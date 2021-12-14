Центр имени Гамалеи модифицировал «Спутник V» под новый штамм «омикрон»

Центр имени Гамалеи создал модификацию вакцины «Спутник V» против нового коронавирусного штамма «омикрон». Сейчас препарат проходит первую стадию клинических испытаний. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, пишет ТАСС.
Эксперт заметил, что пока нет достоверных данных о том, что «омикрон» способен полностью вытеснить штамм дельта. Однако ученые ужа работают над созданием двухкомпонентного препарата, который бы справлялся с двумя видами. Первые результаты исследования будут готовы уже на следующей неделе.
Гинцбург также отметил, что если эффективность обновленной вакцины против нового штамма будет в два-шесть раз ниже, чем против первоначального варианта, который пришел из Уханя, то вносить изменения в препарат не потребуется.
Напомним, в Великобритании скончался первый в мире пациент с подтвержденным у него штаммом «омикрон». До этого не было зафиксировано ни одного случая гибели инфицированных новой разновидностью вируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Штамм коронавируса «омикрон» подтвержден уже у 16 из 177 россиян, которые вернулись из ЮАР. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В частности, заболевшие испытывают выраженную слабость и усталость. Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».
Кроме того, как считают эксперты, мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон».
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