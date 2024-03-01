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Показы и коллекции

Розы, птицы и редиски: как прошел парижский показ Loewe?

В первый день весны Джонатан Андерсон пробует себя в роли фэшн-садовника, цитируя в шоу Loewe натюрморт американского модерниста Альберта Йорка и английский цветочно-ботанический фарфор Chelsea Porcelain Manufactory.

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Главные ингредиенты овощного паттерна Loewe — редиски, спаржа и листья салата, украсившие белоснежные платья, брюки-шаровары и юбки. Раздаем неувядающий фарфоровый flowercore на офискорных рубашках, теплых пуловерах и сарафанах-баллонах, а в компанию к кошке Полли с январского показа JW Anderson берем недовольную собачку (с красным фэшн-ошейником!).

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Дополняем коллекцию сумок — нет, не новыми лягушками и ежиками, а театральным клатчем с вышитыми листьями салата. Утепляемся за счет кожанки на меху и на пуговках (примерила Таня Чурбанова!) и мягкого свитера-катышка. А чепчик имени Миуччи Прады меняем на яркую повязку, чтоб носить под челку!

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