способность проникать в легкие

«Вирус постоянно меняется, это его свойство. […] Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань», — заявила Попова в интервью РИА «Новости».

Что касается доминирующего на сегодняшний день «омикрон»-штамма коронавируса, то он преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей. Тяжелые формы болезни, по словам Поповой, он не провоцирует.

Ранее о том, что «омикрон»-штамм коронавируса в меньшей степени вызывает поражение тканей легких, также говорил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. При этом он не исключил, что резкий подъем температуры в течение двух-трех дней, который вызывает штамм, может способствовать обострению сопутствующих заболеваний у пациентов из групп риска.