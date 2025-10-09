Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 октября

Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, «Лахта Холл» (12+)

20:00

Программа к 340-летию со дня рождения Генделя на исторических инструментах в настройке барокко.

Фестиваль «Балтийский дом», театры «Балтийский дом» и «ЦЕХЪ» (18+)

В Петербург везут репертуарные хиты из Москвы, Якутии, Тибета, Индии, Бахрейна и Казахстана. Среди маст-си — этюд студентов мастерской Кудряшова «Я — Гамлет. Ошибка», постановка «Как я съел собаку» Евгения Гришковца и моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом».

До 18 октября

Спектакль «Светлый ручей», Мариинский-2 (12+)

Большой театр представляет свою версию комедийного балета Шостаковича на либретто Лопухова и Пиотровского.

9, 10, 11, 12 октября

Спектакль «Ecce Homo», Karlsson Haus (18+)

19:00

Роман «Путешествия Гулливера» адаптируют для сценического пространства два мастера — режиссер Алексей Лелявский и театральный художник Эмиль Капелюш.

Выставка «Сибирская готика», «Фабрика лимонной кислоты» ​​​​​​(16+)

Итерация выставки сибирских художников — с новыми именами (теперь их 16!) и открытием нового пространства (на этот раз — три этажа!).

До 30 ноября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер автора «Игр разума» «Эдем» (18+), байопик о преступнике Джеффри Манчестере «Грабитель с крыши» (16+), драму о первом олимпийском чемпионе из СССР по гребле с Глебом Калюжным «Первый на Олимпе» (6+), семейную комедию «Ужастики. Ожившие рисунки» (12+), одно из открытий фестиваля «Короче» с Юрием Насоновым «Сводишь с ума» (16+), монохромную классику Антониони «Ночь» (18+) и первый цветной фильм Феллини «Джульетта и духи» (18+).