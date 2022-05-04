Знакомтесь, создательница концепт-стора «Палаты» Юлия Лобойко — она собрала коллекцию неорусского дизайна, делает коллаборации с петербургскими марками и выпускает мебель

Наши коллаборации — это результат личных отношений и выстроенной коммуникации. А еще коммерческая необходимость и ответ на запросы аудитории. Например, сотрудничество с русским парфюмерным брендом Nose началось с того, что мы представили в нашем концепт-сторе их ароматы. Затем сделали совместное мероприятие — погружались в ольфакторный опыт вместе с основателем марки Тимуром Солодовым. А уже после во имя дружбы выпустили диффузор «Палат» для дома — Nose придумали для нас древесно-кожаную композицию на натуральных эфирных маслах. Спрей наносится на поверхность скульптуры из керамики (в виде речной гальки!), и этот теплый и обволокивающий запах источается днями.

Команда «Палат» все время ищет новых мастеров: мы отсматриваем множество заявок, которые к нам приходят, иногда выставляем в нашем пространстве уже готовые предметы, иногда помогаем в создании. Мы можем дать художнику направление, как не потерять собственную аутентичность и при этом стать востребованным. Если вы хотите сотрудничать с «Палатами», мы только за: ждем письмо по адресу n6@palatystore.ru с краткой, но емкой презентацией, ссылку на соцсети, фото ассортимента в наличии, возможности тиража и цены. Огромный плюс, если у вас есть понимание, как устроены документооборот и доставка. Если это не арт-объект в единственном экземпляре, важна серийность. Нужно, чтобы все было изготовлено качественно и в срок и чтобы у вас была сертификация на материалы. Да, еще мы не работаем с физическими лицами. И важно: «Палаты» — знатоки габаритных предметов, мелкий декор — не наш вариант.