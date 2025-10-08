Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: Джуд Лоу в «Эдеме», «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом и спортивная драма «Первый на Олимпе»

А также — семейная комедия «Ужастики. Ожившие рисунки», российский ромком «Сводишь с ума» и повторный прокат «Ночи» Микеланджело Антониони и «Джульетты и духов» Федерико Феллини. Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Эдем» / Eden (18+)
Триллер автора «Игр разума» и «Гонки» Рона Ховарда основан на реальных событиях, которые режиссер изучал около 15 лет. Немецкий доктор Риттер с супругой (Джуд Лоу и Ванесса Кирби) в 1929 году отправляются в дауншифтинг-путешествие на Галапагосские острова. Однако вместо уединения они находят таких же европейских поселенцев (Даниэль Брюль и Сидни Суини) — плюс отдельную тревогу вызывает баронесса с мегаломанскими замашками в исполнении звезды «Балерины» Аны де Армас. Вскоре между вроде бы благообразными соседями начинается настоящая психологическая и физическая война, где есть место всему, вплоть до убийств.
С 9 октября
«Грабитель с крыши» / Roofman (16+)
Комедийный байопик об одном из самых необычных преступников США — Джеффри Манчестере (Ченнинг Татум), который в девяностые и нулевые серийно грабил «Макдональдсы» по всей стране, пробираясь в них через крышу максимально изощренными способами.
В новой картине Дерека Сиенфрэнса («Место под соснами») также сыграли Кирстен Данст и Питер Динклэйдж.
С 9 октября
«Первый на Олимпе» (6+)
Спортивная драма о первом олимпийском чемпионе из СССР в академической гребле — лениградце Юрие Тюкалове (Глеб Калюжный). Историю юного блокадника, добившегося золота на Олимпиаде в Хельсинки, снял Артем Михалков («Мистер Нокаут»). В звездном касте — Андрей Смоляков, Елена Лядова, Артем Быстров, Владимир Ильин и Алексей Кравченко.
С 9 октября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Ужастики. Ожившие рисунки» / Sketch (12+)
Десятилетняя Эмбер (Бьянка Белль) обожала рисовать у себя в альбоме разных жутких (но симпатичных) монстров до тех пор, пока не уронила его в волшебный пруд. После этого существа ожили и атаковали ближайший город, до смерти напугав его обитателей — теперь девочке и ее семье придется придумывать, как усмирить вымышленных персонажей.
Режиссером семейной комедии стал Сет Уорли, автор симпатичной короткометражки «Реальная потеря».
С 9 октября
«Сводишь с ума» (16+)
Одно из открытий фестиваля «Короче» 2025 года: девушка Алиса (Мила Ершова, «По щучьему велению») въезжает в петербургскую квартиру, в которой обнаруживается очень странное зеркало — в отражении оно показывает жизнь тусовщика Вани (Юрий Насонов, «Майгор Гром: Чумной доктор») в той же локации. Тот, в свою очередь, тоже видит ее быт. Молодые люди начинают общаться и, разумеется, между ними возникает химия.
Режиссером ромкома выступила Дарья Лебедева («Каждый 88»).
С 9 октября
«Ночь» / La notte (1961) (18+)
Монохромная картина классика итальянского кино Микеланджело Антониони снова на больших экранах. История разваливающихся отношений писателя Джованни (Марчелло Мастроянни) и его жены Лидии (Жанна Моро) до сих пор выглядит актуальным высказыванием о браке — достойный повод сходить ради этого в кинотеатр.
С 9 октября
«Джульетта и духи» / Giulietta degli spiriti (1965) (18+)
В честь 60-летия первого цветного фильма Федерико Феллини его отреставрировали и выпустили в прокат — классику теперь можно посмотреть в качестве 4K. В главной роли почтенной синьоры, которая общается с духами — неизменна муза и жена Феллини Джульетта Мазина.
С 9 октября
