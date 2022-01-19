18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Мы должны подумать»: власти Петербурга не исключили введения новых ограничений по коронавирусу

Поделиться:

Власти Петербурга не исключают введения новых ограничительных мер по коронавирусу. Город «приближается к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемиологических мероприятий».

Shutterstock.com

Олег Эргашев

О возможном введении в Петербурге новых ограничительных мер по коронавирусу — цитата по ТАСС:

На сегодняшний день мы приближаемся к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемиологических мероприятий, что имеется ввиду — это, конечно, мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации. И такие мероприятия, которые связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%. Вся эта система разработана, мы в ней работаем и постоянно отслеживаем ситуацию в Санкт-Петербурге.

Напомним, на сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. В Петербурге новый вариант вируса уже является доминирующим — по данным Роспотребнадзора, штаммом «омикрон» здесь заразились почти 600 человек. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах»

По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года, когда коронавирус будет ежедневно выявляться у 65 000 человек.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: