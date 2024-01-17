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Показы и коллекции

JW Anderson: коты, пуансеттия и драматичный красный на показе Джонатана Андерсона

На миланском подиуме JW Anderson объединил мужскую осенне-зимнюю коллекцию и женский pre-fall — в буржуазно-эротичных оттенках красного с арт-принтами и сложносочиненными драпировками (оммаж любимому рождественскому фильму Джонатана Андерсона!).

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

На синефильском фэшн-мудборде Джонатана Андерсона — кадры из «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика с портретами кошки Полли (пушистая любимица кинематографиста!) кисти Кристиан Кубрик и с цветками пуансеттии, украшающими нью-йоркскую квартиру четы Харфордов в исполнении дуэта Николь Кидман и Тома Круза.

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

JW Anderson FW'24 Menswear
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24 Menswear

Результат — драматичный арт-перформанс JW Anderson в 50-ти оттенках алого, дополненный принтованными макси, рубашками-кейпами, будуаркорными шортами и кардиганами, flowercore-брошами, ультракороткими плащами, платьями с перчатками-обманками, лодочками с кисточками и полупрозрачными капроновыми колготками, выступающими в роли самостоятельного (сильного и независимого!) предмета гардероба.

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