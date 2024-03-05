Третье шоу подряд Miu Miu остаётся в фэшн-авангарде индустрии, а Миучча Прада виртуозно переодевает всех нас из ультракоротких шорт и купальных чепчиков в медицинскую униформу, скинни-джинсы и платья Холли Голайтли (под тесно-звучание «Лебединого озера»!).
В центре внимания синьоры Миуччи — медицинская униформа (фэшн эпохи постковида!), маскирующаяся под расслабленные пижамы. Носим импровизированные хирургички с двубортными макси-пальто и жемчужными нитями, закинутыми за приподнятый воротник. Вслед за Gucci сочетаем в одном луке все оттенки зеленого — от кислотного и изумрудного до илисто-болотного.
Главный аксессуар сезона — массивные рабочие перчатки (то ли садовода, то ли трубочиста) в духе горнолыжной амуниции. Носим их как со строгими корпоративными костюмами, так и с кислотными flowercore-платьями. В рабочем порыве не забываем засучить рукава ярких кардиганов и надежно обхватить тоут снизу (за два сезона изрядно устали носить сумку на локотке!).
Меняем капроновые колготки на яркий рубчик, а пестрые слингбэки — на минималистичные и расслабленные тапки (есть у нас дома у Homies). Украшаем стейтмент-пальто перламутровыми брошами, практикуем double bagging, привязывая одну сумку к другой. заправляем один из концов шарфа под одежду и разбавляем рабоче-флисовый верх контрастной юбкой до колена А-силуэта (с розочками!).
Miu Miu удалось собрать один из наиболее звездных кастингов сезона: на подиум вышли как супермодели Джиджи Хадид и Витторией Черетти, так и актриса Кристин Скотт Томас, шанхайская медработница (и заядлая коллекционерка Prada!) Шин Кейран, рэперша Little Simz и большая российская моделинг-надежда — балерина Большого и выпускница МГАХ Полина Нецветаева-Долгалева, уже успевшая закрыть показ Valentino и появиться на шоу Chanel.
Фиксируем триумфальное возвращение скинни-джинсов: будем носить на их низкой посадке с укороченными джинсовками (y2k все еще с нами), брогами и мамиными шубами (подойдет меховое апсайкл-пальто из ассортимента Nereja). На случай театрального суаре держим на готове усовершенствованную версию маленького черного платья Холли Голайтли с акцентным вырезом на груди и мини-бантиком (в комбо с остроносыми балетками и фактурными перчатками печника!).
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