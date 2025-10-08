Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Джуд Лоу в «Эдеме», «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом и спортивная драма «Первый на Олимпе»

«Грабитель с крыши» / Roofman (16+)

Комедийный байопик об одном из самых необычных преступников США — Джеффри Манчестере (Ченнинг Татум), который в девяностые и нулевые серийно грабил «Макдональдсы» по всей стране, пробираясь в них через крышу максимально изощренными способами.

В новой картине Дерека Сиенфрэнса («Место под соснами») также сыграли Кирстен Данст и Питер Динклэйдж.

С 9 октября