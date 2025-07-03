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Уикенд

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Чем заняться в Петербурге с 3 по 6 июля

Выставка-трибьют Иосифу Бродскому, три главных техно-ночи года — Gamma Festival, VK Fest (Zoloto! IOWA! Toxi$! Тося Чайкина! Хаски!), джем-сейшены на фестивале «Свинге белой ночи»гастроли мастерской Юрия Бутусова, стендап режиссера Бориса Павловича, премьера оперы «Эрнани» в Мариинском-2, а также «День Достоевского» в музеях и библиотеках города — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

3 ИЮЛЯ: ЧЕТВЕРГ
4 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА
5 ИЮЛЯ: СУББОТА
6 ИЮЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 ИЮЛЯ: ЧЕТВЕРГ

Джазмен Давид Голощекин
Фото: Наталья Скворцова для Собака.ru

Джазмен Давид Голощекин

Фестиваль «Свинг белой ночи», Филармония джазовой музыки (12+)

19:00

Мультиинструменталист и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Давид Голощекин, контрабасист Владимир Волков, Jazz Philharonic Orchestra, квартет Дмитрия Сабурова, тромбонист Дэн Барнетт — вот лишь малая часть джазменов, которые выступят на фестивале.

С 3 по 6 июля

Спектакль «Вий. Домыслы», «Скороход» (16+)

19:00

Первый режиссерский курс экс-худрука театра им. Ленсовета Юрия Бутусова в ГИТИСе везет в Петербург трагическую историю любви Хомы Брута и Панночки, замиксованную с гоголевской же «Женитьбой».

«Ночь балета», Главный штаб Эрмитажа (12+)

23:00

Вечерняя программа со звездами балета — фрагменты из «Лебединого озера», «Дон Кихота» и «Щелкунчика».

До 20 июля

Выставка «Русский декоративный поднос», Строгановский дворец Русского музея (0+)

Пятивековую историю одного из самых распространенных предметов декоративно-прикладного искусства расскажут на примере 150 экспонатов.

До 1 февраля 

Выставка «Срок хранения: не ограничен», галерея «Сегоднязавтра» (12+)

Как совриск переосмысляет советское прошлое? Отвечают художники Агния Шаньгина, Александра Баландина, Александра Маврина, Александра Ярмольник, Анна Максименко и другие.

До 25 июля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедийное расследование «Настоящие детективы» (18+), камбэк одного из главных хитов нулевых «Питер FM» (12+), постапокалиптический хоррор «Одни из нас» (18+), эротический триллер «Горячая штучка» (18+), золотую классику с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен «Брак по-итальянски» (12+), мультфильм о девочке, попавшей в книгу своего отца-писателя «Повелительница города сказок» (6+) и историю выживания геолога после крушения вертолета «В плену страха» (18+).

4 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА

Режиссер Борис Павлович
Антон Руздат

Режиссер Борис Павлович

Спектакль «Эрнани», Мариинский-2 (12+)

19:00

Болгарский режиссер и самый молодой бас в истории «Ла Скала» Орлин Анастасов инсценирует редкую оперу Верди. В основе — трагедия Гюго о любовном треугольнике и силе фатума.

4, 5, 6 июля

Gamma Festival, завод «Разин», «Севкабель Порт», Blank (18+)

В лайн-апе трех главных техно-ночей года — Никита Забелин, Лена Попова, Slon, SymphoCat и еще более 70 музыкантов, диджеев, художников и перформеров.

С 4 по 6 июля

Спектакль «Боже мой, как все красиво», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Новая серия интеллектуальных стендапов Бориса Павловича — ленинградская поэзия 1960-х Елены Шварц и Леонида Аронзона под аккомпанемент контрабасиста Владимира Волкова.

Фестиваль «ЭтоЭтно», «Севкабель Порт» (0+)

Для любителей фолка выступят башкирская группа AY YOLA (авторы того самого бэнгера Homay из соцсетей!), Сати Казанова с проектом Sati Ethnica, петербуржцы «Отава Ё» и другие.

