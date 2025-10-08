Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Джуд Лоу в «Эдеме», «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом и спортивная драма «Первый на Олимпе»

А также — семейная комедия «Ужастики. Ожившие рисунки», российский ромком «Сводишь с ума» и повторный прокат «Ночи» Микеланджело Антониони и «Джульетты и духов» Федерико Феллини. Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

AGC Studios, Imagine Entertainment, Forte Corp Pictures, 2024

«Эдем» / Eden (18+)

Триллер автора «Игр разума» и «Гонки» Рона Ховарда основан на реальных событиях, которые режиссер изучал около 15 лет. Немецкий доктор Риттер с супругой (Джуд Лоу и Ванесса Кирби) в 1929 году отправляются в дауншифтинг-путешествие на Галапагосские острова. Однако вместо уединения они находят таких же европейских поселенцев (Даниэль Брюль и Сидни Суини) — плюс отдельную тревогу вызывает баронесса с мегаломанскими замашками в исполнении звезды «Балерины» Аны де Армас. Вскоре между вроде бы благообразными соседями начинается настоящая психологическая и физическая война, где есть место всему, вплоть до убийств.

С 9 октября

Hunting Lane Films, 51 Entertainment, Limelight, 2025

«Грабитель с крыши» / Roofman (16+)

Комедийный байопик об одном из самых необычных преступников США — Джеффри Манчестере (Ченнинг Татум), который в девяностые и нулевые серийно грабил «Макдональдсы» по всей стране, пробираясь в них через крышу максимально изощренными способами.

В новой картине Дерека Сиенфрэнса («Место под соснами») также сыграли Кирстен Данст и Питер Динклэйдж.

С 9 октября

Star Media, телеканал «Россия», «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино, 2025

«Первый на Олимпе» (6+)

Спортивная драма о первом олимпийском чемпионе из СССР в академической гребле — лениградце Юрие Тюкалове (Глеб Калюжный). Историю юного блокадника, добившегося золота на Олимпиаде в Хельсинки, снял Артем Михалков («Мистер Нокаут»). В звездном касте — Андрей Смоляков, Елена Лядова, Артем Быстров, Владимир Ильин и Алексей Кравченко.

С 9 октября

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Wonder Project, Morphan Time Productions, 2024

«Ужастики. Ожившие рисунки» / Sketch (12+)

Десятилетняя Эмбер (Бьянка Белль) обожала рисовать у себя в альбоме разных жутких (но симпатичных) монстров до тех пор, пока не уронила его в волшебный пруд. После этого существа ожили и атаковали ближайший город, до смерти напугав его обитателей — теперь девочке и ее семье придется придумывать, как усмирить вымышленных персонажей.

Режиссером семейной комедии стал Сет Уорли, автор симпатичной короткометражки «Реальная потеря».

С 9 октября

Forza Film по заказу «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатра START, 2025

«Сводишь с ума» (16+)

Одно из открытий фестиваля «Короче» 2025 года: девушка Алиса (Мила Ершова, «По щучьему велению») въезжает в петербургскую квартиру, в которой обнаруживается очень странное зеркало — в отражении оно показывает жизнь тусовщика Вани (Юрий Насонов, «Майгор Гром: Чумной доктор») в той же локации. Тот, в свою очередь, тоже видит ее быт. Молодые люди начинают общаться и, разумеется, между ними возникает химия.

Режиссером ромкома выступила Дарья Лебедева («Каждый 88»).

С 9 октября

Nepi Film, Silver Films, Sofitedip, 1961

«Ночь» / La notte (1961) (18+)

Монохромная картина классика итальянского кино Микеланджело Антониони снова на больших экранах. История разваливающихся отношений писателя Джованни (Марчелло Мастроянни) и его жены Лидии (Жанна Моро) до сих пор выглядит актуальным высказыванием о браке — достойный повод сходить ради этого в кинотеатр.

С 9 октября

Francoriz Production, Rizzoli Film S.p.a, 1965

«Джульетта и духи» / Giulietta degli spiriti (1965) (18+)

В честь 60-летия первого цветного фильма Федерико Феллини его отреставрировали и выпустили в прокат — классику теперь можно посмотреть в качестве 4K. В главной роли почтенной синьоры, которая общается с духами — неизменна муза и жена Феллини Джульетта Мазина.

С 9 октября

Комментарии (0)

