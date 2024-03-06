Miu Miu, Chanel, Christian Dior, Valentino: ретроспектива Недели моды в Париже

В центре внимания синьоры Миуччи в Miu Miu — медицинская униформа (фэшн эпохи постковида!), маскирующаяся под расслабленные пижамы. Надеваем импровизированные хирургички с двубортными макси-пальто и жемчужными нитями, закинутыми за приподнятый воротник. Вслед за Gucci сочетаем в одном луке все оттенки зеленого — от кислотного и изумрудного до илисто-болотного.

Главный аксессуар сезона — массивные рабочие перчатки (то ли садовода, то ли трубочиста) в духе горнолыжной амуниции. Плюс фиксируем триумфальное возвращение скинни-джинсов: будем носить на их низкой посадке с укороченными джинсовками (y2k все еще с нами), брогами и мамиными шубами (подойдет меховое апсайкл-пальто из ассортимента Nereja).