Сенная лихорадка: как прошел показ Jacquemus?

Новая коллекция Jacquemus славила вечные ценности: исполинские шляпы, микроскопические сумочки и рафию (пальмовое волокно). По сенной площади в Ле Бурже прошлись Ирина Шейк, Дева Кассель (папина булочка) и Виттория Черетти (главный борец с папиными булочками).
По сути Жакмюс предлагает нам перья из сена: те же приемы с пушистыми манжетами, порхающими топами и целым летящим манто (коллаб с Lesage), только не для для предновогоднего party season, а для теплого деревенского вечера. Дизайнер утверждает, что думал о девушках на Капри и в Портофино, но подпирать щечки подсолнухами (ок, маргаритками) можно и на курортах Краснодарского края.
Помимо сена нам показали: шитые лыком джинсы, грандиозные мешки из Твити, сумку-лукошко и бюстье-циновку. Ценим Jacquemus за своеобразное чувство юмора (чего стоил пранк про последний показ накануне шоу), великий сет-дизайн и живые шляпы (когда Н. Носов вшит в подкорку).
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