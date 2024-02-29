Галстуки-косы, серьги-полумесяцы, деним-тейлоринг: как прошел показ Schiaparelli в Париже?

Спускаемся с небес на землю: переодеваемся из кутюрных нарядов космонавтов в приталенные брючные костюмы и вечерние платья-плащи. Не отказываемся от вываренного денима, украшенного золотистой фурнитурой и гранд-брошами, и экспериментируем с тотал-луками из кожи в карамельном и угольном оттенках. Все мэтчим с универсальными казаками и лодочками на витиеватом арт-каблуке.