Хореограф-визионер Ксана Ковалева — Владимиру Варнаве: «На птицефабрике я заставляла танцевать всех работников»

Почему и секс, и спорт — это танец и как движение лечит

ВАРНАВА: Ксана, раньше считалось, что через танец люди разговаривают с богами. Дервиши, например, крутятся в левую сторону, вокруг своего сердца, и таким образом обнимают мир. Другая функция у танца — социальная! И тут, наверное, хороший пример — танцы в теплую погоду на Стрелке Васильевского острова. (Улыбается.)

КОВАЛЕВА: Я вообще в детстве занималась ушу — это танец с мечами, хотя все считают, что боевая техника. Для меня эти два процесса похожи по энергии, движениям.

ВАРНАВА: Как думаешь, какие еще функции есть у танца?

КОВАЛЕВА: Терапевтическая, точно. Когда в трудные моменты жизни мы прибегаем к танцам — неважно где, в залах или дома на кухне, пока готовим завтрак. Мне кажется, танец — неотъемлемая часть жизни каждого, просто, может быть, не каждый это замечает.

ВАРНАВА: В моем любимом фильме «Танец Дели» герои сидят в больнице и на фоне грустной больничной стены разговаривают про танцы. Там никто ни секунды не танцует физически, танец происходит в словах. Герои обсуждают, что мы танцуем всегда: когда чиним машины или занимаемся сексом, неважно, любое действие — это уже танец на сцене под названием земной шар.

КОВАЛЕВА: Красиво сказано!

ВАРНАВА: Да. Расскажи мне, во сколько ты начала танцевать?

КОВАЛЕВА: Я начала танцевать в совсем маленьком возрасте. Смотрела в телевизор, что-то повторяла. С самого-самого детства, лет с трех-четырех. Или даже раньше, как только научилась ходить. Когда чуть подросла, меня отвели в Академию русского балета А. Я. Вагановой, но я не прошла комиссию: проблемы с сердцем у меня были, а данных для классического балета — не было. Поэтому мне осталось танцевать дома, заниматься спортивной гимнастикой и легкой атлетикой.