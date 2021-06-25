Минздрав разрешил прививать «Спутником V» беременных женщин

«Экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») у беременных. Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекции», — приводит «Интерфакс» слова Мурашко.

Решение принято с учетом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде. Мурашко напомнил, что беременные также болеют коронавирусом, в том числе и в тяжелой форме.

На сегодняшний день 12% госпитализированных с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии. Всего помощь в медицинских организациях получает 570,1 тысячи человек, 76% из них лечатся в амбулаторных условиях. По словам Мурашко, несмотря на увеличение общего количества пациентов и тяжелых случаев заболевания, из общего числа реанимационных коек с аппаратами ИВЛ в настоящий момент занято лишь 15%.

Всего в России развернуто 173 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, в настоящий момент обеспечено увеличение их количества на 40%. «То есть коек достаточное количество. Мы фактически идем с опережением количества поступающих пациентов. На прошлой неделе мы отмечали, в двух регионах были задержки с дополнительным развертыванием, сегодня они устранены», — объяснил министр здравоохранения.

По сравнению с первой и второй волнами заболеваемости, сейчас наблюдается увеличение доли заболевших COVID-19 среди граждан в возрасте от 26 до 40 лет. «Если в первую и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет, и старше 60 — это были доминирующие группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26-40 лет — это наиболее активная категория, и прирост среди этой категории произошел больше чем на 26%», — резюмировал Мурашко.