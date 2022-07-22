Эльдар Джарахов: «Мой главный принцип — кайфовать от процесса»

Блогер (шоумен!), музыкант и креативный директор YouTube-проекта «КликКлак» Эльдар Джарахов пережил брейк-ап и в аффекте от него выпустил гипер-лиричный альбом «Легкий способ бросить любить» (целых 20 треков!), отбросив другие планы. Пока мы слушаем его feat со Стасом Костюшкиным «Просто друг», Эльдар планирует летний релиз свежего альбома, несколько новых шоу, отвечает на 1000 вопросов психиатра, записывает коллаборации. К этому можно добавить только одно: фразу «Я в моменте» из гипершлягера лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2022. Ее мы всегда будем вспоминать (с ностальгией!) как символ далекого 2021-го.
Эльдар, у тебя вышел новый альбом — и он про любовь. Какой самый романтичный поступок ты совершал?
Увидел этот вопрос и спросил у бывшей, романтичный ли я вообще. И она сказала: «Очень». А я не знаю в чем, понимаешь? Я просто делаю то, что мне самому приятно. Это хороший эгоизм, мне кажется: когда я вижу, что человеку хорошо, мне тоже становится хорошо. Один случай я все равно вспомнил. Был 2015 год, мы поругались с девушкой и она уехала в Рязань, к маме.
Как в анекдоте.
Я сижу дома и думаю: «Ну виноват, без вопросов. Что делать?» Поехал на автобусе в Рязань. Не могу сказать, что у меня в 2015 году были деньги — их еле на съемную квартиру тогда хватало. Доехал до Рязани, купил максимально большой букет, позвонил ей и говорю: «Выходи». Подарил цветы и уехал в Москву обратно. Понимал, что не время для разговора, решил нас обоих оставить просто с приятными мыслями.
Новый альбом помог тебе пережить болезненный брейк-ап. Дай совет, как легче все это пережить, если не пишешь музыку?
Ошибка людей в том, что они прокручивают в голове одни и те же сценарии. Как могло быть? Что я мог сказать? Почему так получилось? От этого лучше не становится. Эмоции важно переживать, но как только вы поняли, что уже все пережили и топчетесь на месте, надо что-то делать. Мой способ — созидание. Если бы я не написал альбом (а это 20 песен за 4 месяца!), я бы с ума сошел. «Доктор сказал вести дневник, и я начал вести его в рифму». Да, в отношениях люди срастаются, и когда часть отваливается, тебе больно. Не надо от этого бежать, надо на мир заново посмотреть. Надо изучать себя, учиться любить себя — самостоятельно на этот раз, без кого-то другого. Еще мы совершаем ошибку, когда сбегаем в другие отношения. Это откровенно плохо, потому что вы другому человеку будете больно делать. Никогда не понимал этого прикола — пользоваться людьми, чтобы тебе стало легче.
Ты переехал в Москву, недавно летал в Дубай. Есть предметы, которые делают твои съемные жилища домом?
Вообще нет таких. Но в Москву я перевез библиотеку книг, которые я обязательно не прочитаю. Я уже даже не надеюсь на это. Я в съемных квартирах живу уже 10 лет и везде, как дома. Но при этом я не помню чувства дома. Парадокс. Самое главное, что я таскаю с собой во все перелеты и дома — это свою компанию. Людей. Как там говорится? Не место…
Не место красит человека, а человек место.
Точно! Спасибо.
Что в твоей библиотеке непрочитанных книг? Кроме «Атлант расправил плечи», которую ты засветил на интервью с Собчак.
Килограммов 150, наверное, в библиотеке моей. У меня был прикол: я прочитал один роман Чака Паланика и мне так он нравился, что я купил все его книги и даже не распечатал. Шесть лет они лежат в пленке, еще с Петербурга, из прошлой холостяцкой жизни. Или другой случай — какие-то гигантские книги, которые просто страшно открывать из-за размера. Если честно, в этом году я ничего пока не прочитал. Максимум — состав на упаковке какого-нибудь продукта.
Тебе не кажется, что это плохо?
