18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Панк-деконструкция: как прошел показ Balenciaga?

На смену прошлогодним театральным перформансам в новой коллекции Balenciaga приходят гранж, панк и лютая многослойность — впрочем, в них можно разглядеть привычные для Демны коды и даже отсылки к наследию Кристобаля Баленсиаги. 

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Тренчи не то, чем кажутся, — говорит нам Гвасалия, придумывая из них (а еще из кожаных плащей, пиджаков и даже кружевных трусов) сложносочиненные коктейльные платья. Плюс превращает спортивки, джинсы и рюкзаки в топы, в фэшн-авангардистском порыве забывая оторвать этикетки с вещей. 

Натягиваем бини на пол-лица (либо прячем взгляд под футуристичными очками с уклоном в VR) и словно не видим, что надеваем. Обклеиваем пиджаки скотчем (для надежной посадки), вступаем в фэшн-дискуссию с Энтони Вакарелло из Saint Laurent, занашивая до дыр его фирменные капроновые колготки, и по-доброму иронизируем над Miu Miu, выкручивая лэйеринг на максимум и надевая по три-четыре бельевые комбинации за раз. Не боимся глянцевого лео-принта на сумках и возвращаем былую славу стейтмент-логотипам: от KEEP CALM, телепортировавшегося к нам из 2013 года, до ebay, сотрудничающего с модным домом. 

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Главная баленсиаговская фэшн-константа на месте (нет, не тяги и оверсайз): Рената Литвинова и Ким Кардашьян в первом ряду показа.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: