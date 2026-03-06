Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Знакомьтесь, визажист-феномен Фариза Родригез: она работает на шоу Rick Owens и Chanel, трудится на съемках Мэрилина Мэнсона, красит Ренату Литвинову, Вику Салават — и себя (эксклюзив Собака.ru!)

Верховный мэйкап-артист и женщина-вамп Фариза Родригез красит первые фэшн-лица, работает на главных мировых показах и отвечает за архиважные обложки. Она — королева пентаклей дарк-фэшн-истеблишмента, которое мы практически в полном составе собрали на съемочной площадке, чтобы запортретировать Фаризу во всем ее бьюти-величии: суперстилист и готик-дива Вика Салават, виртуоз тугого завитка (как тетушка Глэдис!) Дима Абрамович и фотограф в прайме Абдулла Артуев.

Фариза Родригез
Абдулла Артуев

Фариза Родригез

Говорим «мейкап», подразумеваем Фариза Родригез! У Фаризы много лиц: она работает с Ренатой Литвиновой и Мэрилином Мэнсоном, участвует в съемках каверсториз для португальского Vogue, бразильского Harper’s Bazaar и всемирного Собака.ru, красит моделей на показах Rick ­Owens, Maison Margiela и Chanel, делает кампейны Ushatava, Sorelle и ­Belik. Она — главный идеолог вампирской бьюти-саги и мощный двигатель суккуб-эстетики в массы. Обсудили с Фаризой ржавые губы, детский макияж и реальных упырей.

На Фаризе: платье DILARA FINDIKOGLU
Абдулла Артуев

На Фаризе: платье DILARA FINDIKOGLU

Интервью с вампиром

Начнем с провенанса. Ты — Фариза Родригез. Как так вышло?

Я не настоящая Родригез. Это старый никнейм, который со мной остался. Он появился, когда я завела соцсети, — и закрепился. Я тогда очень любила режиссера Роберта Родригеса.

Где ты родилась? Как росла? Красила ли ты себе черные смоки уже в три года? Выщипывала ли брови в ниточку в начальной школе?

Я родилась во Владикавказе в 1987 году. Особой любви к макияжу в детстве не было, но я любила рисовать. Краситься начала в самом конце школы — минимально. По-настоящему увлеклась уже в университете, когда погрузилась в субкультуры и жила отдельно от родителей, которые такие увлечения не слишком поддерживали.

А в детстве ты рисовала принцесс и радуги или сразу вампиров и демонов?

Я рисовала людей, лица. И еще облачка с глазами — они всегда были в профиль, а не анфас. В складки облака хорошо вписывался глаз в профиль с ресничкой. Мне это казалось красивым, и маме очень нравилось.

Фариза Родригез
Абдулла Артуев

Фариза Родригез

Как автор облачных профилей угодил на журфак МГУ?

Это был компромисс между мной и родителями — между творческой и более понятной профессией. За год до поступления приехала на дни открытых дверей в МГУ и поняла, что хочу учиться только там. У меня была золотая медаль — тогда она давала льготы. В момент поступления я была очень заряжена. У меня были романтизированные представления о профессии. Я себя видела в журналистских расследованиях, в репортажах из горячих точек. Но уже на первых практиках поняла, что, скорее всего, не сложится.

Нуарный мейкап для фэшн-дивы Ренаты Литвиновой на шоу Matières Fécales весна-лето 2026. Фото: Никита Черный

Нуарный мейкап для фэшн-дивы Ренаты Литвиновой на шоу Matières Fécales весна-лето 2026. Фото: Никита Черный

И ты бросила все и ушла в готы.

Мне просто хотелось насыщенной жизни, сильных впечатлений. Я с детства любила мрачную эстетику. Очень рано увидела «Интервью с вампиром» и поняла: вот в таком мире я бы хотела жить. Дома была иллюстрированная книга «Дракула» — днем я любовалась ее обложкой, а на ночь переворачивала картинкой вниз, чтобы не было страшно засыпать. Был период Толкина. Мне всегда нравились вымышленные миры. Субкультура — это тоже способ создать вокруг себя мир мечты, и готика с ее вампирской эстетикой мне идеально подошла.

