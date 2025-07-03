Чем заняться в Петербурге с 3 по 6 июля

Выставка-трибьют Иосифу Бродскому, три главных техно-ночи года — Gamma Festival, VK Fest (Zoloto! IOWA! Toxi$! Тося Чайкина! Хаски!), джем-сейшены на фестивале «Свинге белой ночи», гастроли мастерской Юрия Бутусова, стендап режиссера Бориса Павловича, премьера оперы «Эрнани» в Мариинском-2, а также «День Достоевского» в музеях и библиотеках города — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
3 ИЮЛЯ: ЧЕТВЕРГ
Джазмен Давид Голощекин
Фестиваль «Свинг белой ночи», Филармония джазовой музыки (12+)
19:00
Мультиинструменталист и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Давид Голощекин, контрабасист Владимир Волков, Jazz Philharonic Orchestra, квартет Дмитрия Сабурова, тромбонист Дэн Барнетт — вот лишь малая часть джазменов, которые выступят на фестивале.
С 3 по 6 июля
Спектакль «Вий. Домыслы», «Скороход» (16+)
19:00
Первый режиссерский курс экс-худрука театра им. Ленсовета Юрия Бутусова в ГИТИСе везет в Петербург трагическую историю любви Хомы Брута и Панночки, замиксованную с гоголевской же «Женитьбой».
«Ночь балета», Главный штаб Эрмитажа (12+)
23:00
Вечерняя программа со звездами балета — фрагменты из «Лебединого озера», «Дон Кихота» и «Щелкунчика».
До 20 июля
Выставка «Русский декоративный поднос», Строгановский дворец Русского музея (0+)
Пятивековую историю одного из самых распространенных предметов декоративно-прикладного искусства расскажут на примере 150 экспонатов.
До 1 февраля
Выставка «Срок хранения: не ограничен», галерея «Сегоднязавтра» (12+)
Как совриск переосмысляет советское прошлое? Отвечают художники Агния Шаньгина, Александра Баландина, Александра Маврина, Александра Ярмольник, Анна Максименко и другие.
До 25 июля
В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедийное расследование «Настоящие детективы» (18+), камбэк одного из главных хитов нулевых «Питер FM» (12+), постапокалиптический хоррор «Одни из нас» (18+), эротический триллер «Горячая штучка» (18+), золотую классику с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен «Брак по-итальянски» (12+), мультфильм о девочке, попавшей в книгу своего отца-писателя «Повелительница города сказок» (6+) и историю выживания геолога после крушения вертолета «В плену страха» (18+).
4 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА
Режиссер Борис Павлович
Спектакль «Эрнани», Мариинский-2 (12+)
19:00
Болгарский режиссер и самый молодой бас в истории «Ла Скала» Орлин Анастасов инсценирует редкую оперу Верди. В основе — трагедия Гюго о любовном треугольнике и силе фатума.
4, 5, 6 июля
Gamma Festival, завод «Разин», «Севкабель Порт», Blank (18+)
В лайн-апе трех главных техно-ночей года — Никита Забелин, Лена Попова, Slon, SymphoCat и еще более 70 музыкантов, диджеев, художников и перформеров.
С 4 по 6 июля
Спектакль «Боже мой, как все красиво», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Новая серия интеллектуальных стендапов Бориса Павловича — ленинградская поэзия 1960-х Елены Шварц и Леонида Аронзона под аккомпанемент контрабасиста Владимира Волкова.
Фестиваль «ЭтоЭтно», «Севкабель Порт» (0+)
Для любителей фолка выступят башкирская группа AY YOLA (авторы того самого бэнгера Homay из соцсетей!), Сати Казанова с проектом Sati Ethnica, петербуржцы «Отава Ё» и другие.
С 4 по 5 июля
Вечеринка ITALLIKA, бар Union (18+)
21:00
Встречаем в Петербурге, пожалуй, самых известных мастеров итало-, синти- и электро-диско: Ohota, Giorgio Isaev, Blednov, Takis Spectre, Abby Normal, Rapotosha, StereoTr!p, Lou-Lou, Alex Flashback.
Odyssey Festival, «Брусницын» (18+)
Cимбиоз искусства и яркого дресс-кода. Обещают мультимедийное шоу, шествия и перформансы. Среди электронных музыкантов (всего их более 100!) — Aiwaska, Agraba, Two Twenty, Chingiz Mustafaev, Krasa Rosa.
С 4 по 5 июля
5 ИЮЛЯ: СУББОТА
Певец Zoloto
«День Достоевского» (12+)
Трибьют писателю намечен на первую субботу июля — одновременно с точкой отсчета событий романа «Преступление и наказание». Среди хайлайтов — иммерсивный спектакль «По следам Раскольникова» (в касте — актеры НДТ!), лекция философа Никиты Сюндюкова, интерактивная игра «Суд над Раскольниковым», экскурсия «Воздуху не хватает, или почему старуха-процентщица была обречена» и перформанс «PARAZIT читает Достоевского». Подробную программу можно найти здесь.
VK Fest, Парк 300-летия Петербурга (0+)
Среди артистов — наши кавер-бой Zoloto и кавер-герл IOWA, лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Toxi$ и Тося Чайкина, а также Хаски, «Три дня дождя», Анна Асти, Элджей, Клава Кока, Джиган, SALUKI, passmurny. Также ждем нашего любимого блогера — лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илью Куруча, участников шоу «Импровизаторы», Иду Галич и Ирину Горбачеву.
С 5 по 6 июля
Концерт Московского ансамбля современной музыки, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Ансамбль устраивает вечер Павла Карманова, композитора и пианиста, а также флейтиста в рок-группе «Вежливый отказ».
Выставка «Мерцающий Путь», Navicula Artis (12+)
Успевайте увидеть! На двухдневной выставке покажут видеоинсталляцию Яны Кравцовой из светящихся точек, снятых в заброшенных производственных трубах.
С 5 июля по 6 июля
Концерт лампабикт, «Муз порт» (12+)
20:00
Опенэйр инди-фолк-амбассадора и автора того самого трека «Немерено», завирусившегося в соцсетях (его даже перепел Юра Борисов!).
Концерт Татьяны Булановой, Roof Place (0+)
19:00
Поп-икона и бриллиант сердца нашей редакции устроит музыкальный камбэк в 1990-е.
6 ИЮЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ
Выставка «Иосиф Бродский. Небытие на свету»
Выставка «Иосиф Бродский. Небытие на свету», Фонтанный дом (12+)
Экспозиция-посвящение культурному наследию Бродского. Среди экспонатов рисунки, открытки, книги и каталоги из личного архива поэта. К примеру, плакаты из дома в Саут-Хэдли и «вольтеровское» кресло.
До 14 сентября
Гастроли театра психологической драмы «Многоточие», «Скороход» (18+)
с 16:00
Три постановки в один день: откровенный и пугающий моноспектакль по булгаковскому «Морфию», инсценировка «Цветов для Элджернона» Дэниела Киза (среди актеров — живая мышь!) и история эмоционального перерождения «Вероника решает умереть».
Концерт театра «Новая опера», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)
20:00
Проект покажет свой фирменный формат — «Перевернутый концерт», в котором зрители находятся на сцене, рука об руку с музыкантами.
Экскурсия по Литейному проспекту (16+)
12:00
В рамках фестиваля «Округ чтения» экскурсоводы «Подписных изданий» расскажут, как Литейный стал точкой притяжения литераторов.
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