Ночные маршруты по следам Раскольникова, перформанс андеграунд-группы Parazit и литературный ужин: рассказываем, что делать в «День Достоевского»

5 июля в Петербурге пройдет XVI городской фестиваль «День Достоевского», в рамках которого проведут экскурсии, фильмы, лекции, спектакли и уличные представления, посвященные великому писателю и его героям.

Среди участников — Музей Достоевского, Музей городской скульптуры, Всероссийский музей Пушкина — Музей-квартира Некрасова, Музей «Разночинный Петербург», Музей-квартира Аллилуевых, Библиотека имени Лермонтова — Библиотека книжной графики, Библиотека «БИАР», Библиотека на Карповке, Центральная библиотека им. М.М.Зощенко, Библиотека им. Федора Абрамова, Образовательное пространство «Doctrina et Nobiles», NDT Tour — Авторские экскурсии артистов Небольшого драматического театра, Культурное пространство «Где бабуля?», ФМД-Театр (Театр Музея Достоевского).

События программы: