Сенная лихорадка: как прошел показ Jacquemus?

По сути Жакмюс предлагает нам перья из сена: те же приемы с пушистыми манжетами, порхающими топами и целым летящим манто (коллаб с Lesage), только не для для предновогоднего party season, а для теплого деревенского вечера. Дизайнер утверждает, что думал о девушках на Капри и в Портофино, но подпирать щечки подсолнухами (ок, маргаритками) можно и на курортах Краснодарского края.