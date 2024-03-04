Chloe vs Alexander McQueen: кто из дебютантов Парижа справился лучше?

В попытке фэшн-переизобретения Alexander McQueen Шон Макгирр обратился к коллекции «Птицы» и раннему «грубому гламуру» Ли Маккуина — на деле получились сумбурные и упрощенные дарк-глянцевые платья, гротескные гранд-свитеры и литые платья-доспехи, больше напоминающие Loewe и Rick Owens, нежели сложносочиненный стейтмент-дрессинг, присущий модному дому.

Впрочем, фэшн-колумнистка The New York Times Ванесса Фридман винит в подиумном провале не самого Макгирра, а люкс-корпорации, которые в погоне за продажами пытаются перепридумывать модные дома за счет цикличной смены креативных директоров. По мнению Фридман, инвестиции в развитие новых самобытных брендов (на создание которого способен Макгирр) принесли бы индустрии куда больше пользы.