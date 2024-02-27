Christian Dior: как прошло парижское шоу Марии Грации Кьюри?

Финальная (зато какая!) Неделя моды в Париже, завершающая fashion month — in. Вглядываемся в шоу Christian Dior, на подиум которого, как и в прошлом сезоне, вышла Алена Alyosi Соломатина — впрочем, это не единственное сходство нового показа Марии Грации Кьюри с предыдущими.
Мария Грация Кьюри обратилась к 1970-м: от саундтрека Je t’aime moi non plus Джейн Биркин и Сержа Генсбура до шляп-федор, луков из тотал-денима и шпионских бежевых плащей. В центре внимания — принтованные стейтмент-надписи Miss Dior на юбках и пиджаках. Однако от фэшн-легкости, присущей Miss Dior в эру Рафа Симмонса, не осталось ни следа: вместо нее Мария Грация Кьюри из сезона в сезон показывает тяжеловесные тейлоринг-силуэты и мрачные монохромные луки, на фоне которых выделяется разве что сет-дизайн: плетеные скульптуры-рафии художницы индийского происхождения Шуканталы Кулкарни.
И все же с шоу Christian Dior забираем в новый модный сезон пару стайлинг-трюков: сочетаем с денимом удлиненные рубашки с узором, носим любимое кросс-боди на запястье согнутой руки, а черную водолазку украшаем длинным кулоном (например, амфорой из коллаборации Lhasa x MariMikh либо реди-мейд ключиком Shelk x Sanchy). Из бьюти держим наготове красную подводку (либо тени) для боевой раскраски уголков глаз.
Не боимся лео-принтов, которые, по мнению Dior, которые будут уместны как в верхней одежде и офискорном гардеробе, так и в головных уборах. Для праздника выбираем сверкающие полупрозрачные кардиганы (можно носить поверх водолазки) и платья в пайетках — либо нюдовый кейп, который сочетаем с сандалиями на плоском ходу и сережками-колечками.
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