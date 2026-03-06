Начнем с провенанса. Ты — Фариза Родригез. Как так вышло?

Я не настоящая Родригез. Это старый никнейм, который со мной остался. Он появился, когда я завела соцсети, — и закрепился. Я тогда очень любила режиссера Роберта Родригеса.

Где ты родилась? Как росла? Красила ли ты себе черные смоки уже в три года? Выщипывала ли брови в ниточку в начальной школе?

Я родилась во Владикавказе в 1987 году. Особой любви к макияжу в детстве не было, но я любила рисовать. Краситься начала в самом конце школы — минимально. По-настоящему увлеклась уже в университете, когда погрузилась в субкультуры и жила отдельно от родителей, которые такие увлечения не слишком поддерживали.

А в детстве ты рисовала принцесс и радуги или сразу вампиров и демонов?

Я рисовала людей, лица. И еще облачка с глазами — они всегда были в профиль, а не анфас. В складки облака хорошо вписывался глаз в профиль с ресничкой. Мне это казалось красивым, и маме очень нравилось.