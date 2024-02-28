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Показы и коллекции

Saint Laurent: как прошел показ Энтони Вакарелло?

На парижском показе Saint Laurent креативный директор Энтони Вакарелло показал свою версию ультрафеминного power-dressing образа, сделав ставку на архивы модного дома, (полу)прозрачность и капроновые чепчики.

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Энтони Вакарелло выкручивает стейтмент-сексуальность Saint Laurent на максимум — с воздушными рубашками, украшенными бантами, полупрозрачными юбками-карандашами, атласными платьями-подтяжками и бесконечными капроновыми колготками, элегантно (учись, Канье!) натянутыми до груди. Прозрачность окончательно стала фэшн-мейнстримом – спасибо (нужное подчеркнуть) боди-позитиву и оземпику. Утепляемся за счет пушистых объемных шуб (носим под мышкой вместо сумки) и кожаных ретро-пальто, а украшаемся при помощи тонких ремешков, округлых гранд-браслетов (тоже полупрозрачных!), ромбовидных сережек-люстр и капроновых балаклав (идеально для bad hair day).

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Драгоценный стайлинг-трюк с показа: знаменитая брошь-сердце Ива Сен-Лорана (с жемчужинами и пятью кабошонами красного хрусталя) из дебютной коллекции 1962 года превращена в кулон — перекручиваем массивное украшение на открытую спину.

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