Глава Роспотребнадзора: из-за мутаций вирус SARS-CoV-2 утратил способность проникать в легкие

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус, из-за своих многочисленных мутаций утратил способность проникать в легкие. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Вирус постоянно меняется, это его свойство. […] Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань», — заявила Попова в интервью РИА «Новости».
Что касается доминирующего на сегодняшний день «омикрон»-штамма коронавируса, то он преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей. Тяжелые формы болезни, по словам Поповой, он не провоцирует.
Ранее о том, что «омикрон»-штамм коронавируса в меньшей степени вызывает поражение тканей легких, также говорил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. При этом он не исключил, что резкий подъем температуры в течение двух-трех дней, который вызывает штамм, может способствовать обострению сопутствующих заболеваний у пациентов из групп риска.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В городе уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.
По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года. Кроме того, появилась новая разновидность доминирующего в мире штамма. BA.2 называют «скрытым омикроном» ввиду того, что его трудно отличить от BA.1 — обычного «омикрона».
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