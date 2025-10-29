Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: призер Канн «Сират», док о съемках Балабанова «Брат навсегда» и «Мажор в Дубае»

А также — полнометражное продолжение «Папиных дочек», триллер «Детка на драйве» с Тэроном Эджертоном, «Презрение» Годара на большом экране и «Хищник: Миссия "Осирис"» со звездой «Терминатора» Линдой Хэмилтон. Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Сират» / Sirât (18+)
Драма Оливера Лаше («И придет огонь») получила приз жюри на Каннском кинофестивале-2025. По сюжету немолодой мужчина Луис (Серхи Лопес, «Лабиринт Фавна») вместе с сыном приезжает на поиски дочери, пропавшей на рейве в Марокко — это превращается в долгое экзистенциальное путешествие по живописной пустыне.
C 30 октября
«Брат навсегда» (18+)
Нежная документальная лента о создании дилогии «Брат» Алексея Балабанова: с массой любопытных деталей от участников съемок по обе стороны океана и семьи режиссера.
Проект сняли сын продюсера СТВ Сергея Сельянова Григорий и его жена Анна.
C 30 октября
«Мажор в Дубае» (16+)
Очередная порция приключений Игоря Соколовского по прозвищу Мажор (Павел Прилучный) — на этот раз ему приходится выручать друга Ваню (Павел Чинарев), попавшего в криминальные неприятности в Дубае. Также в картине сыграли Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль и другие. А режиссером выступил Егор Чичканов («Нина»).
C 30 октября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Презрение» / Le mépris (1963) (18+)
Классический фильм Жана-Люка Годара о ревности и прочих страстях на киноплощадке выходит в прокат в России. Это редкая возможность оценить на большом экране красоту Брижит Бардо и скромное обаяние Средиземноморья (снято на Капри!).
Также в касте Мишель Пикколи, Джек Пэланс и мастер немецкого экспрессионизма, режиссер Фриц Ланг.
C 30 октября
«Хищник: Миссия "Осирис"» / Osiris (18+)
Незамысловатый, но энергичный сай-фай-боевик со звездой «Терминатора» Линдой Хэмилтон, несмотря на название, отношения к франшизе «Хищник» не имеет.
Враждебная инопланетная раса похищает на борт своего корабля отряд спецназовцев — к диалогу цивилизаций никто не готов, поэтому в отсеках практически сразу начинается бойня. Также в касте Макс Мартини («Спасти рядового Райана») и Брианна Хилдебранд («Дэдпул»). Режиссером выступил Уильям Кауфман («Шрапнель»).
C 30 октября
«Детка на драйве» / She Rides Shotgun (18+)
Драматический триллер о мужчине по имени Нейт (Тэрон Эджертон, «Kingsman: Секретная служба»). Тот недавно освободился из тюрьмы и теперь спасается от неонацистской банды, имеющей к нему старые счеты, вместе с 11-летней дочерью Полли (Ана Софиа Хегер, «Увиденное и услышанное»).
Режиссером выступил британец Ник Роулэнд («Стойкая броня»).
C 30 октября
«Папины дочки. Мама вернулась» (6+)
Продолжение сериала «Папины дочки. Новые» в полнометражном формате, чей сюжет, по сути, изложен в названии. Дарья Васильева-Васнецова (Анастасия Сиваева) внезапно возвращается в семью во время поездки Веника (Филипп Бледный) с дочками в Кисловодск на свадьбу к родственнице.
Снял комедию режиссер Анатолий Колиев, работавший над перезапуском «Папиных дочек» и «Инспектором Гавриловым».
С 30 октября
