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Альбина Сексова, Марина Гисич и Эльдар Джарахов: вспоминаем лучшие съемки «ТОП50». Часть 1

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В этом году мы в восемнадцатый раз будем рукоплескать дизайнерам, бизнесменам, актерам, режиссерам, художникам и кураторам, музыкантам, ученым, меценатам, писателям и активистам. И пока мы готовимся к награждению лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023, которая пройдет 8 июня на Левашовском хлебозаводе, посмотрите на наши любимые съемки (и почитайте интервью!) номинантов за последние три года.

Юлдус Бахтиозина, 2021

Валентина Ясень, 2021

Виктория Портфолио, 2022 

Manicure Vampire, 2022

Любовь Аркус, 2022

Ира Смелая, 2021

Марина Гисич, 2022

Альбина Сексова, 2021

Надежда Васильева, 2021

Сергей Кутовой, 2020

Женя Калинкин и Даша Касьян, 2021

Алина Болотина, 2020

Эльдар Джарахов, 2022 

Подписные издания, 2020

Данини, 2020

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — премия, которая фиксирует все новое и лучшее, что происходит в городе. Редакция «Собака.ru» убеждена: наша задача определять, объединять и рассказывать о выдающихся людях Петербурга. Художниках и бизнесменах, врачах и дизайнерах, галеристах и музыкантах, ученых и актерах, меценатах и писателях, продюсерах и сценаристах, кураторах и  учителях — тех петербуржцах, кто повлиял на свою область и нашу жизнь.

За семнадцать лет поисково-просветительской деятельности мы открыли немало имен. В этом году у нас 9 номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция», «Театр».

Скоро на сайте и в соцсетях будут объявлены лауреаты каждой номинации. А на следующей неделе выйдет коллекционным майский номер. В нем — пятьдесят интервью лауреатов этого года и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях. Не пропустите!

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ

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