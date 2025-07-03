Чем заняться в Петербурге с 3 по 6 июля

Фестиваль «Свинг белой ночи», Филармония джазовой музыки (12+)

19:00

Мультиинструменталист и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Давид Голощекин, контрабасист Владимир Волков, Jazz Philharonic Orchestra, квартет Дмитрия Сабурова, тромбонист Дэн Барнетт — вот лишь малая часть джазменов, которые выступят на фестивале.

С 3 по 6 июля

Спектакль «Вий. Домыслы», «Скороход» (16+)

19:00

Первый режиссерский курс экс-худрука театра им. Ленсовета Юрия Бутусова в ГИТИСе везет в Петербург трагическую историю любви Хомы Брута и Панночки, замиксованную с гоголевской же «Женитьбой».

«Ночь балета», Главный штаб Эрмитажа (12+)

23:00

Вечерняя программа со звездами балета — фрагменты из «Лебединого озера», «Дон Кихота» и «Щелкунчика».

До 20 июля

Выставка «Русский декоративный поднос», Строгановский дворец Русского музея (0+)

Пятивековую историю одного из самых распространенных предметов декоративно-прикладного искусства расскажут на примере 150 экспонатов.

До 1 февраля

Выставка «Срок хранения: не ограничен», галерея «Сегоднязавтра» (12+)

Как совриск переосмысляет советское прошлое? Отвечают художники Агния Шаньгина, Александра Баландина, Александра Маврина, Александра Ярмольник, Анна Максименко и другие.

До 25 июля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедийное расследование «Настоящие детективы» (18+), камбэк одного из главных хитов нулевых «Питер FM» (12+), постапокалиптический хоррор «Одни из нас» (18+), эротический триллер «Горячая штучка» (18+), золотую классику с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен «Брак по-итальянски» (12+), мультфильм о девочке, попавшей в книгу своего отца-писателя «Повелительница города сказок» (6+) и историю выживания геолога после крушения вертолета «В плену страха» (18+).