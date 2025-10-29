Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: призер Канн «Сират», док о съемках Балабанова «Брат навсегда» и «Мажор в Дубае»

«Презрение» / Le mépris (1963) (18+)

Классический фильм Жана-Люка Годара о ревности и прочих страстях на киноплощадке выходит в прокат в России. Это редкая возможность оценить на большом экране красоту Брижит Бардо и скромное обаяние Средиземноморья (снято на Капри!).

Также в касте Мишель Пикколи, Джек Пэланс и мастер немецкого экспрессионизма, режиссер Фриц Ланг.

C 30 октября