Театр

ОБЭРИУжин: Учитель, Павлович и Крестьянкин покажут иммерсивный спектакль-застолье «Список Паперной»

Эксклюзив! 6 октября в «Сообществе» в Новой Голландии пионеры петербургского сайт-специфика и адепты нескучного театра Константин Учитель, Борис Павлович и Дмитрий Крестьянкин устроят театрализованный званый ужин. В меню — воссозданный вайб литературных встреч Хармса, Введенского, Маршака и других обэриутов, песни времен НЭПа вперемешку с ариями Баха и, конечно, трапеза. Итог — тотальное погружение, когда веришь, что «стол один — и прадеду, и внуку».

Борис Павлович

актер спектакля «Список Паперной», режиссер

«В основе спектакля уникальный исторический материал — в 1980-е литературовед и поэтесса Эстер Паперная, дружившая с обэриутами, напела песни, которые принято было исполнять на их застольях в конце 1920-х. Их споем и мы, приглашая зрителей покататься с нами на этой машине времени».

Спектакль «Список Паперной»
Фото: Владимир Никонов, изображение предоставлено Собака.ru фестивалем "Сенокос"

Дмитрий Крестьянин

актер спектакля «Список Паперной», режиссер

«Через трапезу, разговор и пение, мы рассуждаем о сущностных вещах. Плейлист же вообще многое говорит о человеке: кто он, что его волнует и смешит. А спектакль — хороший повод подумать о человечности и соединиться в пении с надсознательными смыслами».

Фото: София Летка, изображение предоставлено Собака.ru фестивалем "Сенокос"

Спектакль «Список Паперной»

Фото: Владимир Никонов, изображение предоставлено Собака.ru фестивалем "Сенокос"

Спектакль «Список Паперной»

Фото: София Летка, изображение предоставлено Собака.ru фестивалем "Сенокос"

Константин Учитель

автор идеи и сценария постановки «Список Паперной», режиссер

«Это история о том, что люди продолжают жить в любых условиях: собираются, поют, ведут беседы. Кто-то из них исчезает, уезжает, умирает, но жизнь движется дальше и будет и после них».

Премьера постановки состоялась в августе 2025 года, в Суздале, на фестивале «Сенокос».

Спектакль создан для фестиваля «Сенокос» (МИРА-центр) при поддержке Музея ОБЭРИУ и проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация».

Материал из номера:
Сентябрь

