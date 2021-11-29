Что известно о новом штамме коронавируса «омикрон»? Он правда так опасен? Антитела бессильны? Прививка защитит?

Главной новостью прошлой недели стало обнаружение нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон». Потенциально он может оказаться даже опаснее доминирующего сейчас в России «дельта»-варианта. Из-за него Израиль уже принял решение на две недели полностью закрыть свои границы для иностранцев. Рассказываем что известно к этому моменту?
Что такое «омикрон»?
Это новый штамм коронавируса, обнаруженный в конце ноября учеными из ЮАР. Их заинтересовал тот факт, что на фоне сравнительно низкой заболеваемости в стране, в ряде вузов произошли вспышки COVID-19, причем болезнь была выявлена у студентов (хотя ранее основной группой риска считались пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями).
Как сообщает ТАСС, новый вариант вероятно появился в организме с ослабленным иммунитетом, где вирус смог несколько раз мутировать.
Почему к нему столько внимания?
По целому ряду причин. Во-первых, он может оказаться более заразным, чем самый распространенный сейчас «дельта»-вариант. Как отмечает в своем официальном сообщении Всемирная организация здравоохранения, количество положительных ПЦР-тестов в районах, где был выявлен «омикрон» возросло. Впрочем, делать окончательные выводы пока рано. Возможно причина подъема заболевания в другом и не связана с большей способностью нового штамма к распространению.
Также есть вероятность, что новый вариант может быть опаснее для инфицированных. Как сообщает ВОЗ, количество госпитализаций в районах распространения «омикрона» выросло, но и это может быть связано не со свойствами самого штамма, а с общим ростом количества заболевших.
Главной же причиной беспокойства, является тот факт, что «омикрон» отличает большое количество мутаций, в том числе в S-белке, с помощью которого вирусные частицы попадают в клетки человека. В той части белка, которая непосредственно взаимодействует с рецепторами на поверхности клетки, новый вариант имеет 10 мутаций, в то время как вариант «дельта» — две (что видно на визуализации, подготовленной итальянскими учеными). Из-за этого, новый вариант, возможно, обладает способностью легче уходить от нейтрализующих антител, что повышает риск заражения.
Omicron, ecco la prima foto della variante scattata al Bambino Gesù https://t.co/AYuqYCGZZm pic.twitter.com/LdRdixAXjE— Corriere della Sera (@Corriere) November 27, 2021
То есть прививка теперь не помогает?
Помогает. ВОЗ пока не дает однозначного ответа относительно того, насколько появление нового штамма ослабляет защиту, возникающую в результате прививки, и ослабляет ли ее вообще. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что «вакцины по-прежнему имеют решающее значение для снижения количества тяжелых случаев и смертей». Опрошенные РБК вирусологи также полагают, что существующие вакцины, по-прежнему будут эффективным способом профилактики, сообщает РБК.
А вот иммунитет, возникший в результате ранее перенесенного COVID-19, вероятно, будет менее действенным против «омикрона», сообщает ВОЗ. Риск заражения новым вариантом для таких людей может быть выше, чем опасность подхватить «дельту» или другой штамм.
Когда новый штамм придет в Россию?
Сложно сказать. Все будет зависеть от того, насколько подтвердятся данные о повышенной в сравнении с «дельтой» заразности нового варианта. Вскоре после выявления «омикрона» страны вновь стали закрывать границы для иностранцев. Россия, в частности, ограничивает въезд для иностранцев из ЮАР и ряда других государств.
Однако штамм уже выявили не только в Южной Африке, но также и в Германии, Италии, Чехии, Великобритании, Бельгии, Гонконге и Израиле, сообщает «Интерфакс». Член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый предположил, что «омикрон» уже мог попасть в Россию, однако его слова опровергли в Роспотребнадзоре.
Пора ли паниковать?
Пока нет. Причин этому несколько. Во-первых, ученые до сих пор не сделали окончательного вывода относительно повышенной заразности «омикрона». Его вспышка произошла на фоне сравнительно низкой заболеваемости в ЮАР и могла быть случайностью, совпадением разных факторов. Свойства самого нового штамма могли не иметь решающего значения.
Опрошенные ТАСС южноафриканские врачи не обнаружили серьезной разницы в тяжести течения болезни между пациентами с новым штаммом и теми, кто был инфицирован ранее известными вариантами.
К тому же, «омикрон» уже не первый штамм, который вызывал обеспокоенность эпидемиологов. К примеру, ранее в 2021 году говорилось об обнаружении варианта «йота», который также называли более опасным, чем «дельта», однако ему так и не удалось вытеснить ранее известные варианты вируса.
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