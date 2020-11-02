Автор дивана из одежды Balenciaga Sofa и участник Frieze в Майами Гарри Нуриев — об апсайклинге и русских визуальных кодах

Кажется, ты один из немногих дизайнеров, для которого тема осознанного потребления — не просто маркетинговый ход?

Да, для меня это действительно магистральная тема. Задолго до того, как осознанное потребление стало обязательной повесткой современного дизайнера, я интуитивно понимал: наша планета сильно перенасыщена и архитектурой, и объектами, и вообще вещами. В институте — я закончил МАРХИ — мне было интереснее браться за проекты реконструкции, делать старое новым, преображать, чем строить с нуля. Меня всегда привлекала идея переосмысления пространства. Причем я не говорю о заводах или особняках, — как сделать классно такие объекты, как раз понятно, — скорее, о каких-то супернеприглядных зданиях, вроде обветшалых детских садов или больниц, которые девять из десяти человек захотят снести. А мне всегда хотелось сказать: «Стоп! Я сделаю проект, и вы увидите, что этот дом будет жить новой жизнью». Я могу судить по своей практике, что любой апсайкл воспринимается и принимается нами лучше и органичнее, нежели что-то новое, потому что ко всему новому нужно привыкать. Вообще историю «до и после» я обожаю во всех сферах! Мне даже кажется, что это мое призвание: я выбрал этот путь и мне он очень нравится.

Наполняя старую форму новым содержанием, ты меняешь ее смысл?

Безусловно. Для выставки Design Miami коллаборацией с Balenciaga мы хотели привлечь внимание к проблеме нераспроданных вещей. Я взял старомодный диван-книжку, такой, от которого в постсоветское время все старались избавиться, перепридумал форму и сделал его из прозрачного биоразлагаемого материала, который не содержит ПВХ. Внутри дивана — одежда Balenciaga из стоков или с браком, которую бренд не сжигает, как многие другие бренды, потому что это противоречит ответственному отношению к экологии. В инсталляции Circular Design in Interior для Nike я руководствовался идеей цикличного дизайна и повторного использования материалов — конструкция выполнена из б/у элементов турников и деталей спортивных площадок, а также текстиля вторичной переработки.

Ты делаешь арт-объектами предметы типично советского быта, превращая локальное в глобальное. Лебедей, сделанных из покрышек, например?

Да, потому что это очень искреннее творчество: лебеди из покрышек — абсолютный, стопроцентный апсайкл, который придуман задолго до того, как мы впервые услышали слово «апсайкл». Их вырезали жители маленьких или промышленных городов России оттого, что вокруг не было ничего красивого. В том числе потому, что их делали люди без какой-либо насмотренности, в этих объектах заключена невероятная красота и оригинальность. Народный арт меня всегда восхищал. Мне повезло сделать персональную выставку в Далласе на ярмарке искусств — и триста квадратных метров площади я заполнил этими лебедями, чтобы компенсировать несправедливость неоцененного искусства. Еще я делал скульптуры, взяв за основу резные деревенские водостоки из жести. В коллаборациях для Balenciaga и Nike появились офисные кресла, обтянутые кружевом, как оммаж кружевным накидкам, которые русские бабушки накидывали на теле- визоры и подушки. Деревянные вологодские наличники в одном из наших интерьерных проектов превратились в зеркала.