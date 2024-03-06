Miu Miu, Chanel, Christian Dior, Valentino: ретроспектива Недели моды в Париже

Подводим модные итоги отгремевшего fashion month: облачаемся в куротно-нарядный твид Chanel, готический тюль Valentino, стейтмент-капрон Saint Laurent и панк-деконструктивистский деним Balenciaga.
В центре внимания синьоры Миуччи в Miu Miu — медицинская униформа (фэшн эпохи постковида!), маскирующаяся под расслабленные пижамы. Надеваем импровизированные хирургички с двубортными макси-пальто и жемчужными нитями, закинутыми за приподнятый воротник. Вслед за Gucci сочетаем в одном луке все оттенки зеленого — от кислотного и изумрудного до илисто-болотного.
Главный аксессуар сезона — массивные рабочие перчатки (то ли садовода, то ли трубочиста) в духе горнолыжной амуниции. Плюс фиксируем триумфальное возвращение скинни-джинсов: будем носить на их низкой посадке с укороченными джинсовками (y2k все еще с нами), брогами и мамиными шубами (подойдет меховое апсайкл-пальто из ассортимента Nereja).
Энтони Вакарелло выкручивает стейтмент-сексуальность Saint Laurent на максимум — с воздушными рубашками, украшенными бантами, полупрозрачными юбками-карандашами, атласными платьями-подтяжками и бесконечными капроновыми колготками, натянутыми до груди. Утепляемся за счет пушистых объемных шуб (носим под мышкой вместо сумки) и кожаных ретро-пальто, а украшаемся при помощи тонких ремешков, круглых гранд-браслетов (тоже полупрозрачных!), ромбовидных сережек-люстр и капроновых балаклав (идеально для bad hair day).
Chanel
В новой осенне-зимней коллекции Chanel креативный директор Виржини Виар раздает образцовый северно-курортный шик (для прогулок по нормандскому и комаровскому берегу) — с широкополыми гранд-шляпами, яркими вязаными кардиганами и фирменным олдскульным твидом.
Головной убор сезона по версии Chanel — нет, не купальная шапочка или ковбойская шляпа, а большая широкополая рафия в духе фэшн-сеновалов Jacquemus. Помимо бантиков, в следующем сезоне не расстаемся со сложносочиненными бусами, в которых на подиум вышла Джиджи Хадид. Возвращаем в фэшн-обиход оперные перчатки, собирая их в гофрированную гармошку на запястье (так уже делали Givenchy на январском показе), и не отказываемся от замши, особенно в обувной линейке, — носим сапоги до колена (а то и выше) со всем, везде и сразу
Valentino
С подачи Пьерпаоло Пиччоли на смену валентиновскому розовому и красному приходит Valentino Black — в готической коллекции дарк-фэшн коллекции модного дома, отсылающей к кружевной фотосессии Деборы Турбевиль из 1977 года. Будем носить сложносочиненный тюль, вороньи плащи-бахрому и хардкорные кожанки — все в насыщенно угольном оттенке (чёрное на чёрном!).
Мария Грация Кьюри обратилась к 1970-м: от саундтрека Je t’aime moi non plus Джейн Биркин и Сержа Генсбура до шляп-федор, луков из тотал-денима и шпионских бежевых плащей. В центре внимания — принтованные стейтмент-надписи Miss Dior на юбках и пиджаках. Однако от фэшн-легкости, присущей Miss Dior в эру Рафа Симмонса, не осталось ни следа: вместо нее Мария Грация Кьюри из сезона в сезон показывает тяжеловесные тейлоринг-силуэты и мрачные монохромные луки, на фоне которых выделяется разве что сет-дизайн: плетеные скульптуры-рафии художницы индийского происхождения Шуканталы Кулкарни.
Забираем в новый модный сезон пару стайлинг-трюков: сочетаем с денимом удлиненные рубашки с узором, носим любимое кросс-боди на запястье согнутой руки, а черную водолазку украшаем длинным кулоном. Из бьюти держим наготове красную подводку (либо тени) для боевой раскраски уголков глаз.
Джонатан Андерсон пробует себя в роли фэшн-садовника, цитируя в шоу Loewe натюрморт американского модерниста Альберта Йорка и английский цветочно-ботанический фарфор Chelsea Porcelain Manufactory. Главные ингредиенты овощного паттерна Loewe — редиски, спаржа и листья салата, украсившие белоснежные платья, брюки-шаровары и юбки. Раздаем неувядающий фарфоровый flowercore на офискорных рубашках, теплых пуловерах и сарафанах-баллонах, а в компанию к кошке Полли с январского показа JW Anderson берем недовольную собачку (с красным фэшн-ошейником!)
