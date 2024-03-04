Chloe vs Alexander McQueen: кто из дебютантов Парижа справился лучше?

Два ключевых дебюта Недели моды в Париже — первый показ Шона Макгирра в роли креативного директора Alexander McQueen (и фэшн-преемника Ли Маккуина и его правой руки Сары Бертон) и шоу Чемены Камали, сменившей Габриэлу Херст во главе Chloé.
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
Alexander McQueen FW'24
В попытке фэшн-переизобретения Alexander McQueen Шон Макгирр обратился к коллекции «Птицы» и раннему «грубому гламуру» Ли Маккуина — на деле получились сумбурные и упрощенные дарк-глянцевые платья, гротескные гранд-свитеры и литые платья-доспехи, больше напоминающие Loewe и Rick Owens, нежели сложносочиненный стейтмент-дрессинг, присущий модному дому.
Впрочем, фэшн-колумнистка The New York Times Ванесса Фридман винит в подиумном провале не самого Макгирра, а люкс-корпорации, которые в погоне за продажами пытаются перепридумывать модные дома за счет цикличной смены креативных директоров. По мнению Фридман, инвестиции в развитие новых самобытных брендов (на создание которого способен Макгирр) принесли бы индустрии куда больше пользы.
Образцовый пример возвращения к фэшн-истокам модного дома показала ученица Фиби Файло Чемена Камали — после неуклюжего арт-ремесленничества Габриэлы Херст Chloé вновь обращается в к парижскому софткор-шику в духе Габи Агьен и Карла Лагерфельда — в нюдовых хиппи-рюшах, летящих кейпах, ретро-клешах, белоснежных кружевах и деревянных клогах (обувной мастхэв бренда!).
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