Чем заняться в Петербурге с 14 по 17 августа

Концерт пианиста Дмитрия Шишкина, спектакль-читка «Звезда Соломона» (Горчилин! Мацель!), выставка сибирских художников в новом пространстве «Фабрика Лимонной Кислоты», диджей-сет битмейкера Дрейка и Канье Уэста London On Da Track и фестивали китайской культуры и израильской кухни — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 14 АВГУСТА
ПЯТНИЦА: 15 АВГУСТА
СУББОТА: 16 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 17 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ: 14 АВГУСТА

Мария Мацель
Фото: Юра Таралов

Мария Мацель

Концерт Дмитрия Шишкина, Эрмитаж (12+)

20:00

Хедлайнер фестиваля Pianissimo исполнит микс из произведений Рахманинова, Чайковского и Метнера.

Спектакль «Звезда Соломона», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)

20:00

Читка фантастической повести Куприна о том, что бывает, когда получаешь карт-бланш на исполнение желаний. Постановщик — Александр Горчилин, а в касте — Мария Мацель.

С 14 по 15 августа

Летний архитектурный фестиваль, «Аврора» (18+)

В программе — семь фильмов: «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря», «Алфавит Манджаротти», «Больше чем музей», «План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес», «Свет без солнца», «В мастерской Ренцо Пиано», «Лучший в мире».

С 14 по 18 августа

Спецпоказ фильма «Анора», «Севкабель Порт» (18+)

20:00

Смотрим драмеди-триумфатора «Оскара» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Гастроли театра «Русский балет», Михайловский театр (6+)

Московская труппа под руководством экс-танцовщика Большого театра и профессора ГИТИСа Вячеслава Гордеева везет в Петербург два балета: «Лебединое озеро» и «Жизель»

До 16 августа

В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер автора «Игр разума» с Джудом Лоу и Сидни Суини «Эдем» (18+), мокьюментари Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» (18+), мультфильм о зверятах-гонщиках «Пушистый форсаж: Гран-при» (6+), криминальный триллер «Бухта Бэррона» (18+), хоррор «Пила. Наследие» (18+), неустаревающую классику Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» (18+), экосказку японского визионера Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» (12+) и повторный прокат ​​аниме «Летние войны» (18+).

ПЯТНИЦА: 15 АВГУСТА

Анна Рейнхардт и Паша Пошукай. Терновник. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты»

Анна Рейнхардт и Паша Пошукай. Терновник. 2025

Фестиваль короткого метра «Кинолес», пляж «Морские дубки», Лисий нос (16+)

Тема короткометражек юбилейного опенэйра — «выбор, который мы делаем, когда все идет не по плану». Кроме киносмотра, в программе лекции и творческие мастерские (учимся снимать, ставить свет и настраивать звук!).

С 15 по 17 августа

Выставка «Сибирская готика», «Фабрика Лимонной Кислоты» (18+)

Эклектичная экспозиция участников «Сообщества Современных Сибирских художников» дала старт новому пространству в бывшем промышленном здании на Лиговском проспекте.

До 5 сентября

Фестиваль «Фотоуикенд», «Росфото» (12+)

Настраиваем свои «Зениты» и идем на мастер-классы по коллажу и ассамбляжу, фотопрогулку и кураторскую экскурсию по выставке «Осторожно раскрашено».

С 15 по 19 августа

Выставка «Куда уходит детство», «Мама домой загонит» (18+)

Художник Вова Цыган в серии линогравюр ностальгирует по образам из беззаботного детства: персонажам из книг и мультфильмов, ярким площадкам и пластмассовым горкам.

С 15 августа по 15 сентября

СУББОТА: 16 АВГУСТА

Лера Попова
Варвара Орлова

Лера Попова

Вечеринка AVG 13 лет x London On Da Track, поп-ап-двор «К-30» (18+)

21:00

Привоз, который нельзя пропускать! Один из главных архитекторов звука Атланты и битмейкер Дрейка, Доджи Кэт и Канье Уэста отыграет свой сет в новой резиденции Roots United.

Фестиваль «Пенаты Jazz», музей-усадьба Репина (0+)

Отправляемся в Репино на новый фестиваль джаза. В лайн-апе — Jazz Philharmonic Messengers, Jazz delight trio, Newzette, Big Fat Quartet и Саша Алмазова.

Выставка «Свет мой, загляни», Eggz Gallery (6+)

Художница, автор арт+фэшн-коллабораций (и фаворитка Жакмюса!) Лера Попова создает холсты с эффектом витража и возвращается к романтическому символизму.

С 16 августа по 7 сентября

Фестиваль «Нихао, Шифу!», «Севкабель Порт» (0+)

«Севкабель Порт» на два дня превратится в шумный китайский квартал — с самыми вкусными уткой по-пекински и курицей гунбао, кунг-фу шоу и выступлениями Хайнаньской и Сычуаньской оперы.

С 16 по 17 августа

Концерт Андрея Волосовского, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Перкуссионист-виртуоз на примере Баха, Бакли, Абэ и Сюмака покажет, что может быть общего у музыки XVIII и ХХI веков.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 17 АВГУСТА

Кадр из фильма «На ярком солнце» 1960 года
Robert et Raymond Hakim, Paris Films Production, Titanus, Paritalia

Кадр из фильма «На ярком солнце» 1960 года

Вечеринка «Дикое утро от Дикое диско», «Мачты» (16+)

12:00

Утренник с элементами танцев, гимнастики и клоунады — то, что нужно, когда вам за 30 и вы смертельно устали от шумных ночных тусовок.

Ретроспектива фильмов с Аленом Делоном, «Ленфильм» (18+)

Наслаждаемся мужской красотой за просмотром «Самурая», «На ярком солнце» и «Бассейна».

С 17 по 19 августа

Летний лагерь для взрослых, Дом Радио, Невский, 62 (18+)

12:00

Вместе с кураторами Дома Радио участники лагеря будут гулять, слушать музыку и пробовать коллективные практики: от дневниковых записей и кинопрогулок до лекций и ридингов.

«День израильской кухни», «АТС» (0+)

13:00

Программа насыщенная: хумус от Dizengof/99 + форшмак и гефилте фиш  от «Лехаим» + салат с солеными лимонами от Saviv + концерт Acid Hasid!

Философские чтения «Превращения», Левашовский хлебозавод (18+)

14:00

Изучаем вселенную Франца Кафки с филологом и преподавателем СПбГУ Юлианой Каминской.

Выставка «Обезьяна идет», Левашовский хлебозавод (16+)

В гостинной masters Marina Gisich Gallery показывают работы творческого дуэта Виктории Бегальской и Александра Вилкина. Один из центральных образов тандема, как следует из названия, обезьяна.

До 14 сентября

