Власти Петербурга не исключают введения новых ограничительных мер по коронавирусу. Город «приближается к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемиологических мероприятий».
Олег Эргашев
О возможном введении в Петербурге новых ограничительных мер по коронавирусу — цитата по ТАСС:
На сегодняшний день мы приближаемся к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемиологических мероприятий, что имеется ввиду — это, конечно, мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации. И такие мероприятия, которые связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%. Вся эта система разработана, мы в ней работаем и постоянно отслеживаем ситуацию в Санкт-Петербурге.
Напомним, на сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. В Петербурге новый вариант вируса уже является доминирующим — по данным Роспотребнадзора, штаммом «омикрон» здесь заразились почти 600 человек. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах».
По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года, когда коронавирус будет ежедневно выявляться у 65 000 человек.
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