Кажется. Хотя, в принципе, мы с тобой живем в эпоху, где информацию можно зацепить из любого другого места. Но я серьезно начал замечать, как мне не хватает фокуса. Я гиперактивный, а контент, который я создаю и продвигаю, становится все быстрее и быстрее. Ребята, которым по 20 лет, даже свои любимые песни дослушать не могут. Они длятся две минуты — для них это очень долго. Серьезно! Мы на Дане Милохине год назад ставили эксперимент.
У твоей карьеры новый виток популярности, но сейчас ты чувствуешь себя спокойно, более осознанно и взросло. Что помогло к этому прийти?
Банальный ответ: опыт. Сейчас меня реально сложно вывести из себя. Хейт? Мне пофиг вообще. Критика? Супер вообще. Прислушаюсь с удовольствием, но не послушаю. Падение популярности и маленькие цифры? Это нормально и возможно. Когда у людей после первого пика популярности падают рейтинги, они очень страдают. Ребят, это нормально. Ты не сможешь всегда ровно удерживать внимание подписчиков. Для себя я решил, что в первую очередь надо кайфовать от процесса. И сохранять ощущение, что тебе нечего терять. Если оно у тебя есть, то ты всегда ветеран, но новичок.
Эльдар, за что ты любишь Россию?
Люди. Не знаю, как шире ответить на этот вопрос. Жаль, что их все меньше становится здесь. Перекладываю на них вину, что Россия теперь в руках Эльдара Джарахова и остальных дегенератов. Но хуже, чем есть сейчас, мы уже не сделаем, я обещаю. Скинешь мне текст потом посмотреть? (Смеется.)
Конечно.
А то я не хочу потом жить в Дубае по принуждению.
Кстати, как Дубай?
Да никак. Криптовалютчики и проститутки. Я уехал туда на страхе и не могу сказать, что кайфово время провел. Вроде и были полезные встречи, но в рамках одного дня. Представь, вы о чем-то важном с человеком договариваетесь, расходитесь и забываете друг о друге навсегда. Балабольство на балабольстве. Я не выдержал и уехал. Хотя погода там приятнее, конечно, чем наша июньская зима в Москве. Я точно буду ездить в Дубай по делам, но отдыхать — никогда больше. После таких отдыхов нужен отдых, рехаб, монастырь и семь дней молчания.
Говоришь со знанием дела. Был на рехабе?
Я не настолько пока себя запустил. Пока могу только после тусовки капельницу поставить. Но, кстати, я был в санатории на антистресс-программе, которую мне подарил Ильич из Little Big. Было супер — я успокоился, повзрослел на полтора года. Карелия, лес, замечательно. Процедурки разные. Массаж три раза в день, в том числе и подводный! Скандинавская ходьба!
У тебя есть нерушимые рабочие принципы?
Я вчера смотрел документальный фильм про Басту и увидел, какой он жесткий и принципиальный. Меня такие люди восхищают. Наверное, потому, что у меня вообще ничего подобного нет. Мой главный принцип — кайфовать от процесса. Жизнь — очень скучная. Реальная жизнь — РЕАЛЬНО скучная. Намного скучнее творчества. В своей голове я могу сделать что угодно и поделиться этим с десятками тысяч людей. Я в моменте, по ходу.
Как же я старалась, чтобы мы эту фразу не упоминали в этом интервью.
Черт!!! Точно. Я видел это по вопросам, и мне понравилось. Давай вырежем?
Все сломал.
Удаляй при мне. (Смеется.)
Российский шоу-бизнес отличается от европейского?
А европейский шоу-бизнес вообще существует? Ну, предположим, ладно. Российский бизнес — угарный. С кем бы я не контачил — все ровные пацаны. Даже Киркоров, как оказалось. Свой мужик.
Какие у тебя планы?
Зарелизить новый альбом, который год как готов, но не вышел раньше, потому что я решил выпустить другой. Несколько новых шоу запускаем на «КликКлак», ведем переговоры с одним из топовых развлекательных телеканалов, чтобы транслировать у них два наших авторских шоу. Много неожиданных совместных песен в этом году будет. Пора им выйти.
Про что будут песни?
