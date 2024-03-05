Фиксируем триумфальное возвращение скинни-джинсов: будем носить на их низкой посадке с укороченными джинсовками (y2k все еще с нами), брогами и мамиными шубами (подойдет меховое апсайкл-пальто из ассортимента Nereja). На случай театрального суаре держим на готове усовершенствованную версию маленького черного платья Холли Голайтли с акцентным вырезом на груди и мини-бантиком (в комбо с остроносыми балетками и фактурными перчатками печника!).