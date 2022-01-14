Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено из-за «высокой неопределенности» штамма «омикрон»

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — приводит РИА «Новости» заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой. По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы».

По данным агенства, сегодня, 14 января, правительство снесет поправки к законопроекту. Согласно изменениям, те, у кого нет QR-кода, смогут посещать общественные места по ПЦР-тесту и после 1 февраля, Минздрав сможет устанавливать сроки действия коронавирусного сертификата для имеющих медотвод, а военные и приравненные к ним получат ковидные сертификаты с соблюдением требований защиты данных.

Накануне председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что ужесточать законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест из‑за распространения штамма «омикрон» не будут. Его приняли в первом чтении 16 декабря 2021 года, новые слушания должны были пройти 16 января. В целом закон планировали принять уже в феврале — со сроком действия в течение полугода.