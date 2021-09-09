Ученый Алексей Куприянов создал портал с независимой статистикой по COVID-19 в Петербурге. Насколько она выше официальной?

Но как мы можем быть уверены в ваших выводах? Почему вы верите одной официальной статистике и не верите другой?

В естественно собираемых данных должна присутствовать естественная же вариация. Дело в том, что мы имеем дело с вероятностными процессами, со случайными. Это означает, что в любом случае, что бы ни происходило: стагнация, устойчивый рост, устойчивое падение — данные всегда будут варьировать день ото дня, причем довольно значительно.

Кроме того, у нас всегда будут добавляться недельная динамика, связанная с выходными. Это не означает, что люди перестают умирать в выходные. Но мы все хорошо знаем, что по выходным активность людей сильно меняется. Люди стараются не попадать в больницы в выходные. В эти дни почти не идет выписка. То же касается тестирования и даже регистрации смертных случаев. Однако официальные данные по заболеваемости в мае 2020-августе 2021 года по Петербургу выглядят абсолютно неестественно - слишком ровная линия.

Второе - данные должны согласовываться между собой. Не нужно быть большим специалистом в эпидемиологии, чтобы понимать: люди сначала заболевают, потом попадают в больницу, а потом некоторые из них умирают. Конечно, некоторым делают ПЦР уже в больнице. Но далеко не всем. Некоторые умирают не попав в больницу, но таких тоже не большинство. В среднем смертность среди госпитализированных выше.

Это означает, что если мы нарисуем графики, то сначала у нас будет рост выявленных заболеваний, потом госпитализированных, потом смертности. Если мы возьмем отдельные данные по ведомствам, так и получается. Если наложить на эти графики официальную статистику на Стопкоронавирус.ру, то получается странность. Люди оттестировались, попали в больницу, умерли, а на сайте только потом видно, что они заболели.