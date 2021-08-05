Автор легендарного образа Сергея Бодрова в «Брате» и «Брате-2» Надежда Васильева: «Главное в нашей работе — пропеллер в жопе»

Фильмы с вашими костюмами — это всегда событие. Как думаете — почему?

Я всегда интересуюсь всем новым. В Петербурге недавно открылся магазин с техническими тканями: светящимися, голографическими, нано. Мне ассистентка уже привезла весь каталог, выпросила все кусочки, которые мы проверяли в темноте, тестировали в разных сочетаниях. Я все время думаю, что бы такое сделать, чего еще никогда не было. Сейчас мы начинаем работу над новой сказкой — фильмом Алексея Учителя «Летучий корабль». Из-за пандемии нам не поехать на фабрики ни в Индию, ни в Китай, и я решила: пусть у нас будут ткани по собственным эскизам, я не хочу магазинные! Взяла художницу, и мы отправились в Иваново на фабрику «Шуйские ситцы». И по нашим эскизам — рисункам дирижаблей, самолетов, солнц с конструктивистским акцентом — нам набивают принты. В прошлогоднем выпускном показе London College of Fashion я увидела дизайнера Harikrishnan — он делает надувные штаны из латекса. И я хочу, чтобы в таких ходили военные в новом фильме. Но материал нужного качества производится только в Англии: у нас в стране латекса хватает на две пары штанов, а мне нужно минимум десять. То есть нужно еще сильно постараться, чтобы идею воплотить. Я всегда так говорю: «Главное в нашей работе — это пропеллер в жопе». Важно привлечь самые современные технологии и материалы. Мне иногда достается: всех очень возмутили лампочки в балетных пачках, которые я придумала для театральной сцены в фильме «Матильда». Но если человек сидит в кинозале и ему показывают на экране балет, через три минуты он устает и уходит. Моя задача — сделать такие костюмы, чтобы зритель в зале остался.

Латекс из Англии, печать собственных принтов, ручные вышивки — все это звучит очень дорого. А без большого бюджета вы бы стали работать?

Да, если мне нравится сценарий и задача. Только что закончились съемки фильма «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова: художниками на картине была я и Сергей Февралев, один из лучших специалистов в стране. Это замечательная история про НКВДшника, который сбегает из-под ареста. Главную роль исполняет Юра Борисов. Наташа произнесла единственную фразу: «Волконогову нужно спрятаться, и он переодевается — меняется одеждой с человеком на скамейке. Ну, знаешь, чуть ли не в спортивный костюм». А я все поменяла местами и сделала униформой НКВД как раз красные спортивные костюмы Adidas, только не современные, а исторические. В эпизоде в таких снимается группа Shortparis, написавшая саундтрек. Из нейлона для челночных сумок я сделала плащи, а из дерева — сумкипочтальоны. Пришлось изобретать — мне нужно было одеть НКВД, высший и низший эшелоны власти, а еще весь народ. Тема народа — серый комбинезон, плюс мы купили ватники — получилось хорошо. Но продюсер на меня все равно сильно обиделся: мы превысили смету, погорели на закупке армейских ботинок Corcoran — они и старые-то стоят по тридцать тысяч за пару. Но я настояла — это нужно для образа. Дело в том, что они пружинят и дают несколько сантиметров роста, что сразу меняет абрис — человек становится страшнее.

Вы закончили факультет «Интерьер и оборудование» в Мухинском училище. Как в вашей жизни появилось кино?

Когда я заканчивала институт, надо было куда-то распределяться. В архитектурное бюро невозможно — я не умею вставать рано утром. Я понимала, что не стану гениальным художником или архитектором. Передо мной стояла задача найти структуру, в которую я впишусь: чтобы подходила по графику, была бы интересной и там не было бы засилья больших личностей, с которыми я не смогла бы ужиться. Я с детства хотела быть первой. Не лучшей, потому что это сравнение, а именно первой. В то время я уже была помешана на кино и прогуливала школу, причем со своей бабушкой: мы вместо уроков шли с ней в кинотеатр «Родина». И я поняла — кино! Папа был знаком с тогдашним директором «Ленфильма» Виталием Аксеновым и позвонил ему. И тот говорит: «Я бы взял, но все-таки распределение, министерство, единицы!» Папа все понял и поменялся единицами через министерства. Так, по дикому блату, меня устроили на «Ленфильм». Я попала в декораторский цех к замечательному художнику Борису Быкову (художник-постановщик фильмов «Долгая счастливая жизнь» и «Соломенная шляпка». — Прим. ред.), ничего не умея вообще. Прошла в цех, а там мужики с утра пьяные пилят доску, причем криво. Я не знала, как с ними разговаривать, не пила, не курила. Что было делать? Меня послали на курсы повышения квалификации в Москву, во ВГИК. Там я подумала: «Ну что я буду этих декораторов слушать? Костюмы как-то ближе». Вернувшись, напросилась ассистентом к художнику по костюмам Нелли Лев (автор костюмов к сериалу «Приключения Шерлока Холмса». — Прим. ред.). Она посмотрела мои картинки, сказала: «Ничего ты не умеешь, вместо шапок у тебя консервные банки, вместо пальто — шкафы. Но талант есть». Она меня вымуштровала и дала крутую школу. Я перерисовывала журналы мод и скетчбуки, разрабатывала руку, чтобы понимать, какой силуэт какому времени принадлежит. Линия должна получаться у тебя автоматом. Ты одеваешь героя именно по линии, потому, что у тебя наработано рукой. Художник по костюмам должен обязательно рисовать эскизы. И меня удивляет, что современные продюсеры принимают коллажи.