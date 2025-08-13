Марк Эйдельштейн в «Надо снимать фильмы о любви», «Эдем» с Джудом Лоу и «Пушистый форсаж»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — триллер о мести «Бухта Бэррона», хоррор в стиле «Пилы» и «Прицесса Мононоке» Хаяо Миядзаки вместе со вторым «Терминатором» Джеймса Кэмерона возвращаются на большие экраны после реставрации. Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Эдем» / Eden (18+)
Триллер автора «Игр разума» и «Гонки» Рона Ховарда основан на реальных событиях, которые режиссер изучал около 15 лет. Немецкий доктор Риттер с супругой (Джуд Лоу и Ванесса Кирби) в 1929 году отправляются в дауншифтинг-путешествие на Галапагосские острова. Однако вместо уединения они находят таких же европейских поселенцев (Даниэль Брюль и Сидни Суини) — плюс отдельную тревогу вызывает баронесса с мегаломанскими замашками в исполнении звезды «Балерины» Аны де Армас. Вскоре между вроде бы благообразными соседями начинается настоящая психологическая и физическая война, где есть место всему, вплоть до убийств.
C 14 августа
«Надо снимать фильмы о любви» (18+)
Шестой фильм самого плодовитого российского инди-режиссера последних лет Романа Михайлова («Снег, сестра и росомаха», «Отпуск в октябре», «Поедем с тобой в Макао», «Путешествие на солнце и обратно»). Это изобретательное мокьюментари о киногруппе, которая приехала снимать картину в индийский Варанаси — и все почти с самого начала пошло не так.
В касте — молодые звезды: Марк Эйдельштейн («Анора»), Мария Мацель («Детка»), Илларион Маров («Ненормальный»), Чингиз Гараев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Александра Киселева («Игры»).
С 14 августа
«Пушистый форсаж: Гран-при» / Grand Prix of Europe (6+)
Германо-британский мультфильм о зверятах-гонщиках: мышка Эдда с детства мечтала о победах на трассах и очень хочет выиграть 50-й Большой приз Европы. Для этого ей надо обогнать непобедимого чемпиона Эда. В оригинале героев озвучили Джемма Артертон («Шпион, которого не было») и Томас Сэнгстер («Бегущий в лабиринте»). Режиссер — Вальдемар Фаст.
C 14 августа
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Бухта Бэррона» / Barron's Cove (18+)
Криминальный триллер о потерявшем сына брутальном бандите Калебе (Гаррет Хедлунд, «Дорога отчаяния»). Чтобы выяснить подробности его гибели, он похищает отпрыска известного местного политика Лайла Чемберса (Хеймиш Линклейтер, «Охота за убийцей»). Режиссером экшена выступил дебютант Эван Ари Келман.
C 14 августа
«Пила. Наследие» / 9 Windows (18+)
Несмотря на название, хоррор не имеет отношения к оригинальной франшизе, хотя и старается следовать ее духу. Прикованная к инвалидному креслу девушка Лайза (Дайана Гарл) случайно становится свидетелем убийства во время онлайн-трансляции. Позже преступления в прямом эфире повторяются — тогда она осмеливается самостоятельно найти серийного маньяка.
Среди известных лиц в касте — Уильям Форсайт («Готти») и Майкл Паре («Крайне опасен»). Режиссер — Лу Саймон («Агорафобия»).
C 14 августа
«Терминатор 2: Судный день» / Terminator 2: Judgment Day (1991) (18+)
Неустаревающая (но тщательно отреставрированная) классика Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером возвращается в кинотеатры. Можно вновь насладиться, легендарными фразами «I’ll be back» и «Hasta la vista, baby», а также оценить экшен в версии 4K. Ну или считать во взрослом возрасте многочисленные библейские аллюзии, заложенные в сюжет.
С 14 августа
«Принцесса Мононоке» / Mononoke-hime (1997) (12+)
Самый жестокий и эмоциональный фильм японского визионера Хаяо Миядзаки снова на больших экранах. Привычная экосказка с классическим обстоятельствами действия для режиссера: мальчик пытается спасти родное селение, которое оказывается крайним в конфликте между индустриальной цивилизацией и лесными жителями. Проект выделяется на фоне других работ режиссера обильным кровопролитием. Такая демонстрация насилия, по его мысли, должна символизировать случившийся в мире надлом, а нежелание автора давать оценки персонажам говорит о многогранности противостояния, в котором нет нарочито плохих и совсем уж хороших.
С 14 августа
«Летние войны» / Sama uozu (2009) (18+)
В повторном прокате — полнометражный аниме-хит Мамору Хосоды, автора «Ученика чудовища» и «Девочки, покорившей время». 17-летний юноша Кэндзи, предпочитавший проводить свободное время за компьютером, легкомысленно согласился поехать с милой одноклассницей в ее родовое поместье. Так он оказался в волшебном мире, а еще стал настоящим воином — в обоих измерениях.
C 14 августа
