Галстуки-косы, серьги-полумесяцы, деним-тейлоринг: как прошел показ Schiaparelli в Париже?

Креативного директора Schiaparelli Дэниела Розберри из сезона в сезон критиковали за гиперсюрреализм и неуместное слияние кутюра с повседневным гардеробом — на этот раз дизайнер (при поддержке Моны Тугаард и Ирины Шейк на подиуме) показал практичную ready-to-wear коллекцию, не лишенную фэшн-чудинки.
Спускаемся с небес на землю: переодеваемся из кутюрных нарядов космонавтов в приталенные брючные костюмы и вечерние платья-плащи. Не отказываемся от вываренного денима, украшенного золотистой фурнитурой и гранд-брошами, и экспериментируем с тотал-луками из кожи в карамельном и угольном оттенках. Все мэтчим с универсальными казаками и лодочками на витиеватом арт-каблуке.
Раздаем сюрреализм в деталях — с плетеными галстуками-косами (удивляем коллег), серьгами-полумесяцами и многоярусными гранд-браслетами. Для театрального суаре готовим платья с имитацией голого тела либо приталенный жакет, справа притворяющийся плечистым пиджаком, а слева — жилеткой-безрукавкой.
Записываем в фэшн-блокнот ключевые стайлинг трюки с шоу Schiaparelli: носим на голое тело не только пиджаки, но и кожаные авиаторы — в крайнем случае надеваем (полу)прозрачный черный бадлон. Говорим «да» тюрбанам и лакированным кепкам, которые примеряем с укороченными шубами или пуховиками с рельефным торсом. Носим платок, завязывая в сложный морской узел на поясе или возле кармана брюк.
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