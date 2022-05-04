Знакомтесь, создательница концепт-стора «Палаты» Юлия Лобойко — она собрала коллекцию неорусского дизайна, делает коллаборации с петербургскими марками и выпускает мебель

Создательница концепт-стора «Палаты» Юлия Лобойко собрала коллекцию неорусского предметного дизайна, запустила коллаборации с петербургскими марками «Уста к устам» и Habitat, благотворительным фондом «Антон тут рядом» и парфюмерной компанией Nose. А объездив с этнографическими экспедициями пол-России, показала собственную (и очень красивую!) коллекцию мебели и объектов для дома.
Наши коллаборации — это результат личных отношений и выстроенной коммуникации. А еще коммерческая необходимость и ответ на запросы аудитории. Например, сотрудничество с русским парфюмерным брендом Nose началось с того, что мы представили в нашем концепт-сторе их ароматы. Затем сделали совместное мероприятие — погружались в ольфакторный опыт вместе с основателем марки Тимуром Солодовым. А уже после во имя дружбы выпустили диффузор «Палат» для дома — Nose придумали для нас древесно-кожаную композицию на натуральных эфирных маслах. Спрей наносится на поверхность скульптуры из керамики (в виде речной гальки!), и этот теплый и обволокивающий запах источается днями.
Команда «Палат» все время ищет новых мастеров: мы отсматриваем множество заявок, которые к нам приходят, иногда выставляем в нашем пространстве уже готовые предметы, иногда помогаем в создании. Мы можем дать художнику направление, как не потерять собственную аутентичность и при этом стать востребованным. Если вы хотите сотрудничать с «Палатами», мы только за: ждем письмо по адресу n6@palatystore.ru с краткой, но емкой презентацией, ссылку на соцсети, фото ассортимента в наличии, возможности тиража и цены. Огромный плюс, если у вас есть понимание, как устроены документооборот и доставка. Если это не арт-объект в единственном экземпляре, важна серийность. Нужно, чтобы все было изготовлено качественно и в срок и чтобы у вас была сертификация на материалы. Да, еще мы не работаем с физическими лицами. И важно: «Палаты» — знатоки габаритных предметов, мелкий декор — не наш вариант.
Мы всей командой ездим в экспедиции по разным регионам России — везде есть свои техники и материалы, — и мы хотим, чтобы в «Палатах» было больше уникальных вещей. Из Татарстана мы привезли в Петербург текстиль, из Вологодской области — габаритную керамику и сложное плетение, из Пскова — керамику с особенным обжигом.
Наша собственная коллекция No1 стала итогом долгой работы с российскими производствами. Кроме того, сами «Палаты» основаны на базе петербургской мебельной фабрики Habitat, поэтому у нас большой опыт. Например, из шпона корня тополя мы сделали кресло, строгая архитектурная форма которого напоминает форму русских саней. А Дагестан вдохновил на стол в форме хлеба — его основа сделана из местного камня.
Панно из войлока Миланы Халиловой
Панно Екатерины Громцевой
Библейский мотив «Сотворения светил» в ажурных ткацких переплетениях
Скульптура Натальи Макаровой
Вдохновлена русскими циновками. Ваза создана в авторской технике лепки из жгута из нескольких сортов глины
Подушка дизайнера Асии Бареевой
Мусульманская эстетика и винтажный текстиль
Очевидно, что наш концепт-стор останется многофункциональной площадкой не только для своего бренда, но и для дизайнеров, которых мы не перестанем поддерживать всевозможными способами. Слово «развитие» использовать сейчас сложно, мы скорее идем по пути сохранения. При этом мы набираем в штат новых людей, потому что задач стало больше: развивать новые каналы коммуникации, курировать интернет-магазин, изготавливать предметы по нашим эскизам, вести диалог с авторами, которых становится все больше, плюс офлайн-активность — мы планируем мероприятия, чтобы обучать, показывать, давать что-то в новой реальности. У нас в «Палатах» уже была лекция Гарри Нуриева, он рассказал про свой путь в дизайне, а еще мы провели recycle days и вечеринку, где представляли ковры со всей России — все это очень востребовано.
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