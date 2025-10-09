Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 октября

Концерт дирижера Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna, театральный смотр «Балтийский дом» (Райкин! Гришковец!), выставка литографий Дали, выступление Дельфина, перформанс по Пелевину и фестиваль искусств Востока Daira — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 9 ОКТЯБРЯ
Глеб Калюжный
Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, «Лахта Холл» (12+)
20:00
Программа к 340-летию со дня рождения Генделя на исторических инструментах в настройке барокко.
Фестиваль «Балтийский дом», театры «Балтийский дом» и «ЦЕХЪ» (18+)
В Петербург везут репертуарные хиты из Москвы, Якутии, Тибета, Индии, Бахрейна и Казахстана. Среди маст-си — этюд студентов мастерской Кудряшова «Я — Гамлет. Ошибка», постановка «Как я съел собаку» Евгения Гришковца и моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом».
До 18 октября
Спектакль «Светлый ручей», Мариинский-2 (12+)
Большой театр представляет свою версию комедийного балета Шостаковича на либретто Лопухова и Пиотровского.
9, 10, 11, 12 октября
Спектакль «Ecce Homo», Karlsson Haus (18+)
19:00
Роман «Путешествия Гулливера» адаптируют для сценического пространства два мастера — режиссер Алексей Лелявский и театральный художник Эмиль Капелюш.
Выставка «Сибирская готика», «Фабрика лимонной кислоты» (16+)
Итерация выставки сибирских художников — с новыми именами (теперь их 16!) и открытием нового пространства (на этот раз — три этажа!).
До 30 ноября
В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер автора «Игр разума» «Эдем» (18+), байопик о преступнике Джеффри Манчестере «Грабитель с крыши» (16+), драму о первом олимпийском чемпионе из СССР по гребле с Глебом Калюжным «Первый на Олимпе» (6+), семейную комедию «Ужастики. Ожившие рисунки» (12+), одно из открытий фестиваля «Короче» с Юрием Насоновым «Сводишь с ума» (16+), монохромную классику Антониони «Ночь» (18+) и первый цветной фильм Феллини «Джульетта и духи» (18+).
ПЯТНИЦА: 10 ОКТЯБРЯ
Алексей Конаков
Концерт Дельфина, Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Концептуальное двухдневное выступление классика российской электронной сцены. Обещают как новые треки, так и старые пластинки.
10 и 11 октября
Cпектакль «Водонапорная башня», «Узел» (16+)
20:00
Петербургская премьера перформанса от творческого объединения mader nort, который сочетает текст Пелевина и минималистичный звук фортепиано и баяна.
Книжный фестиваль «Ревизия», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
В программе — ярмарка, благотворительный сбор книг, обсуждение творчества писателя-физика Алексея Конакова, встреча с куратором Юлией Сениной и краеведческий моцион с экскурсоводом Александром Гачковым.
С 10 по 12 октября
Концерт Шуры, «МТС — Live Холл» (6+)
20:00
Юбилейный лайв, на котором мы точно не будем верить слезам.
Форум коллекционеров книги художника и печатной графики, Библиотека книжной графики (6+)
Малотиражные издания и уникальная графика, в том числе из собрания художника (и отца-основателя Собака.ru!) Анатолия Белкина. А еще — коллекций Кирилла Авелева, Валерия Корчагина, Виктора Лукина, Михаила Погарского и других.
С 10 по 11 октября
СУББОТА: 11 ОКТЯБРЯ
Фрагмент экспозиции «Только раз в году»
Концерт Artemiev, Новая сцена Александринского театра (12+)
19:30
Павел Артемьев и его бэнд сыграют камерную программу «8 миллионов минут».
Выставка «Только раз в году», «Метамодернисты» (16+)
В экспозиции — работы стрит-артистов Миши Маркера, Стаса Багса, Турбена и alesha, а также узнаваемые вещи Антонины Фатхуллиной (графичная скульптура) и Юрия Штапкова (объект на дереве).
До 26 октября
Фестиваль искусств Востока Daira, Петербург (12+)
В афише — перформансы, концерты, выставки, а еще кинопоказы (от фестиваля документального метра «Докер»). А в первый день, 11 октября, идем на открытие с этно-электронным звучанием.
С 11 октября по 9 ноября
Mental Health Film Festival, «лекторий порт», «Родина» (18+)
Отмечаем день ментального здоровья на кинопоказах лент о тревожности, бессоннице и депрессии. В этом году запланировано 55 фильмов, которые психологи будут обсуждать со зрителями.
С 11 по 12 октября
Вечеринка «Откровение», Blank (18+)
23:00
Symphocat, Anunak, Blestnut, Brickman, Den Pat, Primitive, Novikov – лайн-ап этого вечера.
Большой детский фестиваль, разные площадки (от 0+)
Театральный фестиваль под руководством Сергея Безрукова, на котором покажут спектакли, мультфильмы и кино, а также проведут лаборатории, тренинги и мастер-классы. Среди хайлайтов — постановка Дмитрия Крестьянкина «Русские классики», рэп-мюзиклы «Преступление и наказание» и «ПУШКА», инклюзивная мелодрама «Жизнь насекомых», трибьют писателю Саше Соколову «Школа для дураков» и комикс-опера «КвинПикS» с гигантскими марионетками.
С 11 октября по 3 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 12 ОКТЯБРЯ
Иван Трус
Выставка «Живой Пушкин», Музей Набокова СПбГУ (12+)
О «солнце русской поэзии» размышляет звездная команда авторов: лауреаты нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нестор Энгельке и Александр Шишкин-Хокусай, куратор проекта «Новые городские художники» Стас Багс, сооснователь «Митьков» Александр Флоренский и другие.
До 24 января
Спектакль «Обломов», Новая сцена Александринского театра (18+)
Режиссер Андрей Прикотенко для дебюта на Новой сцене Александринки выбрал роман, подаривший миру «обломовщину». В главной роли — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Трус.
Выставка «Тайнопись», «Брусницын» (6+)
Литографии и ксилографии о литературе, мифах и картах таро авторства Сальвадора Дали.
До 31 мая
