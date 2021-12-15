Вирусолог: штамм коронавируса «омикрон» был искусственно создан для завершения пандемии

Ученый заявил, что в «омикроне» выявили все мутации предыдущих штаммов SARS-CoV-2. Однако обнаружилась «вставочка из трех аминокислот», которые не могли появиться естественным путем, пишет РИА Новости.

Чумаков отметил, что новый штамм получился «суперослабленным», но при этом с быстрым распространением по сравнению с «дельтой». Однако пока «омикрон» не вызывает серьезных последствий.

«Он может достаточно много заражать людей, которые уже провакцинировались. Но болезнь у них протекает легко. Среди невакцинированных тоже нет уж очень тяжелых случаев. То есть такое впечатление, что это штамм, который очень быстро распространяется и легко переносится. Это очень хорошо», — заявил Чумаков.

Напомним, в Великобритании скончался первый в мире пациент с подтвержденным у него штаммом «омикрон». До этого не было зафиксировано ни одного случая гибели инфицированных новой разновидностью вируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Штамм коронавируса «омикрон» подтвержден уже у 16 из 177 россиян, которые вернулись из ЮАР. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В частности, заболевшие испытывают выраженную слабость и усталость. Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.

Кроме того, как считают эксперты, мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон».