Центр имени Гамалеи модифицировал «Спутник V» под новый штамм «омикрон»

Эксперт заметил, что пока нет достоверных данных о том, что «омикрон» способен полностью вытеснить штамм дельта. Однако ученые ужа работают над созданием двухкомпонентного препарата, который бы справлялся с двумя видами. Первые результаты исследования будут готовы уже на следующей неделе.

Гинцбург также отметил, что если эффективность обновленной вакцины против нового штамма будет в два-шесть раз ниже, чем против первоначального варианта, который пришел из Уханя, то вносить изменения в препарат не потребуется.

Напомним, в Великобритании скончался первый в мире пациент с подтвержденным у него штаммом «омикрон». До этого не было зафиксировано ни одного случая гибели инфицированных новой разновидностью вируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Штамм коронавируса «омикрон» подтвержден уже у 16 из 177 россиян, которые вернулись из ЮАР. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В частности, заболевшие испытывают выраженную слабость и усталость. Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

Кроме того, как считают эксперты, мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон».