«На сегодняшний день в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% [заражений коронавирусом] приходится на штамм «дельта», 40% — на штамм «омикрон» и некоторые другие не доминирующие варианты. Доминирование «омикрона» сегодня фиксируется в столичных регионах. Это, в первую очередь, Москва, Московская область и Санкт-Петербург», — сообщила Голикова.

На сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. Сроки карантина для заболевших сокращены до 7 дней. Всего под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России на сегодняшний день находятся 495,5 тысяч россиян. Среди заразившихся «омикрон»-штаммом 27,9% прошли полный курс вакцинации.

По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года, когда коронавирус будет ежедневно выявляться у 65 000 человек.