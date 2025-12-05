Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

НАШ АВАНГАРД! Что нужно знать о фестивале Собака.ru x HSE Fashion Weekend, посвященном новой волне русского модного авангарда?

Вот он, главный фэшн-уикэнд декабря в Петербурге! После сенсационного проекта «НАШ АВАНГАРД» октябрьского номера Собака.ru (выявили и манифестировали новую волную русского модного авангарда!), отдел моды Собака.ru не собирался (да попросту и не мог!) останавливаться. На этот раз мы объединились с Школой дизайна НИУ ВШЭ (альма-матер главных дизайн-феноменов!) — 13 и 14 декабря проведем гранд-фестиваль, посвященный нашему суперпроекту.

В конструктивистском здании Канатного цеха (под стать фэшн-авангардистам!) обсудим тектонические сдвиги, которые происходят в модной индустрии здесь и сейчас: поговорим с важнейшими вау-дизайнерами и определим, как правильно и эффективно монетизировать авангардную моду.

НАШ АВАНГАРД! Визионер-гид по главным героям, лицам и покровителям новой волны русского модного авангарда

Фото предоставлено издательством Школой дизайна НИУ ВШЭ

13 декабря

Первый день фестиваля посвящен новой волне фэшн-авангарда и главным героям суперпроекта «НАШ АВАНГАРД»:

Зарегистироваться на мероприятия 13 декабря можно по ссылке

Вика Салават
Соня Сивкова
Вика Салават
Роман Зимогорский
Арсений Несходимов
Роман Зимогорский
Джессика
Джессика
Ксана Ковалева. участники коллектива Pink Dance Company
Ксана Ковалева, участники коллектива Pink Dance Company
Карди Би в платье Ильи Мигмуна (по мотивам наряда Вики Салават для обложки Собака.ru!)

Карди Би в платье Ильи Мигмуна (по мотивам наряда Вики Салават для обложки Собака.ru!)

Илья Мигмун
Илья Мигмун
Вика Салават в платье Романа Зимогорского для Собака.ru

Вика Салават в платье Романа Зимогорского для Собака.ru

14 декабря

Во второй день фестиваля отдел моды Собака.ru и Школа дизайна НИУ ВШЭ проанализируют, возможен ли мэтч авангардной моды и успешного бизнеса:

  • Фаундер бренда экосумок Arny Praht Анна Прахт, идеолог альтернативной недели моды AUXI Мила Базарова соберутся вместе с Леонидом Алексеевым на стратегическую сессию и обсудят, как сделать концепт медийной силой бренда
  • Выпускник Школы дизайна и герой октябрьского номера Собака.ru Роман Зимогорский встретится с готической дивой Викторией Салават в формате артист-тока
  • Историк костюма и моды Ольга Хорошилова объединится с преподавателями Школы дизайна НИУ ВШЭ Екатериной Павелко и Людмилой Алябьевой для дискуссии о фэшн-авангарде
  • Гранд-финале — встреча с модельером Янисом Чамалиди, креативным директором концепт-стора DAYNIGHT Славой Золотаревым и стилистов Романом Крихели, которые смогли объединить коммерцию и творчество в своем фэшн-ремесле, влюбив индустрию в арт + фэшн

Зарегистироваться на мероприятия 14 декабря можно по ссылке.

НАШ АВАНГАРД! Визионер-гид по главным героям, лицам и покровителям новой волны русского модного авангарда

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Роман Зимогорский, Илья Мигмун, Ксана Ковалева Джессика , Вика Салават

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: