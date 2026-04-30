Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

ТОП-13 съемок фотографа-феномена Абдуллы Артуева для Собака.ru: Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Паулина Андреева, Анастасия Миронова, Фариза Родригез

Гордимся нашим многолетним дримтимом с великим фотографом Абдуллой Артуевым — вместе и в лабораторию экспериментальной генетики, и на кроншлотский Николаевский верхний маяк (наперекор буре с порывами северного ветра!), и в лиминальные пространства советского НИИ!

Фотограф Абдулла Артуев с мейком от Фаризы Родригез на подиуме юбилейного показа Ushatava “Collectible Pieces”
Фото предоставлено пресс-службой Ushatava

Фотограф Абдулла Артуев с мейком от Фаризы Родригез на подиуме юбилейного показа Ushatava “Collectible Pieces”

Фотограф Абдулл Артуев — супергерой отечественного фотоэкспорта: снимает обложки японского, португальского и чешского Vogue, кампейны мировых (от Harvey Nichols до Aquazzura) и локальных (отдельное петербургское спасибо за Belik и Atelier Biser!) брендов, которые попадают не только в наши сердечки, но еще и в мудборды Schiaparelli и фэшн-фолианты Phaidon. А еще — герой фэшн-проекта Собака.ru «Конклав: 28 серых кардиналов русской моды» (в паре с худруком бренда State Venice Ибрагимом Гатциевым рассказал, как снимать так, чтобы попадать в мировые учебники!), участник круглого зума Собака.ru «УНОВИС-гэнг» и автор как минимум шести обложек Собака.ru (новейший кавер майского номера с Юлии Снигирь — его рук дело!) и фолианта наших эдиториалов!

Юлия Снигирь

На Юлии Снигирь: серьги YEPREM (Mercury.ru), платье DANIIL ANTSIFEROV, шуба SENCELLERIE
Фото: Абдулл Артуев

На Юлии Снигирь: серьги YEPREM (Mercury.ru), платье DANIIL ANTSIFEROV, шуба SENCELLERIE

На Юлии: серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), юбка DOLCE & GABBANA, мюли LE SILLA, очки MIU MIU (все — TSUM.ru/ДЛТ), блуза и перчатки VIVA VOX
Фото: Абдулл Артуев

На Юлии: серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), юбка DOLCE & GABBANA, мюли LE SILLA, очки MIU MIU (все — TSUM.ru/ДЛТ), блуза и перчатки VIVA VOX

На Юлии: серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), юбка DOLCE & GABBANA, мюли LE SILLA, очки MIU MIU (все — TSUM.ru/ДЛТ), блуза и перчатки VIVA VOX
Фото: Абдулл Артуев

На Юлии: серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), юбка DOLCE & GABBANA, мюли LE SILLA, очки MIU MIU (все — TSUM.ru/ДЛТ), блуза и перчатки VIVA VOX

На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), шуба RUBAN, туфли PARIS TEXAS (TSUM.ru/ДЛТ)
Фото: Абдулл Артуев

На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), шуба RUBAN, туфли PARIS TEXAS (TSUM.ru/ДЛТ)

На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), шуба RUBAN, туфли PARIS TEXAS (TSUM.ru/ДЛТ)
Фото: Абдулл Артуев

На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), шуба RUBAN, туфли PARIS TEXAS (TSUM.ru/ДЛТ)

На Юлии: браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), блуза CHLOE, юбка DOLCE & GABBANA (все — TSUM.ru/ДЛТ)
Фото: Абдулл Артуев

На Юлии: браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), блуза CHLOE, юбка DOLCE & GABBANA (все — TSUM.ru/ДЛТ)

На Юлии: серьги MIKE JOSEPH (Mercury.ru), корсет ДИМА ШИПУЛИН
Фото: Абдулл Артуев

На Юлии: серьги MIKE JOSEPH (Mercury.ru), корсет ДИМА ШИПУЛИН

На Юлии: колье CASATO, кольцо YEPREM, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MIGMOON × ABRAMOVICH
Фото: Абдулл Артуев

На Юлии: колье CASATO, кольцо YEPREM, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MIGMOON × ABRAMOVICH

