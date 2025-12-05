НАШ АВАНГАРД! Что нужно знать о фестивале Собака.ru x HSE Fashion Weekend, посвященном новой волне русского модного авангарда?

Вот он, главный фэшн-уикэнд декабря в Петербурге! После сенсационного проекта «НАШ АВАНГАРД» октябрьского номера Собака.ru (выявили и манифестировали новую волную русского модного авангарда!), отдел моды Собака.ru не собирался (да попросту и не мог!) останавливаться. На этот раз мы объединились с Школой дизайна НИУ ВШЭ (альма-матер главных дизайн-феноменов!) — 13 и 14 декабря проведем гранд-фестиваль, посвященный нашему суперпроекту.
В конструктивистском здании Канатного цеха (под стать фэшн-авангардистам!) обсудим тектонические сдвиги, которые происходят в модной индустрии здесь и сейчас: поговорим с важнейшими вау-дизайнерами и определим, как правильно и эффективно монетизировать авангардную моду.
13 декабря
Первый день фестиваля посвящен новой волне фэшн-авангарда и главным героям суперпроекта «НАШ АВАНГАРД»:
- На паблик-токе «Кто формирует язык моды сегодня?» герои Собака.ru (и одновременно выпускники Школы дизайна НИУ ВШЭ!) Роман Зимогорский, Алексей Горюнов и Даниил Капелькин разберутся, кто и как формирует язык моды прямо сейчас
- Преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, идеолог бренда House of Leo и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru Леонид Алексеев обсудит вместе с фэшн-блогером и героем нашего списка стилистов «Кто есть кто» — 2023 Романом Крихели, как поменялись правила индустрии с развитием new media и почему контент, который выпускает бренд, стал так же важен, как его коллекции
- В завершение дня в атриуме Канатного цеха пройдет перфоманс пластического театра Pink Dance Company от лауреата премии «ТОП50» Собака.ru Ксаны Ковалевой, а также артист-ток с основательницей Jessica Gallery Джессикой
Зарегистироваться на мероприятия 13 декабря можно по ссылке.
Карди Би в платье Ильи Мигмуна (по мотивам наряда Вики Салават для обложки Собака.ru!)
Вика Салават в платье Романа Зимогорского для Собака.ru
14 декабря
Во второй день фестиваля отдел моды Собака.ru и Школа дизайна НИУ ВШЭ проанализируют, возможен ли мэтч авангардной моды и успешного бизнеса:
- Фаундер бренда экосумок Arny Praht Анна Прахт, идеолог альтернативной недели моды AUXI Мила Базарова соберутся вместе с Леонидом Алексеевым на стратегическую сессию и обсудят, как сделать концепт медийной силой бренда
- Выпускник Школы дизайна и герой октябрьского номера Собака.ru Роман Зимогорский встретится с готической дивой Викторией Салават в формате артист-тока
- Историк костюма и моды Ольга Хорошилова объединится с преподавателями Школы дизайна НИУ ВШЭ Екатериной Павелко и Людмилой Алябьевой для дискуссии о фэшн-авангарде
- Гранд-финале — встреча с модельером Янисом Чамалиди, креативным директором концепт-стора DAYNIGHT Славой Золотаревым и стилистов Романом Крихели, которые смогли объединить коммерцию и творчество в своем фэшн-ремесле, влюбив индустрию в арт + фэшн
Зарегистироваться на мероприятия 14 декабря можно по ссылке.