#КрасилаФариза! Делает мейк на мировых показах А-листа — от эффекта clean girl для Chanel до оккультистского бронзера у Rick Owens

Мейк Фаризы Родригез для шоу Rick Owens FW'26
Архивы пресс-служб

Мейк Фаризы Родригез для шоу Rick Owens FW'26

Интервью с вампиром — это мы с тобой. Скажи, ты реальный упырь?

Да. Я всем сердцем люблю эту эстетику. И у меня есть guilty pleasure — в свои редкие часы отдыха я читаю или перечитываю книги про вампиров. Сейчас у меня в программе снова Энн Райс, автор того самого «Интервью с вампиром».

А как гота и немного упыря затянул мир пластической хирургии?

Когда я там работала, я не раз задумывалась, почему никогда не рассматривала медицину как профессию. По работе я несколько раз оказывалась в анатомичке, бывала в операционных, на трансляциях операций для врачей. И поняла, что мне это интересно, к тому же я не впадаю в ступор, мне не становится плохо. Но решила, что поступать в медицинский уже поздно, учитывая, сколько учатся врачи.

На тот момент все было неплохо: хорошая по тем временам зарплата, много интересных командировок на научные конференции за границу, дорогие отели. Тогда это ощущалось как крутая жизнь. Сейчас я понимаю, что она была не совсем моя.

Rick Owens
Фариза Родригез

Rick Owens

Maison Margiela
Фариза Родригез

Maison Margiela

Rick Owens
Фариза Родригез

Rick Owens

Chanel
Фариза Родригез

Chanel

Но ты была инсайдером бьюти-мира, находилась практически в его сердце — то есть в операционной. Это повлияло на твое отношение к бодимодификациям?

Я спокойно отношусь к радикальным изменениям внешности — во многом из-за субкультурного опыта. Но есть разница: покрасить волосы, сделать пирсинг или татуировку — это обратимо, а хирургия намного серьезнее. Тогда я тоже подумывала об операциях, но сейчас рада, что ничего не сделала. Я в гармонии со своим лицом. Из хирургического — только удаляла грыжу под одним глазом после родов. Больше ничего. Хотя почти уверена, что когда-нибудь еще к этому вернусь.

Из твоей дарк-вселенной пластическая хирургия не кажется бодихоррором?

Учитывая, что многое из того, что я делала со своей внешностью, кому-то и так кажется хоррором, — нет.

Мейкап для фэшн-инфлюенсера Аллы Брулетовой (та самая bentley-girl из наших рилсов!)
Архив Аллы Брулетовой

Мейкап для фэшн-инфлюенсера Аллы Брулетовой (та самая bentley-girl из наших рилсов!)

Мейк для Вики Салават во front row парижского шоу Matières Fécales
Архив Аллы Брулетовой

Мейк для Вики Салават во front row парижского шоу Matières Fécales

Из пластической хирургии ты ушла в пластический макияж, который специально приехала изучать в Петербург. У нас знают толк в бодимодификациях.

Я не сильно связываю это с хирургией. Просто мне ближе 3D, чем 2D — форма важнее цвета. Если проанализировать мои работы, то цвета в них — базовый минимум.

Было: международные медицинские конференции в европейских столицах, стало: бьюти-стойка в ТЦ города Реутова, куда нужно приезжать к 8:30 с чемоданом косметики. Звучит как призвание!

Да. Мир медицинских конференций был небезынтересный и довольно комфортный, но не мой. В 27 лет, уже будучи мамой, я себя переосмыслила. Работать в разных ТЦ было непривычно, но одновременно очень интересно. Когда горишь делом и начинаешь с нуля, твоя энергия удваивается и утраивается. В начале есть азарт, спортивная злость — и это классное топливо.

