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Показы и коллекции

Louis Vuitton: как прошел юбилейный показ Николя Жескьера?

Пока Фаррелл Уильямс экспериментирует с бохо и шашечками Damier в мужской линейке Louis Vuitton, дизайнер женских коллекций Николя Жескьер (в честь своего 10-летнего юбилея в модном доме!) делает ставку на фирменные ретро-силуэты, укрощает золотистый жаккард (тренд сезона!) и превращает брендированные чемоданы LV в авангардистский принт на платьях.

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Тренд-конкурент рабочих батиных кожанок — футуристичные серебристые парки и недорезанные бомберы: носим с платьями в горошек (паттерн сезона, заверенный Адрианом Аппиолаза на показе Moschino), разноцветными кожаными мини и перламутровыми платьями-рюшами. Для повышенного уюта не вылезаем из мохнатых гранд-варежек (альтернатива хозяйственным перчаткам Prada!).

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

В аксессуарной линейке меняем узкие очки офисных сирен на полупрозрачные горошковые повязки, а вместо свиферов и слингбэков примеряем веселые остроносые тяги-ботильоны. Не забываем дополнять лук меховыми тужурками, чепчиками-крендельками и градиентной бахромой на манжетах (которой притворяются сетчатые трубочки).

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Драпировки все чаще уступают место рюшам, а клатчи с прошлого сезона — сумкам-косметичкам. Так что главная фэшн-константа шоу Louis Vuitton — петербургская модель (и фэшн-любимица Николя Жескьера!) Маша Скокова, которая 34-й (!) раз подряд вышла на подиум модного дома (вместе с ней дефилировали Даша Золотова, дебютировавшая в прошлом году, и моделинг-дива Софья Стейнберг).

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