Louis Vuitton: как прошел юбилейный показ Николя Жескьера?

Драпировки все чаще уступают место рюшам, а клатчи с прошлого сезона — сумкам-косметичкам. Так что главная фэшн-константа шоу Louis Vuitton — петербургская модель (и фэшн-любимица Николя Жескьера!) Маша Скокова, которая 34-й (!) раз подряд вышла на подиум модного дома (вместе с ней дефилировали Даша Золотова, дебютировавшая в прошлом году, и моделинг-дива Софья Стейнберг).