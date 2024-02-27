Christian Dior: как прошло парижское шоу Марии Грации Кьюри?

Мария Грация Кьюри обратилась к 1970-м: от саундтрека Je t’aime moi non plus Джейн Биркин и Сержа Генсбура до шляп-федор, луков из тотал-денима и шпионских бежевых плащей. В центре внимания — принтованные стейтмент-надписи Miss Dior на юбках и пиджаках. Однако от фэшн-легкости, присущей Miss Dior в эру Рафа Симмонса, не осталось ни следа: вместо нее Мария Грация Кьюри из сезона в сезон показывает тяжеловесные тейлоринг-силуэты и мрачные монохромные луки, на фоне которых выделяется разве что сет-дизайн: плетеные скульптуры-рафии художницы индийского происхождения Шуканталы Кулкарни.