Знакомьтесь, Женя Калинкин и Даша Касьян — ведут самое популярное Youtube-шоу о литературе, сравнивают Набокова с Похитителем Ароматов и обожают русский мат

Перед локдауном лучшие друзья запустили смешной и очень красивый (ладно, признаемся: наш любимый!) видеоподкаст о литературе «Что бы мне поделать, только бы не почитать»: в итоге за год их ролики о Пушкине, Гете и Бунине посмотрели 6 миллионов раз! Лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Книги» уверяют, что у них нет цели сделать чтение более модным — мы разобрались, что действительно ими движет.
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На Даше: свитер и юбка Vince, обувь Stella McCartney (все — ДЛТ). На Жене: куртка Acne Studios, брюки Gucci, ботинки Alexander McQueen.
Вы хотите сделать чтение модным?
Калинкин. Мы запустили проект о книгах по одной простой причине — есть Даша, которая любит про них говорить, и есть Женя, который любит разговаривать с Дашей.
Касьян. Уверенности в том, что это «зайдет» широкой аудитории, не было, но мы решили делать так, как нам нравится. А нравится нам наряжаться, мало двигаться и болтать. Оказалось, многие готовы на это смотреть.
Калинкин. Сейчас на YouTube становится популярным совмещение education и entertainment. Думаю, это связано с тем, что все больше людей стремятся потреблять не только развлекательный, но и полезный контент. И не все готовы к образовательным материалам в чистом виде.
Касьян. Наши видео — не лекции по истории литературы. Я не преподаватель филфака, а Женя не студент. Мы не ставили себе целей сделать Россию более читающей или, упаси боже, сделать чтение модным. Если человек читает лишь потому, что быть начитанным модно, ему, возможно, есть смысл отложить книгу и заняться тем, что действительно нравится.
Претендуете на экспертность?
Калинкин. В первом выпуске Даша призналась в симпатии к Печорину, и некоторые зрители обвинили нас в неправильных трактовках, ведь в школе твердили, что он антигерой. В результате появился дисклеймер: «Этот ролик кишмя кишит нашими мнениями, трактовками и гипотезами. Они могут не совпадать с вашими мнениями, трактовками и гипотезами. Это нормально. Мы не МОУ СОШ, а ЧБМПТБНП».
Касьян. А в видео про Тургенева упомянула, что не знаю, по какой причине Герасим утопил Муму. И предложила подписчикам выдвигать версии в комментариях. У кого-то это вызвало негодование: «Как?! Дмитрий Быков ведь уже сто раз объяснил». Думаю, что ни я, ни Дмитрий, ни, возможно, даже сам Герасим не можем однозначно утверждать, почему несчастная собака пошла ко дну. Для кого-то важно, чтобы критик научил его «правильно думать» о тексте, но нам хочется давать зрителю больше пространства для собственных интерпретаций. Я не расстроюсь, если проект захейтит эксперт — например, Андрей Аствацатуров. Думаю, на нашем канале ему будет скучно: «Что вы, твою мать, наговорили? Я же сто лет назад написал об этом монографию…» (Пародирует голос Аствацатурова.)
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Даша Касьян и Женя Калинкин в выпуске про Стокера.
Почему Гете — тот самый сын маминой подруги?
Касьян. Мы говорим о писателях без дрожи в голосе: «сидел-пердел», «любил душнить». Сравниваем Владимира Набокова с Похитителем Ароматов, а Гете — с тем самым сыном маминой подруги. Это помогает уменьшить дистанцию между автором и читателем. Ведь за гениальными текстами стоят такие же одинокие, любившие и страдавшие, в какой-то степени жалкие, как и мы с вами, люди.
Калинкин. Наша задача — столкнуть Габриэля Гарсиа Маркеса с Аней из Перми. Если она, конечно, этого захочет. Это их коммуникация, а мы с Дашей — всего лишь свахи.
Мечтаете об увеличении охвата?
