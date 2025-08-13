Марк Эйдельштейн в «Надо снимать фильмы о любви», «Эдем» с Джудом Лоу и «Пушистый форсаж»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Эдем» / Eden (18+)

Триллер автора «Игр разума» и «Гонки» Рона Ховарда основан на реальных событиях, которые режиссер изучал около 15 лет. Немецкий доктор Риттер с супругой (Джуд Лоу и Ванесса Кирби) в 1929 году отправляются в дауншифтинг-путешествие на Галапагосские острова. Однако вместо уединения они находят таких же европейских поселенцев (Даниэль Брюль и Сидни Суини) — плюс отдельную тревогу вызывает баронесса с мегаломанскими замашками в исполнении звезды «Балерины» Аны де Армас. Вскоре между вроде бы благообразными соседями начинается настоящая психологическая и физическая война, где есть место всему, вплоть до убийств.

C 14 августа