С 4 по 5 июля

Вечеринка ITALLIKA, бар Union (18+)

21:00

Встречаем в Петербурге, пожалуй, самых известных мастеров итало-, синти- и электро-диско: Ohota, Giorgio Isaev, Blednov, Takis Spectre, Abby Normal, Rapotosha, StereoTr!p, Lou-Lou, Alex Flashback.

Odyssey Festival, «Брусницын» (18+)

Cимбиоз искусства и яркого дресс-кода. Обещают мультимедийное шоу, шествия и перформансы. Среди электронных музыкантов (всего их более 100!) — Aiwaska, Agraba, Two Twenty, Chingiz Mustafaev, Krasa Rosa.

С 4 по 5 июля

5 ИЮЛЯ: СУББОТА

Певец Zoloto
Фото: Александр Калинин

Певец Zoloto

«День Достоевского» (12+)

Трибьют писателю намечен на первую субботу июля — одновременно с точкой отсчета событий романа «Преступление и наказание». Среди хайлайтов — иммерсивный спектакль «По следам Раскольникова» (в касте — актеры НДТ!), лекция философа Никиты Сюндюкова, интерактивная игра «Суд над Раскольниковым», экскурсия «Воздуху не хватает, или почему старуха-процентщица была обречена» и перформанс «PARAZIT читает Достоевского». Подробную программу можно найти здесь.

VK Fest, Парк 300-летия Петербурга (0+)

Среди артистов — наши кавер-бой Zoloto и кавер-герл IOWA, лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Toxi$ и Тося Чайкина, а также ​Хаски, «Три дня дождя», Анна Асти, Элджей, Клава Кока, Джиган, SALUKI, passmurny. Также ждем нашего любимого блогера — лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илью Куруча, участников шоу «Импровизаторы», Иду Галич и Ирину Горбачеву.

С 5 по 6 июля

Концерт Московского ансамбля современной музыки, «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Ансамбль устраивает вечер Павла Карманова, композитора и пианиста, а также флейтиста в рок-группе «Вежливый отказ».

Выставка «Мерцающий Путь», Navicula Artis (12+)

Успевайте увидеть! На двухдневной выставке покажут видеоинсталляцию Яны Кравцовой из светящихся точек, снятых в заброшенных производственных трубах.

С 5 июля по 6 июля

Концерт лампабикт, «Муз порт» (12+)

20:00

Опенэйр инди-фолк-амбассадора и автора того самого трека «Немерено», завирусившегося в соцсетях (его даже перепел Юра Борисов!). 

Концерт Татьяны Булановой, Roof Place (0+)

19:00

Поп-икона и бриллиант сердца нашей редакции устроит музыкальный камбэк в 1990-е. 

6 ИЮЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ

Выставка «Иосиф Бродский. Небытие на свету»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Анны Ахматовой

Выставка «Иосиф Бродский. Небытие на свету»

Выставка «Иосиф Бродский. Небытие на свету», Фонтанный дом (12+)

Экспозиция-посвящение культурному наследию Бродского. Среди экспонатов рисунки, открытки, книги и каталоги из личного архива поэта. К примеру, плакаты из дома в Саут-Хэдли и «вольтеровское» кресло.

До 14 сентября

Гастроли театра психологической драмы «Многоточие», «Скороход» (18+)

с 16:00

Три постановки в один день: откровенный и пугающий моноспектакль по булгаковскому «Морфию», инсценировка «Цветов для Элджернона» Дэниела Киза (среди актеров — живая мышь!) и история эмоционального перерождения «Вероника решает умереть».

Концерт театра «Новая опера», «Летний театр» в Новой Голландии (12+)

20:00

Проект покажет свой фирменный формат — «Перевернутый концерт», в котором зрители находятся на сцене, рука об руку с музыкантами.

Экскурсия по Литейному проспекту (16+)

12:00

В рамках фестиваля «Округ чтения» экскурсоводы «Подписных изданий» расскажут, как Литейный стал точкой притяжения литераторов.

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