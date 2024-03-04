Панк-деконструкция: как прошел показ Balenciaga?

Тренчи не то, чем кажутся, — говорит нам Гвасалия, придумывая из них (а еще из кожаных плащей, пиджаков и даже кружевных трусов) сложносочиненные коктейльные платья. Плюс превращает спортивки, джинсы и рюкзаки в топы, в фэшн-авангардистском порыве забывая оторвать этикетки с вещей.

Натягиваем бини на пол-лица (либо прячем взгляд под футуристичными очками с уклоном в VR) и словно не видим, что надеваем. Обклеиваем пиджаки скотчем (для надежной посадки), вступаем в фэшн-дискуссию с Энтони Вакарелло из Saint Laurent, занашивая до дыр его фирменные капроновые колготки, и по-доброму иронизируем над Miu Miu, выкручивая лэйеринг на максимум и надевая по три-четыре бельевые комбинации за раз. Не боимся глянцевого лео-принта на сумках и возвращаем былую славу стейтмент-логотипам: от KEEP CALM, телепортировавшегося к нам из 2013 года, до ebay, сотрудничающего с модным домом.