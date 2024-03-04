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Показы и коллекции

Chloe vs Alexander McQueen: кто из дебютантов Парижа справился лучше?

Два ключевых дебюта Недели моды в Париже — первый показ Шона Макгирра в роли креативного директора Alexander McQueen (и фэшн-преемника Ли Маккуина и его правой руки Сары Бертон) и шоу Чемены Камали, сменившей Габриэлу Херст во главе Chloé.

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

В попытке фэшн-переизобретения Alexander McQueen Шон Макгирр обратился к коллекции «Птицы» и раннему «грубому гламуру» Ли Маккуина — на деле получились сумбурные и упрощенные дарк-глянцевые платья, гротескные гранд-свитеры и литые платья-доспехи, больше напоминающие Loewe и Rick Owens, нежели сложносочиненный стейтмент-дрессинг, присущий модному дому.

Впрочем, фэшн-колумнистка The New York Times Ванесса Фридман винит в подиумном провале не самого Макгирра, а люкс-корпорации, которые в погоне за продажами пытаются перепридумывать модные дома за счет цикличной смены креативных директоров. По мнению Фридман, инвестиции в развитие новых самобытных брендов (на создание которого способен Макгирр) принесли бы индустрии куда больше пользы.

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Chloé FW'24
Архивы пресс-служб

Chloé FW'24

Образцовый пример возвращения к фэшн-истокам модного дома показала ученица Фиби Файло Чемена Камали — после неуклюжего арт-ремесленничества Габриэлы Херст Chloé вновь обращается в к парижскому софткор-шику в духе Габи Агьен и Карла Лагерфельда — в нюдовых хиппи-рюшах, летящих кейпах, ретро-клешах, белоснежных кружевах и деревянных клогах (обувной мастхэв бренда!).

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