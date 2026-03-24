Аларм! Наши бесценные коллеги из The Blueprint в шестой раз провели свою знаменитый смыслообразующий проект The Blueprint 100. Заручились поддержкой экспертного совета — в том числе директора отдела моды Собака.ru Юлии Машнич — и (дружно взявшись за руки вокруг birdcore-платья Ильи Мигмуна, созданного при поддержке Lamoda специально к гала-ужину в «Метрополе»!) вместе вычислили новую сотню подающих надежды талантов (разгоняют заряженные частицы фэшн-индустрии и архи-сцены круче, чем ученые на большом адронном коллайдере!).
Отдел моды Собака.ru (на правах свидетеля и консультанта!) не может не отметить львиный процент петербуржцев (читай: дорогих друзей Собака.ru!) в списке The Blueprint 100 и делает книксен каждому лауреату: это они переодевают Мэрилина Мэнсона в дикий авангард, восстанавливают утраченные техники гравировки по стеклу и превращают совриск в фабрику лимонной кислоты.
Хитлист петербуржцев в рейтинге The Blueprint 100 — 2026:
Илья Архангельский
Что в моде? Рады увидеть в списке The Blueprint 100 выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ и фэшн-дизайнеров (с петербургским провенансом!) Илью Архангельского и Максима Острейковского — после октябрьского номера Собака.ru 2025 года, посвященного новой волне русского модного авангарда, они нам как родные!
Kind reminder: главный идеолог русского фэшн-футуризма здесь и сейчас Илья Архангельский начинал с роли помощника байера в мультибрендовом бутике «Кенгуру», а теперь мастерски работает с жидким латексом (перерождает его в застывшие пальто и платья на Вике Салават!), делает артписы для Мэрилина Мэнсона и филиппинского Vogue, превращает Glukoza в опиумную поп-диву, а из Клавы делает Коку. Тем временем Максим Острейковский (уже — дизайнер модного дома Ushatava!) придумал собственную сверхтехнологию обработки искусственной пушнины (оценила Эвелина Хромченко на «Модном приговоре»!): выдерживает экоустойчивые шкурки под термопрессом — в итоге запеченный мех превращается в аналог глянцевой кожи.
Анзор Канкулов
Руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ
На мой взгляд, у Максима Острейковского получилось то, что редко встречается у молодых дизайнеров или выпускников бакалавриата: не только личная история, в которой отражается призма времени, не только выверенный, четкий современный образ без положенной нынче чрезмерности, но и вполне конкретные авторские находки — например, создание уникального материала на основе меха.
Кто главный в театре? Вместе с командой The Blueprint делаем изящный одзиги девелоперу и идеологу музея «Полторы комнаты» Максиму Левченко, награжденному в номинации «Театр» (прямо сейчас «Полторы комнаты» не только музей, но и театральная площадка, где в онлайн-спектакле «Мрамор» выступают Евгений Цыганов и Вася Михайлов!). Также счастливы видеть среди лауреатов режиссера и автора самых смешных литмемов Настю Паутову, чьи сенсационные постановки «Мать» и «Меланхолия» собирают баллический солдаут.
Кто в ответе за русский совриск и архи-будущее? Конечно, семейный арт-дуэт Александра и Елизаветы Цикаришвили (активаторы и акторы новой волны петербургского искусства с собственным пространством Sobo Gallery!), выпускница Академии Штиглица Александра Пацаманюк, возродившая утраченную технику гравировки стекла при помощи алмазного инструмента (ее хрустальный динозавр “Aeterna renascentia” — в топ-3 самых дорогих продаж Cosmoscow 2025!), куратор (и арт + фэшн контрибьютор Собака.ru!) Илья Крончев-Иванов, а также идеолог концепт-стора «Палаты» Юлия Лобойко (амбассадор неорусского хюгге!) и экс-шеф-куратор Anna Nova Gallery Полина Слепенкова, запустившая в бывшем индустриальном здании на Лиговском проспекте новое выставочное пространство «Фабрика лимонной кислоты» (база CCCХ aka «Сообщества Современных Сибирских Художников»!).
Что в литературе? Ностальгически перечитываем «Татуировку в виде косули» лауреата The Blueprint 100 в номинации «Литература» Александры Цибули (издание украшено макабрическими гравюрами звезды петербургского совриска Александры Гарт!). А еще — заповедную «Естественную историю Селборна» Гилберта Уайта (с предисловием писателя и знатока шахматных табий Алексея Конакова!), вышедшую в издательстве talweg Blue-лауреата Олега Бочарникова.
Что по музыке и танцу? Вместе с коллегами из The Blueprint внимательно следим, как петербургский дирижер Алексей Рубин совершил симфонический левел-ап оркестра Челябинской области (чуем, в будущем нас ждет Дягилевский фестиваль 2.0, но уже на Южном Урале!), а в мире поп-музыки неистово слушаем фрешменов инди-рока Тему Клмоу и Юлию Солнцеву из группы «Два обреза» (мигрировали из Екатеринбурга в Петербург, и мы только за!). А еще посылаем хореографический реверанс звезде «Камня безумия» MusicAeterna Dance Тимуру Ганееву, а также сенсационным Одеттам-Одиллиям Дарине Моисеевой (в Большом театре!) и Анфисе Ощепковой (в Стасике!), обе, на минуточку, — выпускницы Академии танца Бориса Эйфмана!
