Розы, птицы и редиски: как прошел парижский показ Loewe?

Дополняем коллекцию сумок — нет, не новыми лягушками и ежиками, а театральным клатчем с вышитыми листьями салата. Утепляемся за счет кожанки на меху и на пуговках (примерила Таня Чурбанова!) и мягкого свитера-катышка. А чепчик имени Миуччи Прады меняем на яркую повязку, чтоб носить под челку!