Фариза Родригез
Абдулла Артуев

Фариза Родригез

Вокруг — лес ТЦ и бьюти-стоек с визажистами, но только одна Фариза Родригез. Как ты думаешь, почему?

Рецепт универсальный: много работы и немного везения. Но везение в моем прочтении — необязательно понятное счастливое внешнее обстоятельство. Бывает, собственную удачу невозможно различить в моменте. Часто только спустя годы понимаешь, что какая-то встреча или даже провал сыграли важную роль. Ты где-то опозорился, потом сел и выучил свой урок идеально — и дальше этот навык стал твоей сильной стороной. Со временем одни и те же события начинаешь видеть иначе. Везение — это еще и упражнение памяти.

А мой уникальный успех — художественное преувеличение. Например, в одном из салонов мы работали с девочкой, которая сейчас очень известный визажист — в Дубае. И этот случай не единственный.

Кабаре-шик, готические смоки и суккуб-рожки: хит-лист самых эпических мейкапов от Фаризы Родригез

Дарк-мейк для Вики Салават на культовой обложке Собака.ru. Фото: Соня Сивкова
Архивы пресс-служб

Дарк-мейк для Вики Салават на культовой обложке Собака.ru. Фото: Соня Сивкова

Модель Лиза Останина с макабрической подводкой от Фаризы на обложке Vogue Portugal. Фото: Абдулла Артуев
Архивы пресс-служб

Модель Лиза Останина с макабрической подводкой от Фаризы на обложке Vogue Portugal. Фото: Абдулла Артуев

Мейк Фаризы Родригез для нью-йоркского глянца Vanguard Magazine
Архивы пресс-служб

Мейк Фаризы Родригез для нью-йоркского глянца Vanguard Magazine

Готические смоки для Вики Салават. Фото: Саша Нестерова
Архивы пресс-служб

Готические смоки для Вики Салават. Фото: Саша Нестерова

Замэтчить губы и кольцо — почему бы и да. Лиза Останина для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев
Архивы пресс-служб

Замэтчить губы и кольцо — почему бы и да. Лиза Останина для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев

Оккультистский мейк на мужском шоу Rick Owens весна-лето 2026
Архивы пресс-служб

Оккультистский мейк на мужском шоу Rick Owens весна-лето 2026

Визаж по канонам кабаре-шика в кампейне демикутюрной коллекции Belik. Фото: Абдулла Артуев
Архивы пресс-служб

Визаж по канонам кабаре-шика в кампейне демикутюрной коллекции Belik. Фото: Абдулла Артуев

Match made in hell — Фариза Родригез куафирует Мэрилина Мэнсона в компании музы рок-певца Линдси Уорнер и визажиста Кати Макаровой aka Kattercy
Архивы пресс-служб

Match made in hell — Фариза Родригез куафирует Мэрилина Мэнсона в компании музы рок-певца Линдси Уорнер и визажиста Кати Макаровой aka Kattercy

Модели Софи Дамзина и Лиза Останина (в суккуб-рожках от Фаризы!) в кампейне Sorelle. Фото: Саша Нестерова
Архивы пресс-служб

Модели Софи Дамзина и Лиза Останина (в суккуб-рожках от Фаризы!) в кампейне Sorelle. Фото: Саша Нестерова

Пинап-мейк (тема красной помады раскрыта!) для стилиста Виты Клац в дебютном кампейне State Venice. Фото: Ибрагим Гатциев
Архивы пресс-служб

Пинап-мейк (тема красной помады раскрыта!) для стилиста Виты Клац в дебютном кампейне State Venice. Фото: Ибрагим Гатциев

Хтонический мейк для кампейна Say No More. Фото: Дамир Жукенов
Архивы пресс-служб

Хтонический мейк для кампейна Say No More. Фото: Дамир Жукенов

Сверкающее вау — версия Фаризы Родригез. Фото: Мирослав Коваленко
Архивы пресс-служб

Сверкающее вау — версия Фаризы Родригез. Фото: Мирослав Коваленко

Лютанс, осетинки и Мэрилин Мэнсон

Когда ты работаешь с селебрити — от Лены Перминовой до Ренаты Литвиновой, — твою руку можно и не узнать, но в жанре творческих съемок кисть Фаризы видно сразу. Твоя суккуб-эстетика — даркушная, но очень притягательная. Как ты ее сама формулируешь?

