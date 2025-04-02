Самый самобытный (и продуктивный!) инди-режиссер России Роман Михайлов — о панических атаках, стыде перед Тарковским, Билли Айлиш и «Твин Пиксе»

О начале творчества

В 1990-е мы с друзьями жили весело и своеобразно. Изучали музыку, танцы, театр, устраивали дикие перформансы. На ночных базарах изображали сущностей, которые питаются пластиковыми стаканчиками и издают странные звуки. На болоте однажды разделись наголо, начали ползать по полянке и отыгрывать всяких соплежуев. На железнодорожных рельсах и в поездах тоже устраивали перформансы и снимали на VHS. Мне дороги воспоминания об этом времени — мы были свободны.

О том, что кино — живое

Киновпечатление — это тайна. Когда мне было 17 лет, я с другом пошел в кинотеатр на «Жертвоприношение» Тарковского. Мы сидели с ним, ржали и думали, когда же это закончится. А потом я пришел домой и понял, что меня фильм не отпускает, образы в голове крутятся. Мне стало так стыдно за свое поведение и общение с этим кинопространством.

Фильм – это как живой человек, понимаете? Вот вы, например, со мной встретились, рассказали что-то о своей жизни, а я посмеялся в ответ. Мне потом будет за это стыдно, ведь я не имел права себя так вести. Я каюсь, когда рассказываю эту историю про Тарковского. Я был молод и не прав. Сейчас понимаю, насколько глубоко вложились создатели.

Об ответственности режиссера

Когда вы создаете фильм, то запускаете его в пространство вне времени. Вот если вы в жизни совершите плохой поступок, то можете раскаяться за него, и он коснется только вас и того, кому вы причинили боль. Если же заложите зло в свой фильм, последствия могут быть немыслимыми. Например, через 50 лет родится новое поколение, и вокруг вашего фильма создастся деструктивная субкультура. Вы даже не сможете попросить за это прощения и отречься от кино. Поэтому снимать фильм — сверхответственность.