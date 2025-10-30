Чем заняться в Петербурге на длинных ноябрьских выходных?

Спектакль-застолье «Список Паперной» (Крестьянкин! Павлович! Учитель!), концерт пианиста Ильи Папояна, танцы под техно в честь дня рождения kontrkult, выставка Нестора Энгельке, artist-talk с художницей Галиной Мызниковой из арт-дуэта «Провмыза», органный вечер Лео Кремера, а также гастроли Пермского балета и вечеринка «Портовая» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих длинных выходных.
ЧЕТВЕРГ: 30 ОКТЯБРЯ
Перформанс Mediaplays
Проект «Дни томления духа/ностальгии», «Узел» (18+)
Большой трибьют художнику-романисту Каспару Давиду Фридриху включает выставку, кинопоказы, перформансы, театральные премьеры и эскизы спектаклей.
С 29 октября по 3 ноября
Лекция «Художественные школы Италии XV века», Главный штаб Эрмитажа (16+)
19:00
Искусствовед Ольга Махо расскажет о Рафаэле Санти, Пьетро Перуджино, Андреа Мантеньи и других мастерах.
Перформанс Mediaplays, Новая сцена Александринского театра (16+)
19:30
Уже традиционные встречи художников, работающих с такими медиа, как звук, движение и видео.
Концерт UGLI, Factory 3 (18+)
20:00
Дарк-поп-группа из Петербурга, миксующая электронику, инди и фольклор, представит новый альбом «Цыганский хоррор».
В кинотеатрах на этой неделе смотрим документальную ленту о создании культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат навсегда» (18+), фильм-призер Каннского фестиваля «Сират» (18+), очередные приключения Павла Прилучного aka Игоря Соколовского «Мажор в Дубае» (16+), классику Жана-Люка Годара «Презрение» (18+), сай-фай-боевик «Хищник: Миссия "Осирис"» (18+), драматический триллер «Детка на драйве» (18+) и полнометражное продолжение хитового сериала нулевых «Папины дочки. Мама вернулась» (6+).
ПЯТНИЦА: 31 ОКТЯБРЯ
Илья Папоян
Концерт Ильи Папояна, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Рок-звезда академической музыки сыграет свой специалитет — Рахманинова. А еще — Баха и Бетховена.
Музыкальный клуб «Хеллоуин», «Сообщество» в Новой Голландии (0+)
19:00
Музыкальный обозреватель Леонид Кравченко приглашает послушать и обсудить саундтреки культовых хорроров: от готического арт-рока до диско-эдитов.
Выставка «Когда я лягу, я лягу в землю», Sobo Gallery (12+)
Художница Алина Бровина осмысляет «Письма Дидоны к Энею» Овидия через скульптуру, графику, акварели и текстиль.
До 29 ноября
Презентация книги «100 ужасов Станислава Зельвенского», «Подписные издания» (18+)
19:00
Кинокритик Станислав Зельвенский расскажет журналисту Юрию Сапрыкину и создательнице телеграм-канала «Жуткое» Ксении Грициенко об авторской подборке хорроров.
СУББОТА: 1 НОЯБРЯ
Нестор Энгельке
День рождения kontrkult, главный павильон «Ленфильма» (18+)
23:00
Главные техно-визионеры Петербурга отмечают четырехлетие показом мод, музыкой от резидентов, маркетом локальных дизайнеров, перфомансами, бильярдом и прочими активностями.
Фестиваль Temple of Pain, Temple of Deer (18+)
22:00
Хедлайнер — ATL. Также в лайн-апе — шоукейсы от Roots United, In Beat We Trust, House of Rap и других.
Выставка «Черепа», Jessica Gallery (18+)
Топорописец Нестор Энгельке представляет палеонтологический парк с останками мифических существ.
До 14 декабря
Вечеринка Halloween, AF Brew Taproom (18+)
20:00
Крутим велостанки на скорость, играем в приставку и слушаем драм-н-бейс. Велокомбинезон — как обязательный дресс-код.
Концерт «Конструкции Петербурга: ритмические», ЦСИ им. Курехина (18+)
18:00
Экспериментальные электронные ритмы проектов LBRNTH, Entrapist, «Неспящий», Холодная Svarka и Acoustic Flux.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 2 НОЯБРЯ
Ольга Профатило
Artist-talk с Галиной Мызниковой из арт-дуэта «Провмыза», Masters (18+)
13:00
Соосновательница галереи MYTH Ольга Профатило поговорит с художницей Галиной Мызниковой о создании проекта «Семена» со стенда Cosmoscow-2025, который со 2 по 9 ноября можно увидеть в Левашовском хлебозаводе.
Перформанс «САД», Лиговский проспект, 269 (18+)
19:00
Художница Рина Альтова в режиме реального времени возделает сад посреди развалин и «вечной непогоды».
Органный вечер Лео Кремера, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
В программе немецкого пианиста и дирижера — Бах, Мендельсон и собственные сочинения.
Маркет «ОБ’ВИНИЛ», Backyard (0+)
12:00
Широкий выбор пластинок + dj-сеты от коллекционеров + выступление и open talk с дарк-поп-группой UGLI.
Вечеринка «Портовая», «УКТ», «Севкабель Порт» (18+)
22:00
Летняя «вечеринка вечеринок» «Морская» продолжается даже осенью — правда, теперь танцуем до утра только под крышей.
ПОНЕДЕЛЬНИК: 3 НОЯБРЯ
Евгений Алехин
Спектакль «Мой красный нос», «Театр на Разночинной» (18+)
20:00
Режиссер Анна Потебня покажет документальную драму о теракте в Израиле, рассказанную от лица больничных клоунов и пациентов, свидетелей событий.
Концерт Chonyatsky, «Поддон» (16+)
19:00
Сольный концерт сайд-проекта фронтмена группы «макулатура» Евгения Алехина.
Концерт Эми Питерс, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)
19:00, 21:30
Танцуем под ритмы джаза, соула и хип-хопа зажигательной Эми Питерс и ее группы.
Выставка «Мир героев», «Брусницын» (6+)
Иммерсивная экспозиция-трибьют игре «Герои Меча и Магии III», где можно осмотреть реалистичный замок, изучить драгоценные артефакт и встретиться с любимыми монстрами.
До 12 января
ВТОРНИК: 4 НОЯБРЯ
Борис Павлович
Спектакль-застолье «Список Паперной», «Сообщество» в Новой Голландии (12+)
14:00, 20:00
Пионеры петербургского сайт-специфика и адепты нескучного театра Учитель, Павлович и Крестьянкин устроят театрализованный званый ужин. В меню — воссозданный вайб литературных встреч Хармса, Введенского, Маршака и других обэриутов.
Гастроли Пермского балета, БДТ им. Товстоногова (12+)
19:00
В Петербург везут триптих одноактных балетов — «Вариации на тему рококо», «Орфей» и Ultima Thule.
Перформанс «Плавание», ЦСИ им. Курехина (18+)
19:00
Синтез музыки и поэзии: Шарль Бодлер в переводе Марины Цветаевой и ритмы джаза.
Лекция «Искусство Англии в XVIII-XIX веках», Главный штаб Эрмитажа (16+)
19:00
Искусствовед Татьяна Пасынкова препарирует работы Рейнольдса, Гейнсборо, Тернера, Хогарта и других.
Выставка «Олег Кудряшов. Из коллекции Юрия Петухова», «Полторы комнаты» (6+)
В экспозиции — более 200 произведений и восстановленная мастерская художника-гравера.
До 25 января
