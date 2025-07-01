Ночные маршруты по следам Раскольникова, перформанс андеграунд-группы Parazit и литературный ужин: рассказываем, что делать в «День Достоевского»

Традиционно мероприятия стартуют в первую субботу июля — во время сюжетного начала событий романа «Преступление и наказание». В этом году городская акция охватит музеи, театры и библиотеки города. Рассказываем о программе.
5 июля в Петербурге пройдет XVI городской фестиваль «День Достоевского», в рамках которого проведут экскурсии, фильмы, лекции, спектакли и уличные представления, посвященные великому писателю и его героям.
Среди участников — Музей Достоевского, Музей городской скульптуры, Всероссийский музей Пушкина — Музей-квартира Некрасова, Музей «Разночинный Петербург», Музей-квартира Аллилуевых, Библиотека имени Лермонтова — Библиотека книжной графики, Библиотека «БИАР», Библиотека на Карповке, Центральная библиотека им. М.М.Зощенко, Библиотека им. Федора Абрамова, Образовательное пространство «Doctrina et Nobiles», NDT Tour — Авторские экскурсии артистов Небольшого драматического театра, Культурное пространство «Где бабуля?», ФМД-Театр (Театр Музея Достоевского).
События программы:
- 10:00–12:00 (и 14:00-17:00) — Аудиоэкскурсия «Некрасов и Достоевский». Маршрут посвящен истории отношений двух писателей в литературном контексте. Место: Мемориальный музей-квартира Некрасова
- 11:00 — Программа «День Достоевского в мире скульптуры…» в Музее городской скульптуры. Возложение цветов, театрализованная прогулка «Гений Достоевского в Национальном Пантеоне России», мастер-класс «Петербургский шарж». Место: Некрополь мастеров искусств и Новый выставочный зал. Начало программы в Некрополе мастеров искусств (Пл. Александра Невского, 1). Творческая мастерская пройдет в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры (Чернорецкий пер., 2).
- 11:00 (и 14:00) — Интерактивная программа «Лексикон Достоевского». На материале цитат и изданий XIX века читатель проследит, как историко-культурный контекст влиял на перемены в языке. Место: Музей Достоевского.
- 11:00 — Уличная пешеходная экскурсия «Воздуху не хватает, или почему старуха-процентщица была обречена». Знакомство с топографическими героями романа «Преступление и наказание» — домами и мостами Петербурга. Место сбора группы: Сенная площадь, 13. Ориентир — вход № 3, метро «Садовая».
- 11:00–18:00 — Вернисаж выставки уличного художника и участника творческого объединения Parazit Group Maestro Jackie. Место: Культурное пространство «Где бабуля?».
- 12:00–15:00 — Экскурсионная программа «Молодежь — Достоевскому». Молодые экскурсоводы-волонтеры Музея Достоевского проведут бесплатные экскурсии по 3-м маршрутам Петербурга Достоевского: «Раскольников в городе» (метро «Сенная»), «Владимирская площадь и ее окрестности» (у памятника Достоевскому), «Петербург в романе «Идиот» (Владимирская площадь, за памятником).
- 12:00–16:30 — «Умышленный город». День Достоевского в Музее «Разночинный Петербург». Экскурсия «Время назад: от Кузнечного переулка к Семеновскому плацу». Сбор на Большой Московской улице. В программе также мини-спектакль по мотивам произведений Достоевского в исполнении артистов театра «Алые паруса» и пешеходная прогулка «Уголки непарадного Петербурга».
- 13:00–16:00 — День Достоевского в Библиотеке БИАР: литературный тест, макро-раскраски, викторина «Угадай героя», плакаты «Достоевский об искусстве». Настольная игра «Тени Петербурга».
- 13:00 — Фотосессия с героями романа «Преступление и наказание». Место: Центральная библиотека Зощенко.
- 13:30 — Открытие выставки Аллы Джигирей «Самый отвлеченный и умышленный город». Покажут иллюстрации к произведениям писателя, созданные для издательства «Вита Нова». Место: Центральная библиотека имени Зощенко.
- 14:00 (и 16:00) — Интерактивная игра «Суд над Раскольниковым» в образовательном пространстве Doctrina et Nobiles. Игрокам будет предложено воссоздать судебный процесс над Родионом Раскольниковым, примерив на себя роли героев произведения.
- 15:00 — Уличная пешеходная экскурсия «История одного преступления». Место: Библиотека на Карповке.
- 15:00 — Иммерсивный спектакль «По следам Раскольникова» при участии артистов театра НДТ. В маршруте — путь Раскольникова в 730 шагов, история домов и героев романа, многое из петербургской жизни Достоевского. Место начала спектакля: Казначейская ул., 7.
- 15:00 — Лекция философа Никиты Сюндюкова «Петербург Достоевского». Как складывались его отношения с городом? Как петербургская архитектура повлияла на его литературный мир? И почему, презирая Петербург, Достоевский не мог из него уехать? Место: Центральная библиотека Зощенко
- 15:00 — Игровая программа «Петербург Достоевского». Место: Библиотека Федора Абрамова.
- 16:00 — Открытая дискуссия «Такую выставку мне и нужно!» в Музее Достоевского. На обсуждении студенты-филологи РГПУ им. А.И.Герцена раскроют, какими хотят видеть выставки любители творчества Достоевского, что интересно школьным учителям, чего ожидают от экспозиции профессиональные филологи и какие задачи должны перед собой ставить музейные проектировщики. А главное — как понять роман или повесть с помощью музейного предмета.
- 17:00 — Открытие выставки Виктора Егорова «Затерянный мир Петербурга» и перформанс «PARAZIT читает Достоевского». Художник Виктор Егоров представит непарадный Петербург, глухие дворы-колодцы, тупики, маленькие улочки, все то, что принято называть «Петербургом Достоевского». На вернисаже в Библиотеке книжной графики 10 молодых художников PARAZIT прочитают вслух отрывки из произведений Достоевского.
- 17:00 (и 19:00) — Спектакль ФМД-Театра «Достоевский маскарад» — театральное путешествие, в котором переплетаются семь произведений трех писателей: Достоевского, Пушкина и Лермонтова. Место: Общественное пространство «Никольские ряды».
- 18:00 — Театральная компания «Ойра-Ойра», моноспектакль Анны Некрасовой «Imbroglio – путаница» по повести Достоевского «Белые ночи» и стихам Анастасии Прониной. Место: Центральная библиотека Зощенко.
- 18:30 — Литературный «Ужин с Достоевским» от актера театра и кино Ильи Тиунова. Моноспектакль по мотивам творчества Достоевского в традиционном русском ресторане. Место: Ресторан «Достоевский».
- 19:00 — Уличная пешеходная экскурсия «Воздуху не хватает, или почему старуха-процентщица была обречена». Знакомство с топографическими героями романа «Преступление и наказание». Место сбора группы: Сенная площадь, 13. Ориентир — вход № 3, метро «Садовая».
- 21:00 — Спектакль-расследование «Заповедь № 6» по мотивам «Преступления и наказания» в Культурном пространстве «Где бабуля?».
- 22:00 — Ночная экскурсия по местам романа «Преступление и наказание» от актера театра и кино (Илья Тиунов/Александр Муравицкий). Место сбора группы: СПб, Казначейская, 7.
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