На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), платье DANIIL ANTSIFEROV, шуба SENCELLERIE, мюли JIMMY CHOO (TSUM.ru/ДЛТ)
Фото: Абдулл Артуев

На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), платье DANIIL ANTSIFEROV, шуба SENCELLERIE, мюли JIMMY CHOO (TSUM.ru/ДЛТ)

На Юлии: колье CASATO, кольцо YEPREM, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MIGMOON × ABRAMOVICH
Фото: Абдулл Артуев

На Юлии: колье CASATO, кольцо YEPREM, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MIGMOON × ABRAMOVICH

Фото: Абдулл Артуев
Фото: Абдулл Артуев

Для этого майского номера по просьбе Собака.ru фотограф-феномен Абдулл Артуев снял великий фэшн-нуар в лиминальных залах советского НИИ с Юлией Снигирь в главной роли. Актриса, приняв из рук редакции квантовый крем, сияла в роли физика больших и малых кутюрных тел: меняла законы термодинамики в анималистичной шубе Ruban, приручала юнгианскую тень в готическом корсаже дизайн-визионера Дмитрия Шипулина, индуцировала витальный магнетизм в корсетном платье Migmoon × Abramovich (по-маржеловски собрано из тысячи разноцветных локонов!).

Паулина Андреева

Паулина Андреева
Фото: Абдулл Артуев
Паулина Андреева
Паулина Андреева. декабрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Паулина Андреева, декабрь 2020 года
Паулина Андреева. декабрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Паулина Андреева, декабрь 2020 года
Паулина Андреева. декабрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Паулина Андреева, декабрь 2020 года
декабрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев

декабрь 2020 года

Паулина Андреева. декабрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Паулина Андреева, декабрь 2020 года
Паулина Андреева. декабрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Паулина Андреева, декабрь 2020 года
Паулина Андреева. декабрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Паулина Андреева, декабрь 2020 года
Паулина Андреева. декабрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Паулина Андреева, декабрь 2020 года

В 2020 году мы вместе с Абдуллой отвезли Паулину в лабораторию экспериментальной генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. Павлова — в тот год актриса дебютировала в роли сценариста сериала «Псих».

Рената Литвинова и Ульяна Добровская

Ульяна Добровская, Рената Литвинова
Фото: Абдулл Артуев
Рената Литвинова, Ульяна Добровская
Ульяна Добровская, Рената Литвинова. октябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Рената Литвинова, Ульяна Добровская, октябрь 2020 года
Рената Литвинова, Ульяна Добровская. октябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Рената Литвинова, Ульяна Добровская, октябрь 2020 года
Рената Литвинова, Ульяна Добровская. октябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Рената Литвинова, Ульяна Добровская, октябрь 2020 года
Рената Литвинова, Ульяна Добровская. октябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Рената Литвинова, Ульяна Добровская, октябрь 2020 года
Рената Литвинова, Ульяна Добровская. октябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Рената Литвинова, Ульяна Добровская, октябрь 2020 года
Рената Литвинова, Ульяна Добровская. октябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Рената Литвинова, Ульяна Добровская, октябрь 2020 года
Ульяна Добровская. октябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Ульяна Добровская, октябрь 2020 года
Ульяна Добровская, Рената Литвинова. октябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Рената Литвинова, Ульяна Добровская, октябрь 2020 года

В октябре 2020 года Рената Литвинова и ее дочь Ульяна Добровская вылетели в Петербург, чтобы провести день с командой Собака.ru на фортах Кронштадта. Накануне весь день и всю ночь дул северный ветер, ураган повалил 458 деревьев и один вековой клен. Шторм в Финском заливе взял высший балл, дамбу закрыли, фарватер не принимал суда. Наутро прояснилось. Рената и Ульяна, фотограф Абдулла Артуев, главный редактор Яна Милорадовская и большая съемочная бригада Собака.ru высадились на «Кроншлоте» — первом кронштадтском форте, основанном Петром I в 1704 году.

Еще одним героем обложки стал старинный Николаевский верхний маяк — выявленный объект культурного наследия открыли специально для фотосессии. Рената и Ульяна долго взбирались по ажурной винтовой лестнице, а наверху уже ждал Абдулла, буквально парящий дроном в воздухе!

