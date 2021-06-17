Знакомьтесь, Женя Калинкин и Даша Касьян — ведут самое популярное Youtube-шоу о литературе, сравнивают Набокова с Похитителем Ароматов и обожают русский мат

Вы хотите сделать чтение модным?

Калинкин. Мы запустили проект о книгах по одной простой причине — есть Даша, которая любит про них говорить, и есть Женя, который любит разговаривать с Дашей.

Касьян. Уверенности в том, что это «зайдет» широкой аудитории, не было, но мы решили делать так, как нам нравится. А нравится нам наряжаться, мало двигаться и болтать. Оказалось, многие готовы на это смотреть.

Калинкин. Сейчас на YouTube становится популярным совмещение education и entertainment. Думаю, это связано с тем, что все больше людей стремятся потреблять не только развлекательный, но и полезный контент. И не все готовы к образовательным материалам в чистом виде.

Касьян. Наши видео — не лекции по истории литературы. Я не преподаватель филфака, а Женя не студент. Мы не ставили себе целей сделать Россию более читающей или, упаси боже, сделать чтение модным. Если человек читает лишь потому, что быть начитанным модно, ему, возможно, есть смысл отложить книгу и заняться тем, что действительно нравится.