Ученый Алексей Куприянов создал портал с независимой статистикой по COVID-19 в Петербурге. Насколько она выше официальной?

Кандидат биологических наук и сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов создал портал, на котором публикует независимую статистику по заболеваемости COVID-19 в Петербурге. По его расчетам, количество переболевших и умерших от коронавируса может быть значительно больше, чем принято считать. Редакция «Собака.ru» попросила ученого рассказать: как он анализирует информацию, насколько его данные отличаются от официальных и насколько им можно доверять.
-
Фото: Shutterstock.com
Вы запустили сайт с альтернативной статистикой по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Какие данные приведены на нем?
Я бы, возможно, не называл это альтернативной статистикой. На самом деле это самая обычная, совершенно официальная статистика, которую публикуют разные ведомства. Данные о смертности у нас собирают одни люди, данные о тестах — другие, данные о новых случаях — третьи. Иногда получившиеся результаты плохо согласуются друг с другом. Отличие моего сайта в том, что на нем вся эта разрозненная статистика представлена и проанализирована вместе в виде больших временных рядов, которые охватывают весь период эпидемии.
Главный мой источник — это официальная статистика Роспотребнадзора. Второй источник — сайт правительства Санкт-Петербурга. Он гораздо подробнее, поскольку освещает важные вопросы о темпах госпитализации и загрузке больниц. У нас есть телеграм-канал «Петербург против коронавируса», в котором сообщались важные данные по тестированию. Кроме того, какие-то данные получались из утечек или поступали ко мне неофициально. В частности, эти данные помогли мне закрыть ряд информационных лакун по июню и июлю этого года.
-
Фото: Дмитрий Лисовец
Вы говорите, что в основном опираетесь на открытые данные, неофициальная информация составляет лишь небольшую часть ваших источников. Что же мы можем увидеть из их сравнения?
Если собрать эти данные вместе, то общая картина существенно корректируется. Особенно если соотнести оперативные данные с теми, что были постфактум аккуратно пересчитаны Росстатом. Даже в Петербурге, где оперативный учет смертности поставлен совершенно образцовым образом, в него попадают не все умершие от коронавируса. Особенно это касается периодов пиков эпидемий. В это время патологоанатомические службы просто не справляются с учетом. Поэтому, по моим расчетам, в оперативный учет попадает порядка двух третей смертельных случаев.
А главное, сравнив разные данные, мы можем видеть, какие из них неточны по разным причинам. В начале у нас было очень мало тестов, поэтому многие люди оказались не учтенными в оперативной статистике как заболевшие. При этом нагрузка на больницы была огромна.
Еще один показатель, который все время фигурирует в СМИ: количество выявленных случаев. Здесь мы видим большие проблемы с данными за май 2020-август 2021 года. Вторая и третья волны у нас, по-видимому, недоучтены. Так, применительно ко второй волне могла быть срезана треть пика. Во время третьей волны официальные данные заболеваемости по версии Роспотребнадзора начали расти на месяц позже реального всплеска, который был виден по другим данным.
Но как мы можем быть уверены в ваших выводах? Почему вы верите одной официальной статистике и не верите другой?
В естественно собираемых данных должна присутствовать естественная же вариация. Дело в том, что мы имеем дело с вероятностными процессами, со случайными. Это означает, что в любом случае, что бы ни происходило: стагнация, устойчивый рост, устойчивое падение — данные всегда будут варьировать день ото дня, причем довольно значительно.
Кроме того, у нас всегда будут добавляться недельная динамика, связанная с выходными. Это не означает, что люди перестают умирать в выходные. Но мы все хорошо знаем, что по выходным активность людей сильно меняется. Люди стараются не попадать в больницы в выходные. В эти дни почти не идет выписка. То же касается тестирования и даже регистрации смертных случаев. Однако официальные данные по заболеваемости в мае 2020-августе 2021 года по Петербургу выглядят абсолютно неестественно - слишком ровная линия.
Второе - данные должны согласовываться между собой. Не нужно быть большим специалистом в эпидемиологии, чтобы понимать: люди сначала заболевают, потом попадают в больницу, а потом некоторые из них умирают. Конечно, некоторым делают ПЦР уже в больнице. Но далеко не всем. Некоторые умирают не попав в больницу, но таких тоже не большинство. В среднем смертность среди госпитализированных выше.
Это означает, что если мы нарисуем графики, то сначала у нас будет рост выявленных заболеваний, потом госпитализированных, потом смертности. Если мы возьмем отдельные данные по ведомствам, так и получается. Если наложить на эти графики официальную статистику на Стопкоронавирус.ру, то получается странность. Люди оттестировались, попали в больницу, умерли, а на сайте только потом видно, что они заболели.
-
Фото: пресс-служба Администрации Петербурга
Насколько велика разница ваших данных и официальных?
Возьмем самый важный показатель: количество умерших. В настоящий момент, по официальным данным, от коронавируса в Петербурге скончались почти 21 тысяча человек. Судя по всему, в реальности эта цифра — около 32,5 тысяч человек. Это означает, почти 600 человек на 100 тысяч населения, или 0,6% от жителей города. Обратите внимание: обычно говорится о летальности в процентах от заболевших. Тут идет речь о более, чем половине процента всего населения города.
Если мы сравним с соседними регионами, то лишь в Ленинградской области, по видимому, этот процент выше. В других субъектах СЗФО он ниже: от 0,3% населения в Вологодской области, до почти 0,5% в Карелии. В Финляндии этот показатель 0,019%, в Эстонии — 0,15%.
А что по общей заболеваемости?
Из показателя смертности выводится и другой — общее количество переболевших. Если мы возьмем открытые данные по летальности коронавируса, то увидим, что она составляет около 1% от заболевших. Таким образом, очень грубо говоря, мы можем умножить количество умерших на сто и получить порядка 60% переболевших в разной форме (по официальным данным, в Петербурге заболевание было диагностировано у 586 тысяч человек). Даже с учетом вакцинации этого, по-видимому, недостаточно, чтобы эпидемия естественным образом затухла. Это означает возможность четвертой волны, которая, кстати, может быть, уже идет.
-
Фото: Shutterstock
Сколько будет работать ваш сайт?
Пока я буду жив. Все данные, которые у меня выложены, доступны в обычном формате, который читается любой офисной программой, вроде Excel. Любой может сам их скачать, пересчитать. Если у кого-то возникнут сомнения в справедливости моих выводов, то всегда можно все пересчитать, и согласиться или не согласиться, представить альтернативную аналитику.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.