Чем заняться в Петербурге с 14 по 17 августа

Концерт Дмитрия Шишкина, Эрмитаж (12+)

20:00

Хедлайнер фестиваля Pianissimo исполнит микс из произведений Рахманинова, Чайковского и Метнера.

Спектакль «Звезда Соломона», «Летний театр» в Новой Голландии (18+)

20:00

Читка фантастической повести Куприна о том, что бывает, когда получаешь карт-бланш на исполнение желаний. Постановщик — Александр Горчилин, а в касте — Мария Мацель.

С 14 по 15 августа

Летний архитектурный фестиваль, «Аврора» (18+)

В программе — семь фильмов: «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря», «Алфавит Манджаротти», «Больше чем музей», «План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес», «Свет без солнца», «В мастерской Ренцо Пиано», «Лучший в мире».

С 14 по 18 августа

Спецпоказ фильма «Анора», «Севкабель Порт» (18+)

20:00

Смотрим драмеди-триумфатора «Оскара» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

Гастроли театра «Русский балет», Михайловский театр (6+)

Московская труппа под руководством экс-танцовщика Большого театра и профессора ГИТИСа Вячеслава Гордеева везет в Петербург два балета: «Лебединое озеро» и «Жизель».

До 16 августа

В кинотеатрах на этой неделе смотрим триллер автора «Игр разума» с Джудом Лоу и Сидни Суини «Эдем» (18+), мокьюментари Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» (18+), мультфильм о зверятах-гонщиках «Пушистый форсаж: Гран-при» (6+), криминальный триллер «Бухта Бэррона» (18+), хоррор «Пила. Наследие» (18+), неустаревающую классику Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» (18+), экосказку японского визионера Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» (12+) и повторный прокат ​​аниме «Летние войны» (18+).