ТОП-13 съемок фотографа-феномена Абдуллы Артуева для Собака.ru: Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Паулина Андреева, Анастасия Миронова, Фариза Родригез

Гордимся нашим многолетним дримтимом с великим фотографом Абдуллой Артуевым — вместе и в лабораторию экспериментальной генетики, и на кроншлотский Николаевский верхний маяк (наперекор буре с порывами северного ветра!), и в лиминальные пространства советского НИИ!
Фотограф Абдулла Артуев с мейком от Фаризы Родригез на подиуме юбилейного показа Ushatava “Collectible Pieces”
Фотограф Абдулл Артуев — супергерой отечественного фотоэкспорта: снимает обложки японского, португальского и чешского Vogue, кампейны мировых (от Harvey Nichols до Aquazzura) и локальных (отдельное петербургское спасибо за Belik и Atelier Biser!) брендов, которые попадают не только в наши сердечки, но еще и в мудборды Schiaparelli и фэшн-фолианты Phaidon. А еще — герой фэшн-проекта Собака.ru «Конклав: 28 серых кардиналов русской моды» (в паре с худруком бренда State Venice Ибрагимом Гатциевым рассказал, как снимать так, чтобы попадать в мировые учебники!), участник круглого зума Собака.ru «УНОВИС-гэнг» и автор как минимум шести обложек Собака.ru (новейший кавер майского номера с Юлии Снигирь — его рук дело!) и фолианта наших эдиториалов!
На Юлии Снигирь: серьги YEPREM (Mercury.ru), платье DANIIL ANTSIFEROV, шуба SENCELLERIE
На Юлии: серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), юбка DOLCE & GABBANA, мюли LE SILLA, очки MIU MIU (все — TSUM.ru/ДЛТ), блуза и перчатки VIVA VOX
На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), шуба RUBAN, туфли PARIS TEXAS (TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), блуза CHLOE, юбка DOLCE & GABBANA (все — TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: серьги MIKE JOSEPH (Mercury.ru), корсет ДИМА ШИПУЛИН
На Юлии: колье CASATO, кольцо YEPREM, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MIGMOON × ABRAMOVICH
На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), платье DANIIL ANTSIFEROV, шуба SENCELLERIE, мюли JIMMY CHOO (TSUM.ru/ДЛТ)
Для этого майского номера по просьбе Собака.ru фотограф-феномен Абдулл Артуев снял великий фэшн-нуар в лиминальных залах советского НИИ с Юлией Снигирь в главной роли. Актриса, приняв из рук редакции квантовый крем, сияла в роли физика больших и малых кутюрных тел: меняла законы термодинамики в анималистичной шубе Ruban, приручала юнгианскую тень в готическом корсаже дизайн-визионера Дмитрия Шипулина, индуцировала витальный магнетизм в корсетном платье Migmoon × Abramovich (по-маржеловски собрано из тысячи разноцветных локонов!).
декабрь 2020 года
В 2020 году мы вместе с Абдуллой отвезли Паулину в лабораторию экспериментальной генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. Павлова — в тот год актриса дебютировала в роли сценариста сериала «Псих».
В октябре 2020 года Рената Литвинова и ее дочь Ульяна Добровская вылетели в Петербург, чтобы провести день с командой Собака.ru на фортах Кронштадта. Накануне весь день и всю ночь дул северный ветер, ураган повалил 458 деревьев и один вековой клен. Шторм в Финском заливе взял высший балл, дамбу закрыли, фарватер не принимал суда. Наутро прояснилось. Рената и Ульяна, фотограф Абдулла Артуев, главный редактор Яна Милорадовская и большая съемочная бригада Собака.ru высадились на «Кроншлоте» — первом кронштадтском форте, основанном Петром I в 1704 году.
Еще одним героем обложки стал старинный Николаевский верхний маяк — выявленный объект культурного наследия открыли специально для фотосессии. Рената и Ульяна долго взбирались по ажурной винтовой лестнице, а наверху уже ждал Абдулла, буквально парящий дроном в воздухе!
В 2019 году героинями обложки сентябрьского номера Собака.ru стали выпускницы Академии Вагановой Настя и Арина Шевцовы. Каверстори снимали в Суздале, где Абдулла Артуев поразмышлял, как бы могла выглядеть новая кинозвезда из России (кейп цвета фуксии с подоконника, оверсайз-костюм в гусиную лапку от Chanel и оренбургский пуховый платок)!
Эдиториалы Абдуллы Артуева для Собака.ru: Фариза Родригез, Софья Эрнст, Анастасия Миронова, Ксения Подвальная, Гарри Нуриев, Фрол Буримский, Лидия Метельская!
