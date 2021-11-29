Что известно о новом штамме коронавируса «омикрон»? Он правда так опасен? Антитела бессильны? Прививка защитит?

Почему к нему столько внимания?

По целому ряду причин. Во-первых, он может оказаться более заразным, чем самый распространенный сейчас «дельта»-вариант. Как отмечает в своем официальном сообщении Всемирная организация здравоохранения, количество положительных ПЦР-тестов в районах, где был выявлен «омикрон» возросло. Впрочем, делать окончательные выводы пока рано. Возможно причина подъема заболевания в другом и не связана с большей способностью нового штамма к распространению.

Также есть вероятность, что новый вариант может быть опаснее для инфицированных. Как сообщает ВОЗ, количество госпитализаций в районах распространения «омикрона» выросло, но и это может быть связано не со свойствами самого штамма, а с общим ростом количества заболевших.

Главной же причиной беспокойства, является тот факт, что «омикрон» отличает большое количество мутаций, в том числе в S-белке, с помощью которого вирусные частицы попадают в клетки человека. В той части белка, которая непосредственно взаимодействует с рецепторами на поверхности клетки, новый вариант имеет 10 мутаций, в то время как вариант «дельта» — две (что видно на визуализации, подготовленной итальянскими учеными). Из-за этого, новый вариант, возможно, обладает способностью легче уходить от нейтрализующих антител, что повышает риск заражения.