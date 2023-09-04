Русские фэшн-авангардисты мешают дарк фэшн с плюшевым и кавайным, винтаж с техношиком, а между делом стилизуют обложки Office Magazine и зарубежных Vogue. Вот шесть визионеров-футуристов индустрии стиля.
Миша и Китти
Адепты винтажного панк-авангарда одним своим видом перевернули индустрию с ног на голову: в жизни не вылезают из Comme des Garçons и архивов Martin Margiela. Познакомились, когда в 2010-м Маша была барменом, а Никита — официантом, и тут же без оглядки ушли в фэшн. С тех пор были замечены в стилизации съемок Metal Magazine, Blueprint и «Сноба», в списке лучших друзей Ushatáva, в стайлинге гостей шоу «Позавчерашних новостей» Маши Миногаровой, а также в запуске собственного zero waste ресейл-проекта Zusammen Archive. Совсем недавно фэшн-дуэт сделал выдающуюся съемку для викторианского коллаба Secrets и мастеров ростовской финифти: лихо вывели роялкор с толикой панка (RIP Vivienne Westwood) в тренд-авангард.
София (Philosofiya) Бурнашева
Новейшее фэшн-явление индустрии. Получила диплом госуправления СПбГУ, но пошла не в Смольный, а в журналистику и стайлинг: начинала в Interview и «Коммерсанте», а теперь создает образы на стыке Y2K и Di Petsa. Стилизовала Boulevard Depo, съемки Кати Кищук, Насти Мироновой и J.Kim для I-D, а также кампейны Volchok, Samsung и обложку альбома «Загон» рокеров из «Казускомы». Cобирает винтажные сокровища в ресейл-сторе Oddball Archives. Гордится работой с hr-директором «Яндекса» Дашей Золотухиной, ставшей самой стильной героиней российского IT: пока коллеги носят базовые джинсы и худи, Даша не вылезает из J.Kim, Dilara Findikoglu, винтажной Vivienne Westwood и крышесносного Lou de Betoly. «Я не смогу хорошо одеть человека, который считает, что работать в нашем тандеме должна только я. Важно, чтобы меня воспринимали как партнера, влияющего на 50% результата».
Настя Клычкова
Уроженка Тольятти с потенциалом новой Лотты Волковой. Начинала со съемок и кавер-стори в российских SNC и Numéro и стремглав вышла на международный уровень: стилизует и полностью придумывает креатив для авангардных обложек All About Magazine и чехословацкого Vogue, а заодно снимает для Alei Journal, Vogue Italy и Office Magazine: в последний номер Office делала проект-перформанс вместе с актрисой Лилит Штангенберг, а интервью брал художник Пол Маккарти. «Сейчас я больше занимаюсь искусством, чем фэшном». Плюс вместе с Машей Демьяновой снимала для highbrow-альманаха «Августник» от ювелирного бренда Avgvst, делала берлинский кампейн «Дом там, где ты сейчас» для текстильного бренда «Morфeus» и футуристичный креатив для A.D.E.D. вместе с Петей Барабакой.
Salavat Kypere
Выросла в Татарстане (Salavat Kypere — не только «радуга» по-татарски, но и жилой массив в Кировском районе Казани), а стала готик-дивой петербургских кровей. Виктория Чураева строчит оды брутальному оверсайзу и тотал-блэку (в пандан ролевой модели Мадонны) и одевает человечество в готкор (судьба завсегдатая показов Balenciaga). Стилизовала артистку Хофманниту для съемки «Собака.ru», снималась в кампейнах Yaspis и Encore, в 2023-м переодела инфлюенсера Ксению Шипилову (ее лук произвел фурор на кутюрном показе Schiaparelli), а осенью 2022-го запустила собственный реплик-бренд The Sxslvt, который заказывает стилистка Джулии Фокс (всем хейтерам Виктория ответила футболкой Haters gonna hate и собрала солдаут за пять дней).
Валерия Никольская
Экспериментировала с дизайном одежды с детства, слово за слово — в магистратуре «Вышки» написала диссер по коммуникациям фэшн-брендов (и роли ностальгии в них). Стилизовала ежегодные взрывные кампании с Belik, выходы Юлии Снигирь в период сотрудничества с Cartier и последний кампейн Jackson de Ville (где помпоновые Барби и готические русалки). Теперь работает с инфлюенсером Юлией Годуновой и на телевидении под руководством Софьи Эрнст (подробности держит в тайне), а еще ожидает выхода фантазийной истории с певицей Дорой. «Важно следить за границами и работать с людьми, которые вам симпатичны (и это взаимно)».
Рома Крихели
Называет себя похитителем профессий: залетает в новые области, быстро погружается в контекст и отбирает хлеб у профессионалов. «Моя работа стилиста — пиратская история». Ограбление века идет по плану: стилизовал и снял обложку летнего номера Marie Claire, свежий осенний кампейн Ola Ola (c петуниями и подсолнухами в парадке), основал b2b-компанию Superposition, которая занимается брендингом и архитектурой с девелоперами уже 19 лет, а еще запустил проект «#Ловиартмомент» для поддержки локальных марок. Гордится неудачей: на вековой юбилей предложил бабушке клиентки надеть черное викторианское платье, а свободный романтичный рукав прихватить розовым браслетом в виде руки скелета чуть ниже плеча — ироничную метафору победы над смертью не оценили. «Я смотрю на жизнь как на испытательный полигон. Мне нравится идея суперпозиции, в которой я одновременно и архитектор, и фотограф, и специалист по брендингу, и стилист. Это фан, драйв и вызов самому себе. Кто знает, какую профессию я захочу похитить в следующий раз?»
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