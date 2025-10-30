Чем заняться в Петербурге на длинных ноябрьских выходных?

Artist-talk с Галиной Мызниковой из арт-дуэта «Провмыза», Masters (18+)

13:00

Соосновательница галереи MYTH Ольга Профатило поговорит с художницей Галиной Мызниковой о создании проекта «Семена» со стенда Cosmoscow-2025, который со 2 по 9 ноября можно увидеть в Левашовском хлебозаводе.

Перформанс «САД», Лиговский проспект, 269 (18+)

19:00

Художница Рина Альтова в режиме реального времени возделает сад посреди развалин и «вечной непогоды».

Органный вечер Лео Кремера, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

В программе немецкого пианиста и дирижера — Бах, Мендельсон и собственные сочинения.

Маркет «ОБ’ВИНИЛ», Backyard (0+)

12:00

Широкий выбор пластинок + dj-сеты от коллекционеров + выступление и open talk с дарк-поп-группой UGLI.

Вечеринка «Портовая», «УКТ», «Севкабель Порт» (18+)

22:00

Летняя «вечеринка вечеринок» «Морская» продолжается даже осенью — правда, теперь танцуем до утра только под крышей.