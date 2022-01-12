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В Госдуме назвали условие для введения в России полного локдауна

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В России введут полный локдаун при условии, если в стране будет фиксироваться ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в 40 тысяч человек. Как заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, такой вариант развития событий маловероятен, пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

«Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, — это пик, на который наша система здравоохранения... каждодневно рассчитана», — объяснил Хубезов.

Но депутит уверен, что перешагнуть этот порог сейчас почти невозможно.

«В определенной степени, можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет», — констатировал он.

Напомним, на сегодняшний день Россия находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма коронавируса «омикрон». По мнению президента, в ближайшее время стоит ожидать новых вспышек заболеваемости в стране.

Также штамм коронавируса «омикрон» уже может быть доминирующим в России. Об этом говорят данные глобальной базы GISAID, собирающей результаты секвенирования геномов от лабораторий по всему миру.

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