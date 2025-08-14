Чем заняться в Петербурге с 14 по 17 августа

Концерт пианиста Дмитрия Шишкина, спектакль-читка «Звезда Соломона» (Горчилин! Мацель!), выставка сибирских художников в новом пространстве «Фабрика Лимонной Кислоты», диджей-сет битмейкера Дрейка и Канье Уэста London On Da Track и фестивали китайской культуры и израильской кухни — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 14 АВГУСТА
Мария Мацель
Концерт Дмитрия Шишкина, Эрмитаж (12+)
20:00
Хедлайнер фестиваля Pianissimo исполнит микс из произведений Рахманинова, Чайковского и Метнера.
Спектакль «Звезда Соломона», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)
20:00
Читка фантастической повести Куприна о том, что бывает, когда получаешь карт-бланш на исполнение желаний. Постановщик — Александр Горчилин, а в касте — Мария Мацель.
С 14 по 15 августа
Летний архитектурный фестиваль, «Аврора» (18+)
В программе — семь фильмов: «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря», «Алфавит Манджаротти», «Больше чем музей», «План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес», «Свет без солнца», «В мастерской Ренцо Пиано», «Лучший в мире».
С 14 по 18 августа
Спецпоказ фильма «Анора», «Севкабель Порт» (18+)
20:00
Смотрим драмеди-триумфатора «Оскара» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.
Гастроли театра «Русский балет», Михайловский театр (6+)
Московская труппа под руководством экс-танцовщика Большого театра и профессора ГИТИСа Вячеслава Гордеева везет в Петербург два балета: «Лебединое озеро» и «Жизель».
До 16 августа
В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер автора «Игр разума» с Джудом Лоу и Сидни Суини «Эдем» (18+), мокьюментари Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» (18+), мультфильм о зверятах-гонщиках «Пушистый форсаж: Гран-при» (6+), криминальный триллер «Бухта Бэррона» (18+), хоррор «Пила. Наследие» (18+), неустаревающую классику Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» (18+), экосказку японского визионера Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» (12+) и повторный прокат аниме «Летние войны» (18+).
ПЯТНИЦА: 15 АВГУСТА
Анна Рейнхардт и Паша Пошукай. Терновник. 2025
Фестиваль короткого метра «Кинолес», пляж «Морские дубки», Лисий нос (16+)
Тема короткометражек юбилейного опенэйра — «выбор, который мы делаем, когда все идет не по плану». Кроме киносмотра, в программе лекции и творческие мастерские (учимся снимать, ставить свет и настраивать звук!).
С 15 по 17 августа
Выставка «Сибирская готика», «Фабрика Лимонной Кислоты» (18+)
Эклектичная экспозиция участников «Сообщества Современных Сибирских художников» дала старт новому пространству в бывшем промышленном здании на Лиговском проспекте.
До 5 сентября
Фестиваль «Фотоуикенд», «Росфото» (12+)
Настраиваем свои «Зениты» и идем на мастер-классы по коллажу и ассамбляжу, фотопрогулку и кураторскую экскурсию по выставке «Осторожно раскрашено».
С 15 по 19 августа
Выставка «Куда уходит детство», «Мама домой загонит» (18+)
Художник Вова Цыган в серии линогравюр ностальгирует по образам из беззаботного детства: персонажам из книг и мультфильмов, ярким площадкам и пластмассовым горкам.
С 15 августа по 15 сентября
СУББОТА: 16 АВГУСТА
Лера Попова
Вечеринка AVG 13 лет x London On Da Track, поп-ап-двор «К-30» (18+)
21:00
Привоз, который нельзя пропускать! Один из главных архитекторов звука Атланты и битмейкер Дрейка, Доджи Кэт и Канье Уэста отыграет свой сет в новой резиденции Roots United.
Фестиваль «Пенаты Jazz», музей-усадьба Репина (0+)
Отправляемся в Репино на новый фестиваль джаза. В лайн-апе — Jazz Philharmonic Messengers, Jazz delight trio, Newzette, Big Fat Quartet и Саша Алмазова.
Выставка «Свет мой, загляни», Eggz Gallery (6+)
Художница, автор арт+фэшн-коллабораций (и фаворитка Жакмюса!) Лера Попова создает холсты с эффектом витража и возвращается к романтическому символизму.
С 16 августа по 7 сентября
Фестиваль «Нихао, Шифу!», «Севкабель Порт» (0+)
«Севкабель Порт» на два дня превратится в шумный китайский квартал — с самыми вкусными уткой по-пекински и курицей гунбао, кунг-фу шоу и выступлениями Хайнаньской и Сычуаньской оперы.
С 16 по 17 августа
Концерт Андрея Волосовского, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Перкуссионист-виртуоз на примере Баха, Бакли, Абэ и Сюмака покажет, что может быть общего у музыки XVIII и ХХI веков.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 17 АВГУСТА
Кадр из фильма «На ярком солнце» 1960 года
Вечеринка «Дикое утро от Дикое диско», «Мачты» (16+)
12:00
Утренник с элементами танцев, гимнастики и клоунады — то, что нужно, когда вам за 30 и вы смертельно устали от шумных ночных тусовок.
Ретроспектива фильмов с Аленом Делоном, «Ленфильм» (18+)
Наслаждаемся мужской красотой за просмотром «Самурая», «На ярком солнце» и «Бассейна».
С 17 по 19 августа
Летний лагерь для взрослых, Дом Радио, Невский, 62 (18+)
12:00
Вместе с кураторами Дома Радио участники лагеря будут гулять, слушать музыку и пробовать коллективные практики: от дневниковых записей и кинопрогулок до лекций и ридингов.
«День израильской кухни», «АТС» (0+)
13:00
Программа насыщенная: хумус от Dizengof/99 + форшмак и гефилте фиш от «Лехаим» + салат с солеными лимонами от Saviv + концерт Acid Hasid!
Философские чтения «Превращения», Левашовский хлебозавод (18+)
14:00
Изучаем вселенную Франца Кафки с филологом и преподавателем СПбГУ Юлианой Каминской.
Выставка «Обезьяна идет», Левашовский хлебозавод (16+)
В гостинной masters Marina Gisich Gallery показывают работы творческого дуэта Виктории Бегальской и Александра Вилкина. Один из центральных образов тандема, как следует из названия, обезьяна.
До 14 сентября
