Saint Laurent: как прошел показ Энтони Вакарелло?

Энтони Вакарелло выкручивает стейтмент-сексуальность Saint Laurent на максимум — с воздушными рубашками, украшенными бантами, полупрозрачными юбками-карандашами, атласными платьями-подтяжками и бесконечными капроновыми колготками, элегантно (учись, Канье!) натянутыми до груди. Прозрачность окончательно стала фэшн-мейнстримом – спасибо (нужное подчеркнуть) боди-позитиву и оземпику. Утепляемся за счет пушистых объемных шуб (носим под мышкой вместо сумки) и кожаных ретро-пальто, а украшаемся при помощи тонких ремешков, округлых гранд-браслетов (тоже полупрозрачных!), ромбовидных сережек-люстр и капроновых балаклав (идеально для bad hair day).