Минздрав разрешил прививать «Спутником V» беременных женщин

Министерство здравоохранения России разрешило прививать беременных женщин от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
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«Экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») у беременных. Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекции», — приводит «Интерфакс» слова Мурашко.
Решение принято с учетом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде. Мурашко напомнил, что беременные также болеют коронавирусом, в том числе и в тяжелой форме.
На сегодняшний день 12% госпитализированных с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии. Всего помощь в медицинских организациях получает 570,1 тысячи человек, 76% из них лечатся в амбулаторных условиях. По словам Мурашко, несмотря на увеличение общего количества пациентов и тяжелых случаев заболевания, из общего числа реанимационных коек с аппаратами ИВЛ в настоящий момент занято лишь 15%.
Всего в России развернуто 173 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, в настоящий момент обеспечено увеличение их количества на 40%. «То есть коек достаточное количество. Мы фактически идем с опережением количества поступающих пациентов. На прошлой неделе мы отмечали, в двух регионах были задержки с дополнительным развертыванием, сегодня они устранены», — объяснил министр здравоохранения.
По сравнению с первой и второй волнами заболеваемости, сейчас наблюдается увеличение доли заболевших COVID-19 среди граждан в возрасте от 26 до 40 лет. «Если в первую и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет, и старше 60 — это были доминирующие группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет — это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше чем на 26%», — резюмировал Мурашко.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 409 тысяч, в Москве — 1 миллион 323 тысячи, в Петербурге — 462 тысячи, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 180 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. При этом власти допустили новые ограничения по коронавирусу — если темпы вакцинации не увеличатся. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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