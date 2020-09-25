Знакомьтесь, теневой кутюрье Петербурга Ксения Подвальная. Она одела Кайли Дженнер!😳

Family comes first

Кафе на территории «Диво Острова» забрендированы «Великолукским мясокомбинатом», даже если самая белковая штука в их меню — сливочный пломбир. Лого комбината на каждом зонте плюс огромные щиты с рекламой колбасок, в направлении которых катапультируют (буквально) посетителей парка аттракционов, дают понять, что владеет обоими предприятиями одна компания. Точнее, одна семья.

И хотя бизнесмен Владимир Подвальный как никто знает толк в прямолинейном кросс-маркетинге, нигде в парке нет и намека на ателье «Бисер», хозяйка, директор и главный дизайнер которого — его жена Ксения. Недосмотр? Нет, позиция: «Муж предпочел бы, чтобы я занималась мясокомбинатом, хрюшками, детьми, им — и не отвлекалась», — говорит Ксения Подвальная. Нам в принципе не очень понятно, как можно успевать отвлекаться хоть на что-то при шестерых наследниках (троих общих, совсем маленьких), однако вот уже пять лет мать-героиня называет себя «редактором» парка аттракционов и собственного кутюрного ателье. По крайней мере, так обозначена ее позиция в шапке инстаграма.