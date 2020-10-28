С Ульяной Добровской, кинодебютанткой сезона, студенткой факультета моды Королевской академии изящных искусств (да, той самой, где образовалась культовая «антверпенская шестерка») и героиней обложки (съемки которой сопровождались испытанием на прочность) октябрьского номера «Собака.ru» , поговорил ее товарищ, человек тяжелого арта, диджей Кирилл Шаповалов. О чем? Обо всем. И о любви? И о любви.
Ульяна Добровская — о роли в «Северном ветре» и своих авторитетах — Ренате Литвиновой и Демне Гвасалия
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На Ренате: плащ Bottega Veneta, бадлон Dries Van noten, сапоги Balenciaga (все — ДЛТ)
На Ульяне: плащ Bottega Veneta, бадлон Dries Van noten, сапоги Balenciaga (все — ДЛТ)
Идея: Яна Милорадовская
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Абдула Артуев
Дрон: Михаил Поморцев
Визаж: Евгения Ленц
Прическа: Юлия Royteam
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Елизавета Кольмина
Ретушь: Жанна Галай
В «Северном ветре» ты сыграла свою первую большую роль — планируешь продолжать актерскую карьеру?
Не знаю! Мне очень понравилось сниматься у мамы в фильме, до этого я тоже играла небольшие роли. Это был суперэкспириенс, но пока что больше мне нравится мода. Я чувствую, что дальше смогу развиваться в этом направлении. Но и не закрываю для себя возможность быть актрисой, мне кажется, сейчас такое классное время, когда ты можешь заниматься разными вещами. Ведь нет такого, что я подписываю договор о том, что буду только дизайнером!
Почему именно мода?
До какого-то момента я вообще не понимала, чем хочу заниматься, но всегда знала, что пойду в творческую профессию, особенно после художественной школы. Я пыталась осознать, от чего я буду получать кайф, что не станет для меня обязаловкой. В какой-то момент я не представляла для себя другого пути, чем поступать на актерский, а потом переехала в Париж учиться в школе. Тамошняя учительница по рисованию очень в меня поверила, именно благодаря ей я осознала, что у меня есть способности. В шестнадцать я отправилась в Лондон изучать искусство и текстиль и поняла, что получаю удовольствие от того, что просыпаюсь утром и думаю о проектах, которые я начала, о том, как приду в студию, включу музыку, начну рисовать. Вот так я определила, что мой потенциальный карьерный рост возможен в индустрии моды. Я планирую закончить университет по специальности «дизайнер», поработать лет пять стажером, а потом открыть свой бренд. Но я не исключаю, что мне захочется учиться еще чему-то или я получу классную работу в одной из моих любимых марок, а может, стану художником по костюмам в кино. Я ищу себя.
Чем в наши дни осложняются поиски себя?
Мы перегружены информацией. Из-за этого сложно сконцентрироваться и понять, а что ты на самом деле хочешь. Все кажется ложнодоступным. В свои шестнадцать я была полностью растеряна. Нужно пробовать, пробовать и пробовать все подряд. Только так можно узнать, что по-настоящему тебя трогает. Я считаю, что профессия может и должна доставлять удовольствие.
Как ты оказалась в Королевской академии изящных искусств? К счастью — ведь мы с тобой познакомились именно в антверпенском клубе, где я играл свой диджейсет.
Я искала, где лучше всего преподают моду, и была уверена, что буду учиться в нью-йоркской школе дизайна Парсонс: Королевская академия казалась мне слишком крутой! И когда меня приняли, я была в полном шоке. Я приехала просто попробовать — и это было очень стрессово. На экзамен стояла очередь из восьмиста человек, все знали, что возьмут только пятьдесят. Все были наряжены — показушно модные, а я в трениках и пиджаке, который когда-то себе сшила бабушка. Мне кажется, меня взяли из-за интервью. Я даже спросила комиссию: «Вы думаете, ничего, что я плохо шью?», а мне ответили: «Мы тебя научим». У нас была куча заданий: преображать манекены с одеждой, рисовать, перед вторым туром я сидела над эскизами всю ночь с батареей банок энергетика, выкладывалась по полной — и это сработало!
Почему ты захотела получать высшее образование именно за границей?
Мне больше подходит их система обучения. Например, у нас нет лекций по дизайну: перед нами ставят задачу, и мы сами должны прийти к ее решению, поэтому работы всех выпускников совершенно разные. У каждого вырабатываются свои методы. Нас не учат по шаблону, каждый должен научиться самовыражаться.
Тренды на ответственное потребление и апсайклинг включены в твой образовательный курс?
Я работала с апсайклингом, использовала предметы, у которых иное первичное назначение, делала текстильные работы, которые включают, например, разрезанные майки. Да, слишком много всего производится и слишком мало используется. Конечно же, будущее за ответственным потреблением. Мне нравится, как работает с этой темой мой петербургский друг Даниил Шульгин, один из основателей бренда Stenosis. Они перешивают винтажную одежду, каждый предмет существует в единственном экземпляре. Я думаю, многие к этому придут.
Кто твои авторитеты?
Самый большой — Демна Гвасалия. Он всего добился сам — и это гигантские высоты. Меня это вдохновляет, хотя у меня далеко не такой сложный жизненный путь, мне родители уже очень сильно помогли. И моя мама для меня авторитет. Она сама поступила во ВГИК и вообще всего добилась сама. У нее потрясающая работоспособность. И в своей сфере я бы тоже хотела добиться максимума.
