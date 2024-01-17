JW Anderson: коты, пуансеттия и драматичный красный на показе Джонатана Андерсона

На синефильском фэшн-мудборде Джонатана Андерсона — кадры из «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика с портретами кошки Полли (пушистая любимица кинематографиста!) кисти Кристиан Кубрик и с цветками пуансеттии, украшающими нью-йоркскую квартиру четы Харфордов в исполнении дуэта Николь Кидман и Тома Круза.