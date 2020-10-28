Ульяна Добровская — о роли в «Северном ветре» и своих авторитетах — Ренате Литвиновой и Демне Гвасалия

В «Северном ветре» ты сыграла свою первую большую роль — планируешь продолжать актерскую карьеру?

Не знаю! Мне очень понравилось сниматься у мамы в фильме, до этого я тоже играла небольшие роли. Это был суперэкспириенс, но пока что больше мне нравится мода. Я чувствую, что дальше смогу развиваться в этом направлении. Но и не закрываю для себя возможность быть актрисой, мне кажется, сейчас такое классное время, когда ты можешь заниматься разными вещами. Ведь нет такого, что я подписываю договор о том, что буду только дизайнером!

Почему именно мода?

До какого-то момента я вообще не понимала, чем хочу заниматься, но всегда знала, что пойду в творческую профессию, особенно после художественной школы. Я пыталась осознать, от чего я буду получать кайф, что не станет для меня обязаловкой. В какой-то момент я не представляла для себя другого пути, чем поступать на актерский, а потом переехала в Париж учиться в школе. Тамошняя учительница по рисованию очень в меня поверила, именно благодаря ей я осознала, что у меня есть способности. В шестнадцать я отправилась в Лондон изучать искусство и текстиль и поняла, что получаю удовольствие от того, что просыпаюсь утром и думаю о проектах, которые я начала, о том, как приду в студию, включу музыку, начну рисовать. Вот так я определила, что мой потенциальный карьерный рост возможен в индустрии моды. Я планирую закончить университет по специальности «дизайнер», поработать лет пять стажером, а потом открыть свой бренд. Но я не исключаю, что мне захочется учиться еще чему-то или я получу классную работу в одной из моих любимых марок, а может, стану художником по костюмам в кино. Я ищу себя.

Чем в наши дни осложняются по­иски себя?

Мы перегружены информацией. Из-за этого сложно сконцентрироваться и понять, а что ты на самом деле хочешь. Все кажется ложнодоступным. В свои шестнадцать я была полностью растеряна. Нужно пробовать, пробовать и пробовать все подряд. Только так можно узнать, что по-настоящему тебя трогает. Я считаю, что профессия может и должна доставлять удовольствие.