Каково это — быть дочерью Ренаты Литвиновой?
Если честно, это классно! (Смеется) Сначала меня бесило, что мне постоянно задают вопросы про маму. Когда я училась в Москве и даже во Франции — все бесконечно спрашивали. А сейчас я понимаю, как это круто! Я ею очень горжусь, она суперклассная. Но я понимаю, что мне тоже что-то нужно сделать. На меня никто никогда не давил, родители всегда хотели, чтобы я была просто счастлива — за это я им очень благодарна.
Ты стала много появляться в медиа — это накладывает на тебя какие-то внутренние ограничения?
Да. К известности прилагается гигантская ответственность. Ты должен следить за каждым своим шагом и словом. В принципе, это правильно: когда ты становишься публичным человеком, ты подписываешь контракт сам с собой. Конечно, нужно оставаться собой, но не переходить границы простой этики. Стараться не обижать людей. Я выросла в среде, где все было медийным, поэтому для меня нормально, что сейчас любая информация распространяется мгновенно.
Ощущаешь себя свободным человеком?
Я считаю себя очень свободным человеком. Я бесконечно благодарна родителям за то, что они мне финансово помогают, пока я ищу профессию и себя. Понимаю, что далеко не у всех есть такая возможность. А если говорить глобально, то чем больше люди отстаивают свои права на свободу, тем меньше ее становится. Мне хочется, чтобы было меньше мейнстрима, чтобы все были разные и чтобы своей разностью гордились. Везде пишут: будь собой, не притворяйся. Но многие заперты в своей раковине, стараются быть как все, не выделяться.
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На Ренате: плащ Bottega Veneta, бадлон Dries Van noten, сапоги Balenciaga (все — ДЛТ)
На Ульяне: плащ Bottega Veneta, бадлон Dries Van noten, сапоги Balenciaga (все — ДЛТ)
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На Ульяне: плащ Bottega Veneta, бадлон Dries Van Noten, сапоги Balenciaga (все — ДЛТ)
На Ренате: плащ Bottega Veneta, бадлон Dries Van Noten, сапоги Balenciaga (все — ДЛТ)
В России вообще-то может быть опасно выделяться.
Я не говорю про Россию, я говорю про весь мир. Чем больше декларируют «мы не такие», тем более все одинаковые. Мы живем в век, когда все стремятся к максимальной свободе, но одновременно заключают себя в рамки. Это могут быть и позитивные рамки, например, политкорректности. Мы сейчас намного больше стали беспокоиться о ближнем и о том, чтобы не задеть ничьи чувства. Даже в модных домах появилась должность специалиста по культурной апроприации.
Что увлекает тебя сейчас больше всего?
Мои перспективы. Я через неделю вернусь в Антверпен и жду-не дождусь, когда начну свои проекты. Я соскучилась по школе, по работе, у меня столько идей!
Что для тебя по-настоящему красиво?
Индивидуальность. Неидеальность. Отсутствие шаблонов. Странность. Настоящесть.
А что ты считаешь уродливым?
Злость. Притворство. Нечестность.
Что тебе помогает настроиться на внутреннюю работу?
Гармония с самой собой. Когда я в плохом настроении, я не могу творить.
Ощущаешь ли ты себя способной сделать мир лучше?
Я постараюсь привнести в него что-то красивое.
Я знаю, что тебе нравится аниме!
Да, немного рисую в этом стиле: большие глаза, лица. Это такое аниме через мой фильтр.
Ты когда-нибудь влюблялась?
Никогда по-настоящему. У меня было много увлечений, но я всегда понимала, что это не то. Я бы очень хотела найти свою первую любовь, мне кажется, это поможет и в жизни, и в работе. Сколько я читала из романов, сколько слышала от друзей — как она окрыляет, вдохновляет.
Есть ли какой-то типаж, который тебе нравится?
Самое офигенное — это чувство юмора, харизма. Если человек безумно красивый, но двух слов связать не может, я не думаю, что он сможет меня заинтересовать. Доброта тоже очень важна. И еще терпеть не могу неискренних людей.
Как ты относишься к ЛГБТ-сообществу?
У меня много друзей нетрадиционной ориентации, и я поддерживаю комьюнити. Я не понимаю, почему кто-то нам может говорить, кого мы можем любить, а кого нет. Для меня эти запреты — абсолютный абсурд.
Веришь ли ты в партнерские отношения в работе с друзьями?
Сложный вопрос. Нужно найти человека, которому ты максимально доверяешь, который никогда тебя не подведет и у вас будет один подход к работе — как инь и ян. Очень легко поссориться на этой теме. Всегда по человеческой натуре один хочет быть выше другого. Но конечно, партнерские отношения — это хорошо, ведь два мозга лучше, чем один.
Семья или карьера?
Мне кажется, если меня поставят перед таким выбором, то я пойму, что ошиблась, — мой человек такого не спросит. Это абсолютно устаревший менталитет. Я не могу представить себя без работы. Мне нужно что-то делать, я не могла бы просто сидеть дома и варить супы. Это абсолютно не мое, мне кажется, у меня началась бы депрессия. Я получаю эндорфины от работы!
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