18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Голикова: «омикрон»-штамм коронавируса является доминирующим в Петербурге

Поделиться:

«Омикрон»-штамм коронавируса уже стал доминирующим в Петербурге. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Shutterstock.com

«На сегодняшний день в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% [заражений коронавирусом] приходится на штамм «дельта», 40% — на штамм «омикрон» и некоторые другие не доминирующие варианты. Доминирование «омикрона» сегодня фиксируется в столичных регионах. Это, в первую очередь, Москва, Московская область и Санкт-Петербург», — сообщила Голикова.

На сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. Сроки карантина для заболевших сокращены до 7 дней. Всего под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России на сегодняшний день находятся 495,5 тысяч россиян. Среди заразившихся «омикрон»-штаммом 27,9% прошли полный курс вакцинации.

По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года, когда коронавирус будет ежедневно выявляться у 65 000 человек.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: