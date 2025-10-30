Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уикенд

Чем заняться в Петербурге на длинных ноябрьских выходных?

Спектакль-застолье «Список Паперной» (Крестьянкин! Павлович! Учитель!), концерт пианиста Ильи Папояна, танцы под техно в честь дня рождения kontrkult, выставка Нестора Энгельке, artist-talk с художницей Галиной Мызниковой из арт-дуэта «Провмыза», органный вечер Лео Кремера, а также гастроли Пермского балета и вечеринка «Портовая» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих длинных выходных.

ЧЕТВЕРГ: 30 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 31 ОКТЯБРЯ
СУББОТА: 1 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 2 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК: 3 НОЯБРЯ
ВТОРНИК: 4 НОЯБРЯ

Перформанс Mediaplays
Изображение предоставлено Собака.ru Новой сценой Александринского театра

Перформанс Mediaplays

Проект «Дни томления духа/ностальгии», «Узел» (18+)

Большой трибьют художнику-романисту Каспару Давиду Фридриху включает выставку, кинопоказы, перформансы, театральные премьеры и эскизы спектаклей.

С 29 октября по 3 ноября

Лекция «Художественные школы Италии XV века», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

Искусствовед Ольга Махо расскажет о Рафаэле Санти, Пьетро Перуджино, Андреа Мантеньи и других мастерах.

Перформанс Mediaplays, Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Уже традиционные встречи художников, работающих с такими медиа, как звук, движение и видео.

Концерт UGLI, Factory 3 (18+)

20:00

Дарк-поп-группа из Петербурга, миксующая электронику, инди и фольклор, представит новый альбом «Цыганский хоррор».

В кинотеатрах на этой неделе смотрим документальную ленту о создании культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат навсегда» (18+), фильм-призер Каннского фестиваля «Сират» (18+), очередные приключения Павла Прилучного aka Игоря Соколовского «Мажор в Дубае» (16+), классику Жана-Люка Годара «Презрение» (18+), сай-фай-боевик «Хищник: Миссия "Осирис"» (18+), драматический триллер «Детка на драйве» (18+) и полнометражное продолжение хитового сериала нулевых «Папины дочки. Мама вернулась» (6+).

Илья Папоян
Наталья Скворцова

Илья Папоян

Концерт Ильи Папояна, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Рок-звезда академической музыки сыграет свой специалитет — Рахманинова. А еще — Баха и Бетховена.

Музыкальный клуб «Хеллоуин», «Сообщество» в Новой Голландии (0+)

19:00

Музыкальный обозреватель Леонид Кравченко приглашает послушать и обсудить саундтреки культовых хорроров: от готического арт-рока до диско-эдитов.

Выставка «Когда я лягу, я лягу в землю», Sobo Gallery (12+)

Художница Алина Бровина осмысляет «Письма Дидоны к Энею» Овидия через скульптуру, графику, акварели и текстиль.

До 29 ноября

Презентация книги «100 ужасов Станислава Зельвенского», «Подписные издания» (18+)

19:00

Кинокритик Станислав Зельвенский расскажет журналисту Юрию Сапрыкину и создательнице телеграм-канала «Жуткое» Ксении Грициенко об авторской подборке хорроров.

Нестор Энгельке
Алексей Сорпов

Нестор Энгельке

День рождения kontrkult, главный павильон «Ленфильма» (18+)

23:00

Главные техно-визионеры Петербурга отмечают четырехлетие показом мод, музыкой от резидентов, маркетом локальных дизайнеров, перфомансами, бильярдом и прочими активностями.

Фестиваль Temple of Pain, Temple of Deer (18+)

22:00

Хедлайнер — ATL. Также в лайн-апе — шоукейсы от Roots United, In Beat We Trust, House of Rap и других.

Выставка «Черепа», Jessica Gallery (18+)

Топорописец Нестор Энгельке представляет палеонтологический парк с останками мифических существ.

До 14 декабря

Вечеринка Halloween, AF Brew Taproom (18+)

20:00

Крутим велостанки на скорость, играем в приставку и слушаем драм-н-бейс. Велокомбинезон — как обязательный дресс-код.

Концерт «Конструкции Петербурга: ритмические», ЦСИ им. Курехина (18+)

18:00

Экспериментальные электронные ритмы проектов LBRNTH, Entrapist, «Неспящий», Холодная Svarka и Acoustic Flux.

Ольга Профатило
Маргарита Смагина

Ольга Профатило

Artist-talk с Галиной Мызниковой из арт-дуэта «Провмыза», Masters (18+)

13:00

Соосновательница галереи MYTH Ольга Профатило поговорит с художницей Галиной Мызниковой о создании проекта «Семена» со стенда Cosmoscow-2025, который со 2 по 9 ноября можно увидеть в Левашовском хлебозаводе.

Перформанс «САД», Лиговский проспект, 269 (18+)

19:00

Художница Рина Альтова в режиме реального времени возделает сад посреди развалин и «вечной непогоды».

Органный вечер Лео Кремера, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

В программе немецкого пианиста и дирижера  — Бах, Мендельсон и собственные сочинения. 

Маркет «ОБ’ВИНИЛ», Backyard (0+)

12:00

Широкий выбор пластинок + dj-сеты от коллекционеров + выступление и open talk с дарк-поп-группой UGLI.

Вечеринка «Портовая», «УКТ», «Севкабель Порт» (18+)

22:00

Летняя «вечеринка вечеринок» «Морская» продолжается даже осенью — правда, теперь танцуем до утра только под крышей.

Евгений Алехин
Георгий Кардава

Евгений Алехин

Спектакль «Мой красный нос», «Театр на Разночинной» (18+)

20:00

Режиссер Анна Потебня покажет документальную драму о теракте в Израиле, рассказанную от лица больничных клоунов и пациентов, свидетелей событий.

Концерт Chonyatsky, «Поддон» (16+)

19:00

Сольный концерт сайд-проекта фронтмена группы «макулатура» Евгения Алехина.

Концерт Эми Питерс, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)

19:00, 21:30

Танцуем под ритмы джаза, соула и хип-хопа зажигательной Эми Питерс и ее группы.

Выставка «Мир героев», «Брусницын» (6+)

Иммерсивная экспозиция-трибьют игре «Герои Меча и Магии III», где можно осмотреть реалистичный замок, изучить драгоценные артефакт и встретиться с любимыми монстрами.

До 12 января

Борис Павлович
Антон Рудзат

Борис Павлович

Спектакль-застолье «Список Паперной», «Сообщество» в Новой Голландии (12+)

14:00, 20:00

Пионеры петербургского сайт-специфика и адепты нескучного театра Учитель, Павлович и Крестьянкин устроят театрализованный званый ужин. В меню — воссозданный вайб литературных встреч Хармса, Введенского, Маршака и других обэриутов.

Гастроли Пермского балета, БДТ им. Товстоногова (12+)

19:00

В Петербург везут триптих одноактных балетов — «Вариации на тему рококо», «Орфей» и Ultima Thule.

Перформанс «Плавание», ЦСИ им. Курехина (18+)

19:00

Синтез музыки и поэзии: Шарль Бодлер в переводе Марины Цветаевой и ритмы джаза.

Лекция «Искусство Англии в XVIII-XIX веках», Главный штаб Эрмитажа (16+)

19:00

Искусствовед Татьяна Пасынкова препарирует работы Рейнольдса, Гейнсборо, Тернера, Хогарта и других.

Выставка «Олег Кудряшов. Из коллекции Юрия Петухова», «Полторы комнаты» (6+)

В экспозиции — более 200 произведений и восстановленная мастерская художника-гравера.

До 25 января

