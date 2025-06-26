Хедлайнер фестиваля Pianissimo Дмитрий Шишкин: «Шоколадная медалька — идеальная мотивация для игры на фортепиано»

Дмитрий, вы впервые сели за рояль в два с половиной года — почти из колыбели. Без такого раннего старта невозможно стать новым Гленном Гульдом или Святославом Рихтером?

Вовсе нет! Ранний возраст, думаю, не является определяющим моментом. И, конечно, не каждый начав заниматься рано станет Рихтером или Гульдом. У меня получилось начать заниматься довольно рано, потому что мой старший брат Вадим уже играл на фортепиано, а я проявлял любопытство, даже что-то пытался сыграть. Ну, а мама, будучи преподавателем в музыкальной школе, заметила, поддержала и стала развивать мой интерес.

Ваша мама профессиональная пианистка. Сразу было принято решение заниматься с вами серьёзно?

Думаю – нет. В музыкальное образование Вадима было вложено столько энергии, мама не рассчитывала, что ей хватит сил и на меня. А в итоге вместе с моей первой учительницей Светланой Вячеславовной Ивановой она открыла мне музыкальный мир. В три года я дал свой первый сольный концерт (если можно так назвать выступление малыша): исполнял произведения собственного сочинения в своей первой музыкальной школе в Челябинске. Мне, правда, больше всего запомнились подарки после концертов: их было очень много, потому что каждый, кто приходил на концерт, что-то приносил для меня. Со временем у меня дома скопилась целая гора подарков. Поэтому концерты я полюбил играть сразу! Шоколадная медалька — идеальная мотивация для ребенка, чтобы играть на пианино.