Креативного директора Schiaparelli Дэниела Розберри из сезона в сезон критиковали за гиперсюрреализм и неуместное слияние кутюра с повседневным гардеробом — на этот раз дизайнер (при поддержке Моны Тугаард и Ирины Шейк на подиуме) показал практичную ready-to-wear коллекцию, не лишенную фэшн-чудинки.
Спускаемся с небес на землю: переодеваемся из кутюрных нарядов космонавтов в приталенные брючные костюмы и нарядные платья-плащи. Надеваем вываренный деним, украшенный золотистой фурнитурой и галстуками-косами, и вечерний жакет, справа притворяющийся плечистым пиджаком, а слева — жилеткой-безрукавкой. Носим на голое тело не только костюмы, но и кожаные авиаторы — в крайнем случае натягиваем (полу)прозрачный черный бадлон. Говорим «да» тюрбанам и лакированным кепкам, которые примеряем с укороченной шубой и пуховиком с прорисованным торсом.
В попытке фэшн-переизобретения Alexander McQueen новый креативный директор Шон Макгирр обратился к коллекции «Птицы» и раннему «грубому гламуру» Ли Маккуина — на деле получились сумбурные и упрощенные дарк-глянцевые платья, гротескные гранд-свитеры и литые платья-доспехи, больше напоминающие Loewe и Rick Owens, нежели сложносочиненный стейтмент-дрессинг, присущий модному дому.
Впрочем, фэшн-колумнистка The New York Times Ванесса Фридман винит в подиумном провале не самого Макгирра, а люкс-корпорации, которые в погоне за продажами пытаются перепридумывать модные дома за счет цикличной смены креативных директоров. По мнению Фридман, инвестиции в развитие новых самобытных брендов (на создание которого способен Макгирр) принесли бы индустрии куда больше пользы.
Образцовый пример возвращения к фэшн-истокам модного дома показала ученица Фиби Файло Чемена Камали — после неуклюжего арт-ремесленничества Габриэлы Херст Chloé вновь обращается в к парижскому софткор-шику в духе Габи Агьен и Карла Лагерфельда — в нюдовых хиппи-рюшах, летящих кейпах, ретро-клешах, белоснежных кружевах и деревянных клогах (обувной мастхэв бренда!).
Dries Van Noten
Дрис Ван Нотен объединяет серую марлевую ткань с радужными паейтками, лавандовые шелка — с выцветшим денимом, а блестящий металлик — с пушистыми меховыми-классами (аксессуарный мастхэв!). Записываем в фэшн-энциклопедию стайлинг-трюков оттопыренные воротнички пальто, перекрученные свитеры (как у Fendi), а из бьюти-трюков возвращаем 2007 и отращиваем макси-челку — чем длиннее, тем лучше.
На смену прошлогодним театральным перформансам в новой коллекции Balenciaga приходят гранж, панк и лютая многослойность — впрочем, в них можно разглядеть привычные для Демны коды и даже отсылки к наследию Кристобаля Баленсиаги.
Тренчи не то, чем кажутся, — говорит нам Гвасалия, придумывая из них (а еще из кожаных плащей, пиджаков и даже кружевных трусов) сложносочиненные коктейльные платья. Плюс превращает спортивки, джинсы и рюкзаки в топы, в фэшн-авангардистском порыве забывая оторвать этикетки с вещей.
Пока Фаррелл Уильямс экспериментирует с бохо и шашечками Damier в мужской линейке Louis Vuitton, дизайнер женских коллекций Николя Жескьер (в честь своего 10-летнего юбилея в модном доме!) делает ставку на фирменные ретро-силуэты, укрощает золотистый жаккард (тренд сезона!) и превращает брендированные чемоданы LV в авангардистский принт на платьях.
Тренд-конкурент рабочих батиных кожанок — футуристичные серебристые парки и недорезанные бомберы: носим с платьями в горошек (паттерн сезона, заверенный Адрианом Аппиолаза на показе Moschino), разноцветными кожаными мини и перламутровыми платьями-рюшами. Для повышенного уюта не вылезаем из мохнатых гранд-варежек (альтернатива хозяйственным перчаткам Prada!).
Acne Studios
Деним и кожа — фэшн-база новой коллекции Acne Studios, ставшей оммажем эстонской художнице Виллы Яанис. Мастхэвы — вещи из ржаво-маслянистого денима с металлик-блеском, хардкорные боди-рюш, яркие платья с ренессансными херувимами и туфли-сумки (с ремешками на молнии!).
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