Прогноз пандемии: к 2023 году коронавирус станет легкой инфекцией

Виктор Садовничий О том, когда коронавирус станет легкой формой инфекции — цитата по «Интерфаксу»: Мы с академиком Акаевым написали статью-прогноз, как математики, и предвидим всплески [развития ситуации с заболеваемостью COVID-19], мутации. Наш прогноз — что ковид сойдет на допустимый уровень, либо будет протекать в очень легкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Мы надеемся, что [это случится] в начале 2023 года.

Напомним, в конце 2021 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «2022 год должен стать концом пандемии COVID-19». На это есть надежда, так как спустя два года медики знают вирус намного лучше и имеют для лечения заболевания «лучшие средства».

Ранее, в сентябре 2020 года, основатель технологической компании Microsoft Билл Гейтс высказал предположение, что пандемия новой коронавирусной инфекции закончится в лучшем случае к 2022 году. Прогноз миллиардера и филантропа сбудется при условии, что человечество объединится в борьбе с вирусом.