Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 октября

Концерт дирижера Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna, театральный смотр «Балтийский дом» (Райкин! Гришковец!), выставка литографий Дали, выступление Дельфина, перформанс по Пелевину и фестиваль искусств Востока Daira — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 9 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 10 ОКТЯБРЯ
СУББОТА: 11 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 9 ОКТЯБРЯ

Глеб Калюжный
Валентин Блох

Глеб Калюжный

Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, «Лахта Холл» (12+)

20:00

Программа к 340-летию со дня рождения Генделя на исторических инструментах в настройке барокко.

Фестиваль «Балтийский дом», театры «Балтийский дом» и «ЦЕХЪ» (18+)

В Петербург везут репертуарные хиты из Москвы, Якутии, Тибета, Индии, Бахрейна и Казахстана. Среди маст-си — этюд студентов мастерской Кудряшова «Я — Гамлет. Ошибка», постановка «Как я съел собаку» Евгения Гришковца и моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом».

До 18 октября

Спектакль «Светлый ручей», Мариинский-2 (12+)

Большой театр представляет свою версию комедийного балета Шостаковича на либретто Лопухова и Пиотровского.

9, 10, 11, 12 октября

Спектакль «Ecce Homo», Karlsson Haus (18+)

19:00

Роман «Путешествия Гулливера» адаптируют для сценического пространства два мастера — режиссер Алексей Лелявский и театральный художник Эмиль Капелюш.

Выставка «Сибирская готика», «Фабрика лимонной кислоты» ​​​​​​(16+)

Итерация выставки сибирских художников — с новыми именами (теперь их 16!) и открытием нового пространства (на этот раз — три этажа!).

До 30 ноября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер автора «Игр разума» «Эдем» (18+), байопик о преступнике Джеффри Манчестере «Грабитель с крыши» (16+), драму о первом олимпийском чемпионе из СССР по гребле с Глебом Калюжным «Первый на Олимпе» (6+), семейную комедию «Ужастики. Ожившие рисунки» (12+), одно из открытий фестиваля «Короче» с Юрием Насоновым «Сводишь с ума» (16+), монохромную классику Антониони «Ночь» (18+) и первый цветной фильм Феллини «Джульетта и духи» (18+).

ПЯТНИЦА: 10 ОКТЯБРЯ

Алексей Конаков
Валентина Каштан

Алексей Конаков

Концерт Дельфина, Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Концептуальное двухдневное выступление классика российской электронной сцены. Обещают как новые треки, так и старые пластинки.

10 и 11 октября

Cпектакль «Водонапорная башня», «Узел» (16+)

20:00

Петербургская премьера перформанса от творческого объединения mader nort, который сочетает текст Пелевина и минималистичный звук фортепиано и баяна.

Книжный фестиваль «Ревизия», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

В программе — ярмарка, благотворительный сбор книг, обсуждение творчества писателя-физика Алексея Конакова, встреча с куратором Юлией Сениной и краеведческий моцион с экскурсоводом Александром Гачковым.

С 10 по 12 октября

Концерт Шуры, «МТС — Live Холл» (6+)

20:00

Юбилейный лайв, на котором мы точно не будем верить слезам.

Форум коллекционеров книги художника и печатной графики, Библиотека книжной графики (6+)

Малотиражные издания и уникальная графика, в том числе из собрания художника (и отца-основателя Собака.ru!) Анатолия Белкина. А еще — коллекций Кирилла Авелева, Валерия Корчагина, Виктора Лукина, Михаила Погарского и других.

С 10 по 11 октября

СУББОТА: 11 ОКТЯБРЯ

Фрагмент экспозиции «Только раз в году»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Метамодернисты»

Фрагмент экспозиции «Только раз в году»

Концерт Artemiev, Новая сцена Александринского театра (12+)

19:30

Павел Артемьев и его бэнд сыграют камерную программу «8 миллионов минут».

Выставка «Только раз в году», «Метамодернисты» (16+)

В экспозиции — работы стрит-артистов Миши Маркера, Стаса Багса, Турбена и alesha, а также узнаваемые вещи Антонины Фатхуллиной (графичная скульптура) и Юрия Штапкова (объект на дереве).

До 26 октября

Фестиваль искусств Востока Daira, Петербург (12+)

В афише — перформансы, концерты, выставки, а еще кинопоказы (от фестиваля документального метра «Докер»). А в первый день, 11 октября, идем на открытие с этно-электронным звучанием.

С 11 октября по 9 ноября

Mental Health Film Festival, «лекторий порт», «Родина» (18+)

Отмечаем день ментального здоровья на кинопоказах лент о тревожности, бессоннице и депрессии. В этом году запланировано 55 фильмов, которые психологи будут обсуждать со зрителями.

С 11 по 12 октября

Вечеринка «Откровение», Blank (18+)

23:00

Symphocat, Anunak, Blestnut, Brickman, Den Pat, Primitive, Novikov – лайн-ап этого вечера.

Большой детский фестиваль, разные площадки (от 0+)

Театральный фестиваль под руководством Сергея Безрукова, на котором покажут спектакли, мультфильмы и кино, а также проведут лаборатории, тренинги и мастер-классы. Среди хайлайтов — постановка Дмитрия Крестьянкина «Русские классики», рэп-мюзиклы «Преступление и наказание» и «ПУШКА», инклюзивная мелодрама «Жизнь насекомых», трибьют писателю Саше Соколову «Школа для дураков» и комикс-опера «КвинПикS» с гигантскими марионетками.

С 11 октября по 3 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 12 ОКТЯБРЯ

Иван Трус
Валентина Каштан

Иван Трус

Выставка «Живой Пушкин», Музей Набокова СПбГУ (12+)

О «солнце русской поэзии» размышляет звездная команда авторов: лауреаты нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нестор Энгельке и Александр Шишкин-Хокусай, куратор проекта «Новые городские художники» Стас Багс, сооснователь «Митьков» Александр Флоренский и другие.

До 24 января

Спектакль «Обломов», Новая сцена Александринского театра (18+)

Режиссер Андрей Прикотенко для дебюта на Новой сцене Александринки выбрал роман, подаривший миру «обломовщину». В главной роли — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Трус.

Выставка «Тайнопись», «Брусницын» (6+)

Литографии и ксилографии о литературе, мифах и картах таро авторства Сальвадора Дали.

До 31 мая

