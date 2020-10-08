Рената Литвинова: «Россия — очень женская страна, мужчины — как бы они ни давили — ничего не решают»

Как художник, а значит, человек с обостренным восприятием мира, вы предчувствуете многие перемены и тектонические сдвиги общества намного раньше, пусть даже и безотчетно. По своим фильмам вы это замечаете?

Некая гордыня есть в том, чтобы полагать, что ты сам что-то придумал — художник, в первую очередь, является проводником. Поэтому я ничего глобального не предчувствую, если я что-то и угадываю, то это просто транслируется через меня. Хотя телепатические штуки со мной происходят. Я могу, например, поймать мысль человека, уловить песню,

которую вы напеваете про себя, угадываю коды, пароли. Могу иногда даже предсказать, что случится, но бывает, скажу что-то, а потом думаю: лучше бы молчала! Ведь сбывается.

Вы что-то делаете, чтобы повысить проводимость, еще больше разогнаться до состояния потока?

Нет, точно не во время съемок. Там уже поздно разгоняться: ты должен быть внятный, трезвый. Мне вот что обязательно хочется сказать: если можешь не снимать кино — не снимай, если можешь не писать — не пиши. Столько сейчас развелось графоманов и ремесленников, которым, в общем-то, не стоило бы высказываться. Я ведь достаточно редко снимаю кино, для меня это душеранимо. Процесс появления фильма — это шаманство какое-то, словами это сложно описать: ты раскачиваешься, раскачиваешься, раскачиваешься и в этих колебаниях вдруг угадываются очертания и рождается тело фильма. Невозможно сформулировать точнее, как и любое колдовство. Я говорю «тело», потому что фильм — живая материя. В МХТ, например, идет мой спектакль «Северный ветер»,

но фильм получился совершенно другим. Театр — удивительно конкретный жанр, а кино — абсолютная мистика, волшебство, сон. Я понимаю, что есть и конкретные фильмы, но у меня кино связано со всем каким-то таким, что в колебаниях вдруг начинает загустевать и превращаться в тело. И оно начинает само монтироваться, вырезать каких-то героев, диктует свои правила. Из тонны материала отрезают всю лишнюю материю, лишние линии, лишних персонажей. И ты понимаешь, что какая-то нить бусинами нанизывается и превращается в кольцо. Вот это и есть сюжет. Причем есть у него достаточно внятные принципы. Я обязательно вырезаю энергетические провалы. Меня, конечно, артисты за это терпеть не могут. Я всегда славилась тем, что у меня вылетают сцены, даже целиком роли. Но мне важнее обслужить фильм, чем актера, — ничего личного, никаких злых намерений. В «Северном ветре» у меня была задача уложиться именно в два часа, не больше и не меньше — я считаю этот хронометраж золотым сечением. Все мои любимые фильмы длятся именно два часа.

Два часа — это не слишком серьезное испытание для эпохи TikTok’а?

Короткие форматы востребованы только в определенных ситуациях быстрого контента. Обратите внимание, в сети смотрят длинные интересные интервью, сериалы, причем такие, чтобы ты лег — и пятнадцать серий не встал! В крайнем случае сбегал на кухню, что-нибудь там погрызть — и снова к экрану. Я вообще думаю, под сериалы можно было бы изобрести специальную еду. Сейчас такие времена, что мир грез необходим, поэтому не останемся мы без работы.