Честно — сложно сформулировать. Могу только наметить влияния. Из бьюти — конечно же, Серж Лютанс. Он произвел на меня огромное впечатление еще до того, как я стала визажистом. Из моды — Александр Маккуин. Я смотрела его показы в прямом эфире, когда он был жив, и это было потрясающе. Плюс вампирские фильмы и древнеегипетская культура.

Но все это накладывается на контекст, в котором ты живешь. Я выросла на Кавказе, живу в России, и здесь у женщин очень сильный фокус на привлекательности. В Осетии это особенно заметно: избыточность салонов красоты, у всех — идеальные маникюры, укладки — даже чтобы вынести мусор. И это влияет на то, что я делаю: даже мои ugly-образы часто остаются сексуальными. И это не расчет, не формула, я так делаю интуитивно.

Фариза Родригез
Абдулла Артуев

Фариза Родригез

Ты — часть абсолютного фэшн + бьюти-дримтима: с тобой стайлинг-икона Салават, суперстилист по волосам Дима Абрамович. Тебя мы снимали в этой же великой компании плюс большой фотограф в прайме — Абдулла Артуев. Вы — коллеги или даркфэшн-комьюнити?

Наше комьюнити гораздо шире. Но действительно, в нем есть люди, с которыми у вас совпадает вкус на сто процентов. Это не вопрос сработанности и понимания референсов, а любовь к одному и тому же. Вам не нужно ничего никому из них объяснять: вы не просто сразу понимаете друг друга, вы друг друга усиливаете.

Как мэйкап-артисту из России заполучить обложку португальского Vogue?

Это опять же про сочетание работы и везения: я оказалась в команде, которая смогла не только снять классный материал, но и отправить напрямую в издание. Это была творческая съемка, я до сих пор делаю их довольно много и бесплатно. Если хочешь развиваться креативно — без этого никуда.

Фотограф Абдулла Артуев с мейком от Фаризы на подиуме юбилейного показа Ushatava “Collectible Pieces”
Архивы пресс-служб

Фотограф Абдулла Артуев с мейком от Фаризы на подиуме юбилейного показа Ushatava “Collectible Pieces”

Супермодель Ида Хайнер на подиуме Jacquemus весна-лето 2026 — красила Фариза
Архивы пресс-служб

Супермодель Ида Хайнер на подиуме Jacquemus весна-лето 2026 — красила Фариза

Cтилист Миша Ведерникова с мейком от Фаризы на подиуме юбилейного показа Ushatava “Collectible Pieces”
Архивы пресс-служб

Cтилист Миша Ведерникова с мейком от Фаризы на подиуме юбилейного показа Ushatava “Collectible Pieces”

В тебе режимов больше, чем в смартфоне: ты участвуешь в съемках — от даркушных творческих до глянцевых кампейнов, красишь топ-селебов, работаешь на показах, ситуационно переключаешься на работу с волосами. Скажи, какой из этих режимов ощущается как дефолтный: куда кисть так и тянется сама?

В последние пару лет — на фэшн-шоу. На показах больше всего свободы. Нас зовут придумывать: мы смотрим коллекцию, погружаемся во вселенную бренда и разрабатываем концепцию. Есть время подумать, протестировать, довести идею до ума. Даже когда я не главная в команде, а просто ее часть — это феноменальный опыт.

Ты накрасила Мэрилина Мэнсона — как это было? Есть ли страшная история? Или судебная претензия?

Не накрасила, а причесала — для съемки. Он казался благовоспитанным и вел себя на удивление спокойно. На площадке был с женой, атмосфера ощущалась как очень уважительная. Говорит, бросил пить.

В мире есть лицо, которое ты бы мечтала накрасить?