Арина и Анастасия Шевцовы

Арина Шевцова, Анастасия Шевцова. сентябрь 2019 года
Фото: Абдулл Артуев
Арина Шевцова, Анастасия Шевцова, сентябрь 2019 года

В 2019 году героинями обложки сентябрьского номера Собака.ru стали выпускницы Академии Вагановой Настя и Арина Шевцовы. Каверстори снимали в Суздале, где Абдулла Артуев поразмышлял, как бы могла выглядеть новая кинозвезда из России (кейп цвета фуксии с подоконника, оверсайз-костюм в гусиную лапку от Chanel и оренбургский пуховый платок)!

Эдиториалы Абдуллы Артуева для Собака.ru: Фариза Родригез, Софья Эрнст, Анастасия Миронова, Ксения Подвальная, Гарри Нуриев, Фрол Буримский, Лидия Метельская!

Фариза Родригез. март 2026 года
Фото: Абдулл Артуев
Фариза Родригез, март 2026 года
Фариза Родригез. март 2026 года
Фото: Абдулл Артуев
Фариза Родригез, март 2026 года
Фариза Родригез. март 2026 года
Фото: Абдулл Артуев
Фариза Родригез, март 2026 года
Абдулла Артуев, Ибрагим Гатциев. март 2025 года
Фотоателье автопортрета UU
Абдулла Артуев, Ибрагим Гатциев, март 2025 года
Ибрагим Гатциев, Абдулла Артуев. март 2025 года
Фотоателье автопортрета UU
Абдулла Артуев, Ибрагим Гатциев, март 2025 года
Абдулла Артуев, Ибрагим Гатциев. март 2025 года
Фотоателье автопортрета UU
Абдулла Артуев, Ибрагим Гатциев, март 2025 года
Гарри Нуриев. ноябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Гарри Нуриев, ноябрь 2020 года
Гарри Нуриев. ноябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Гарри Нуриев, ноябрь 2020 года
Ксения Подвальная. сентябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Ксения Подвальная, сентябрь 2020 года
Ксения Подвальная. сентябрь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Ксения Подвальная, сентябрь 2020 года
Анастасия Миронова. июнь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Анастасия Миронова, июнь 2020 года
Анастасия Миронова. июнь 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Анастасия Миронова, июнь 2020 года
Фрол Буримский. апрель 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Фрол Буримский, апрель 2020 года
Фрол Буримский, Злата Ялинич, Виктория Брылева. Максим Изместьев, Алексей Недвига, апрель 2020 года
Фото: Абдулл Артуев
Фрол Буримский, Максим Петров, Виктория Брылева, Злата Ялинич, Максим Изместьев, Алексей Недвига, апрель 2020 года
Людмила Петрушевская. сентябрь 2019 года
Фото: Абдулл Артуев
Людмила Петрушевская, сентябрь 2019 года
Людмила Петрушевская. с сыном, художником Федором Павловым-Андреевичем, сентябрь 2019 года
Фото: Абдулл Артуев
Людмила Петрушевская, с сыном, художником Федором Павловым-Андреевичем, сентябрь 2019 года
Софья Эрнст. ноябрь 2018 года
Фото: Абдулл Артуев
Софья Эрнст, ноябрь 2018 года
Софья Эрнст. ноябрь 2018 года
Фото: Абдулл Артуев
Софья Эрнст, ноябрь 2018 года
Софья Эрнст. ноябрь 2018 года
Фото: Абдулл Артуев
Софья Эрнст, ноябрь 2018 года
Лидия Метельская. апрель 2017 года
Фото: Абдулл Артуев
Лидия Метельская, апрель 2017 года
Лидия Метельская. апрель 2017 года
Фото: Абдулл Артуев
Лидия Метельская, апрель 2017 года
Материал из номера:
Май
Люди:
Фариза Родригез, Софья Эрнст, Арина Шевцова Ксения Подвальная, Абдулла Артуев, Ибрагим Гатциев, Максим Петров, Паулина Андреева, Анастасия Миронова, Рената Литвинова, Лидия Метельская, Гарри Нуриев, Ульяна Добровская, Фрол Буримский, Виктория Брылева, Злата Ялинич, Людмила Петрушевская, Анастасия Шевцова

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: