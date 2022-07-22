Эльдар Джарахов: «Мой главный принцип — кайфовать от процесса»

Российский шоу-бизнес отличается от европейского?

А европейский шоу-бизнес вообще существует? Ну, предположим, ладно. Российский бизнес — угарный. С кем бы я не контачил — все ровные пацаны. Даже Киркоров, как оказалось. Свой мужик.

Какие у тебя планы?

Зарелизить новый альбом, который год как готов, но не вышел раньше, потому что я решил выпустить другой. Несколько новых шоу запускаем на «КликКлак», ведем переговоры с одним из топовых развлекательных телеканалов, чтобы транслировать у них два наших авторских шоу. Много неожиданных совместных песен в этом году будет. Пора им выйти.

Про что будут песни?

Про все. Про любовь, наверное, не будет только. Хватит с меня пока. Вдохновляться чем угодно можно. Прикинь, ты покупаешь себе штанишки за 2 тысячи рублей. И ты просто шикарно выглядишь в этих штанишках. Ты идешь на студию и пишешь трек про эти «офигенные штанишки, на тебя смотрят девчонки и завидуют мальчишки». Вот, пожалуйста, уже в рифму. Так у тебя рождается хит. Еще хочу, чтобы TikTok вернулся русскоязычный. Обожаю нашу аудиторию — мне где-то нужно ребячеством заниматься. Я, конечно, меняюсь и взрослею, но вряд ли меня покинут гейские шутки и нижайший сорт юмора про все, что ниже пояса. Где-то мне нужно это делать. Для этого есть TikTok.

Точнее его нет.

Ну я все равно заливаю свои ролики с казахской симки, и люди смотрят везде, кроме России. Даже миллионы собирают.

Окей, сегодня пятница. Как будешь проводить ее?

Идеальная пятница — пятница с людьми, с которыми есть о чем помолчать и поговорить. Не знаю, ты проводила когда-нибудь пятницы в подъезде зимой?

Да, было такое. Лет в четырнадцать.

Я так делал десять лет назад, и это было превосходно. Сидишь в подъезде, а потом заваливаешься к кому-нибудь на хату, где тебя не ждут 20 человек, и вы из кастрюли пьете портвейн, смешанный с газировкой «Ирбис». Это было замечательно, потому что были люди нормальные. Сейчас я могу и дома посидеть со своими ребятами, поехать в стрип-клуб, в кино — куда угодно, главное с людьми.

Если не ошибаюсь, ты начал работать с психологом. Как оно? Какой последний инсайд о себе открыл?

Работал не с психологом, а с психиатром. Сдал много анализов, прошел кучу тестов и ответил суммарно больше чем на 1000 вопросов. О себе, о моем окружении, о том, как я себя чувствую рядом с близкими. Было интересно наблюдать за графиками, которые психиатр составил на основе моих ответов. Ты смотрела мое интервью с Собчак?

Да.

То, о чем она говорила, а я отнекивался, оказалось правдой. Она мне говорила, что я хочу быть неконфликтным. Я был уверен, что это не так, но результаты тестов показали, что я удобный. Что могу пойти на компромисс, что я отходчивый — есть в этом слабохарактерность или попытка всем угодить. Я сейчас над этим работаю, потому что меня это не устраивает. Я думал, что Эльдар Джарахов — просто душа компании и человек, который поймет даже злодея. Да, я могу договориться с кем угодно, и это не будет злокачественная манипуляция, но мне не хочется из-за гиперболизированного чувства эмпатии потерять себя. Пока мы приостановили занятия — чувствую, что пока достаточно. Как только на полках моей головы снова будет бардак, я знаю, куда идти.

Это очень здорово.

Я знаешь почему еще боюсь постоянно ходить к психотерапевту? О чем я писать потом буду? Как я выскажусь? Когда мне очень хорошо, я редко пишу песни. Я их пишу, когда мне обычно или очень плохо. Когда хорошо, я лучше погуляю, позову кого-нибудь на свидание. Получу энергию и отдам свою взамен.

И напоследок: мы — про Петербург. И ты отчасти тоже. Расскажи, какие у вас взаимоотношения с городом.

Люблю, скучаю, приезжаю. Каждый раз встречает меня Петербург исключительно солнцем, но я знаю, что он просто обманывает и заманивает к себе. Петербург — крутой город, чтобы приезжать туда отдыхать. Обидно, что им особенно не занимаются. В Петербурге совсем другие люди — я там не встречаю корысти, как в Москве. Но это понятно, я и сам в столицу приехал деньги зарабатывать. Я могу заехать в Петербург, провести там сутки, вывалиться из клуба, сесть на Сапсан и поехать в Москву абсолютно счастливым. Приезжая в Петербург, я выдыхаю. Кстати, всех жду на большом сольном концерте, который будет 8 октября в Aurora Concert Hall.

Вопрос, который тебе не задают, но мне хотелось бы ответить?

Блин, этого не было в списке. Офигенный вопрос, можно я заберу его себе в подкаст?

Забирай.

(Пауза.)

Ну как?

Я правда не знаю, что ответить. Я такую же реакцию буду от гостя ждать. (Смеется.) Пока шутки только из детства лезут ужасные. Реально не могу ничего придумать. Интервью в последнее время было так много. Ощущение, что я на все вопросы уже ответил.