Калинкин. Тот уровень популярности, который есть сейчас (285 тысяч подписчиков на YouTube-канале. — Прим. ред.) нас абсолютно устраивает. Хочется сохранять возможность очень плохо выглядеть и плакать в барах, не привлекая к себе чрезмерного внимания.
Касьян. У нас нет задачи стать известным дуэтом, как, м-м-м… Джиджи Хадид и Белла Хадид? (Смеется.) Поэтому, пожалуйста, перестаньте предлагать нам участие в гивах.
Как зарабатывать в YouTube?
Калинкин. Над каждым выпуском трудится команда из 15 человек. Мы ищем красивые локации, уделяем много внимания своему внешнему виду и вообще визуальной составляющей, поэтому производство обходится довольно дорого. После недавнего подсчета прибыли за квартал выяснилось: мы с Дашей в минусе где-то на 1000 рублей. (Смеется.)
Касьян. Если говорить о заработке в YouTube, есть два основных способа. Первый — рекламные интеграции. Нам нравится работать над ними: каждый раз придумываем короткие забавные скетчи, в которых пробуем себя в неожиданных ролях: Баффи — истребительницы вампиров, старухи-процентщицы или отца ребенка, одержимого дьяволом. Второй способ заработка — это монетизация YouTube: платформа платит нам за рекламу, которую сама встраивает в ролики.
Калинкин. А еще у канала есть спонсоры. Эти прекрасные люди тратят 150 рублей в месяц, чтобы получать доступ к новым видео на день раньше и смотреть неизданные материалы.
Касьян. Ну и реклама в личных инстаграм-аккаунтах. Правда, если Женя — амбассадор «Яндекс Go», то мне с аудиторией в 50 тысяч человек чаще всего пишут вейп-шопы и продавцы букетов из колбасы.
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Женя Калинкин и Даша Касьян в выпуске про Гете.
Почему в выпусках так много мата?
Касьян. Иногда нам пишут школьные учителя: «Было бы здорово показать ваши видео детям, но, к сожалению, в них есть мат». Мы понимаем, что в школьных реалиях за показ нашего шоу могут и уволить, но выступаем против табуирования мата. И даже сняли отдельный выпуск про это — отчасти с подачи подписчиков, но не в качестве оправдания.
Калинкин. Мы считаем, что мат — такая же важная часть русского языка, как и все остальные, у него просто свои функции. Мат в наших роликах не оскорбляет и не унижает человеческого достоинства, а лишь помогает выражать наши эмоции. Давайте не забывать, что вполне легальное слово «ничтожество» способно ранить гораздо сильнее, чем те самые четыре слова и их производные.
Вы в отношениях?
Касьян. Один из популярных вопросов: находимся ли мы с Женей в романтических отношениях? Кажется, люди пытаются уличить нас в этом, потому что мы проводим много времени вместе, понимаем друг друга и иногда держимся за руки. Это даже немного грустно: кто-то не может представить себе другой формат близости между мужчиной и женщиной. Мы будем рады, если наша дружба поможет сломать стереотип о том, что она невозможна между людьми разных полов.
Калинкин. Вообще, мы не ставили перед собой цели разрушать стереотипы, в том числе и гендерные. Мы просто сами не следуем им, поэтому у меня могут быть накрашены глаза, а в выпуске про «Осень патриарха» я плакал. В одном из комментариев подписчик поблагодарил нас за то, что мы нормализуем проявление эмоций в присутствии других людей. Удивительно, но мы даже не думали об этом, когда снимали выпуск. Здорово, что, сами того не ведая, мы помогаем нашим зрителям решиться на что-то: парню — подвести глаза, девушке — остричь волосы, да и вообще — просто делать то, что нравится.
Текст: Катерина Резникова.
Фото: Лина Либо, Подписные издания.
Стиль: Эльмира Тулебаева.
Визаж и волосы: Дарья Силлварис.
Женя и Даша сфотографированы в Итальянском саду Фонтанного дома, реставрацией и облагораживанием которого команда «Подписных изданий» намерена заняться этим летом.
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