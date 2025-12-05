НАШ АВАНГАРД! Что нужно знать о фестивале Собака.ru x HSE Fashion Weekend, посвященном новой волне русского модного авангарда?

Вот он, главный фэшн-уикэнд декабря в Петербурге! После сенсационного проекта «НАШ АВАНГАРД» октябрьского номера Собака.ru (выявили и манифестировали новую волную русского модного авангарда!), отдел моды Собака.ru не собирался (да попросту и не мог!) останавливаться. На этот раз мы объединились с Школой дизайна НИУ ВШЭ (альма-матер главных дизайн-феноменов!) — 13 и 14 декабря проведем гранд-фестиваль, посвященный нашему суперпроекту.

В конструктивистском здании Канатного цеха (под стать фэшн-авангардистам!) обсудим тектонические сдвиги, которые происходят в модной индустрии здесь и сейчас: поговорим с важнейшими вау-дизайнерами и определим, как правильно и эффективно монетизировать авангардную моду.