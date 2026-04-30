ТОП-13 съемок фотографа-феномена Абдуллы Артуева для Собака.ru: Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Паулина Андреева, Анастасия Миронова, Фариза Родригез

В октябре 2020 года Рената Литвинова и ее дочь Ульяна Добровская вылетели в Петербург, чтобы провести день с командой Собака.ru на фортах Кронштадта. Накануне весь день и всю ночь дул северный ветер, ураган повалил 458 деревьев и один вековой клен. Шторм в Финском заливе взял высший балл, дамбу закрыли, фарватер не принимал суда. Наутро прояснилось. Рената и Ульяна, фотограф Абдулла Артуев, главный редактор Яна Милорадовская и большая съемочная бригада Собака.ru высадились на «Кроншлоте» — первом кронштадтском форте, основанном Петром I в 1704 году.

Еще одним героем обложки стал старинный Николаевский верхний маяк — выявленный объект культурного наследия открыли специально для фотосессии. Рената и Ульяна долго взбирались по ажурной винтовой лестнице, а наверху уже ждал Абдулла, буквально парящий дроном в воздухе!