Это лицо FKA Twigs — тут полное совпадение по эстетике. Музыка, стиль, даже анатомия: все сошлось.

Помада-бальзам в корродированном оттенке rust, созданная Фаризой Родригез вместе с Arive Makeup
Фото предоставлено пресс-службой Arive Makeup

Помада-бальзам в корродированном оттенке rust, созданная Фаризой Родригез вместе с Arive Makeup

Фариза Родригез в кампейне помады Arive Makeup
Фото предоставлено пресс-службой Arive Makeup

Фариза Родригез в кампейне помады Arive Makeup

Ты заступила на дорожку Исамайи Френч и Пэт Макграт: у тебя выходит пока что не собственная линия, но первый именной продукт — с брендом Arive Makeup.

У Arive Makeup есть помады-бальзамы, которые я очень люблю и покупаю примерно еженедельно, потому что вечно отдаю клиентам — они просят. И в рамках этой линейки мне предложили создать свой оттенок и доработать текстуру. Оттенок получился классный, он называется rust, что значит «ржавчина». Я называю его «горелый».

Ржавчина — важный бьюти-тренд. А какие еще хорошие бьюти-новости — от подиумов до тиктока?

Фиксирую тренд: в фэшн-съемках стало появляться много сложных оттенков — грязноватые желтые, зеленоватые, пыльные розовые. В жизни сложно носить, но визуально очень красиво. А для более массового потребления возвращаются холодные оттенки, серые тени. У Насти Воеводиной на этот случай есть классная палетка — Grey City Eyeshadow Palette.

На Фаризе: корсет BELIK, юбка SORELLE
Абдулла Артуев

На Фаризе: корсет BELIK, юбка SORELLE

Ты пробовала все, огласи, пожалуйста, лучшее: нам нужен ультимативный топ бьюти-продуктов от Фаризы Родригез!

Обожаю тональные средства Estée Lauder Double wear и MAC Face and Body — они улучшили состав, и теперь случаи аллергии на него сильно уредились. Очень люблю новые продукты Isamaya: праймер Microbial Gel, глосс Face glaze. Уважаю прозрачный влажный стик Baume Essentiel от Chanel — впервые попробовала его полтора года назад, когда работала на показе Chanel, и с тех пор без него не могу (как и многие коллеги!). Открыла для себя гаджеты: перед мейком наношу клиенту микромаску, а поверх — на 10–15 минут включаю LED-терапию Foreo UFO: это сильно оптимизирует подготовку кожи.

Теперь давай составим список ­мэйкап-артистов твоего сердца, за которыми мы тоже будем с интересом следить!

Мне интересно наблюдать за аккаунтами Дэниела Селстрема, который руководит мэйком на показах Рика Оуэнса, за Симоне Гаммино, за Валентиной Ли. Еще я компульсивно проверяю страницу Исамайи Френч, вдруг она снова начнет делать креативные съемки, но нет — занята собственным брендом.

Фариза Родригез
Абдулла Артуев

Фариза Родригез

Исследования подтверждают, что средний возраст начала использования декоративной косметики теперь 8 лет. Альфачи — главные потребители бьюти. Моей дочери 12, ее косметичка — скорее чемодан, и она объективно круто, дико креативно красится. Что ты думаешь про детей и макияж?

У моей дочки (да, я мама двух ангелочков!) своя косметика с трех лет. Сейчас ей 8, она обожает краситься, к ней приходят подружки, и они делают какие-то арт-мейки, рисунки, блестками все это присыпают. То есть это не контуринг, стрелочки, увеличение губ с контурком. Меня смущает только сексуализирующий макияж на детях. От этого я прямо в ступор впадаю.

Текст: Юлия Машнич

Фото: Абдулла Артуев

Стиль: Вика Салават

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Визаж: Фариза Родригез 

Свет: Денис Карпенков, Женя Гридин L. A. Assistance

Ассистент продюсера: Сергей Важенин 

Ассистент визажиста: Алексей Максимов

Материал из номера:
Март

Комментарии (0)