Про все. Про любовь, наверное, не будет только. Хватит с меня пока. Вдохновляться чем угодно можно. Прикинь, ты покупаешь себе штанишки за 2 тысячи рублей. И ты просто шикарно выглядишь в этих штанишках. Ты идешь на студию и пишешь трек про эти «офигенные штанишки, на тебя смотрят девчонки и завидуют мальчишки». Вот, пожалуйста, уже в рифму. Так у тебя рождается хит. Еще хочу, чтобы TikTok вернулся русскоязычный. Обожаю нашу аудиторию — мне где-то нужно ребячеством заниматься. Я, конечно, меняюсь и взрослею, но вряд ли меня покинут гейские шутки и нижайший сорт юмора про все, что ниже пояса. Где-то мне нужно это делать. Для этого есть TikTok.
Точнее его нет.
Ну я все равно заливаю свои ролики с казахской симки, и люди смотрят везде, кроме России. Даже миллионы собирают.
Окей, сегодня пятница. Как будешь проводить ее?
Идеальная пятница — пятница с людьми, с которыми есть о чем помолчать и поговорить. Не знаю, ты проводила когда-нибудь пятницы в подъезде зимой?
Да, было такое. Лет в четырнадцать.
Я так делал десять лет назад, и это было превосходно. Сидишь в подъезде, а потом заваливаешься к кому-нибудь на хату, где тебя не ждут 20 человек, и вы из кастрюли пьете портвейн, смешанный с газировкой «Ирбис». Это было замечательно, потому что были люди нормальные. Сейчас я могу и дома посидеть со своими ребятами, поехать в стрип-клуб, в кино — куда угодно, главное с людьми.
Если не ошибаюсь, ты начал работать с психологом. Как оно? Какой последний инсайд о себе открыл?
Работал не с психологом, а с психиатром. Сдал много анализов, прошел кучу тестов и ответил суммарно больше чем на 1000 вопросов. О себе, о моем окружении, о том, как я себя чувствую рядом с близкими. Было интересно наблюдать за графиками, которые психиатр составил на основе моих ответов. Ты смотрела мое интервью с Собчак?
Да.
То, о чем она говорила, а я отнекивался, оказалось правдой. Она мне говорила, что я хочу быть неконфликтным. Я был уверен, что это не так, но результаты тестов показали, что я удобный. Что могу пойти на компромисс, что я отходчивый — есть в этом слабохарактерность или попытка всем угодить. Я сейчас над этим работаю, потому что меня это не устраивает. Я думал, что Эльдар Джарахов — просто душа компании и человек, который поймет даже злодея. Да, я могу договориться с кем угодно, и это не будет злокачественная манипуляция, но мне не хочется из-за гиперболизированного чувства эмпатии потерять себя. Пока мы приостановили занятия — чувствую, что пока достаточно. Как только на полках моей головы снова будет бардак, я знаю, куда идти.
Это очень здорово.
Я знаешь почему еще боюсь постоянно ходить к психотерапевту? О чем я писать потом буду? Как я выскажусь? Когда мне очень хорошо, я редко пишу песни. Я их пишу, когда мне обычно или очень плохо. Когда хорошо, я лучше погуляю, позову кого-нибудь на свидание. Получу энергию и отдам свою взамен.
И напоследок: мы — про Петербург. И ты отчасти тоже. Расскажи, какие у вас взаимоотношения с городом.
Люблю, скучаю, приезжаю. Каждый раз встречает меня Петербург исключительно солнцем, но я знаю, что он просто обманывает и заманивает к себе. Петербург — крутой город, чтобы приезжать туда отдыхать. Обидно, что им особенно не занимаются. В Петербурге совсем другие люди — я там не встречаю корысти, как в Москве. Но это понятно, я и сам в столицу приехал деньги зарабатывать. Я могу заехать в Петербург, провести там сутки, вывалиться из клуба, сесть на Сапсан и поехать в Москву абсолютно счастливым. Приезжая в Петербург, я выдыхаю. Кстати, всех жду на большом сольном концерте, который будет 8 октября в Aurora Concert Hall.
Вопрос, который тебе не задают, но мне хотелось бы ответить?
Блин, этого не было в списке. Офигенный вопрос, можно я заберу его себе в подкаст?
Забирай.
(Пауза.)
Ну как?
Я правда не знаю, что ответить. Я такую же реакцию буду от гостя ждать. (Смеется.) Пока шутки только из детства лезут ужасные. Реально не могу ничего придумать. Интервью в последнее время было так много. Ощущение, что я на все вопросы уже ответил.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Михаил Розанов
Стиль: Константин Кошкин
Груминг и волосы: Полина Еланская
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