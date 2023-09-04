Называет себя похитителем профессий: залетает в новые области, быстро погружается в контекст и отбирает хлеб у профессионалов. «Моя работа стилиста — пиратская история». Ограбление века идет по плану: стилизовал и снял обложку летнего номера Marie Claire, свежий осенний кампейн Ola Ola (c петуниями и подсолнухами в парадке), основал b2b-компанию Superposition, которая занимается брендингом и архитектурой с девелоперами уже 19 лет, а еще запустил проект «#Ловиартмомент» для поддержки локальных марок. Гордится неудачей: на вековой юбилей предложил бабушке клиентки надеть черное викторианское платье, а свободный романтичный рукав прихватить розовым браслетом в виде руки скелета чуть ниже плеча — ироничную метафору победы над смертью не оценили. «Я смотрю на жизнь как на испытательный полигон. Мне нравится идея суперпозиции, в которой я одновременно и архитектор, и фотограф, и специалист по брендингу, и стилист. Это фан, драйв и вызов самому себе. Кто знает, какую профессию я захочу похитить в следующий раз?»