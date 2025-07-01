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Ночные маршруты по следам Раскольникова, перформанс андеграунд-группы Parazit и литературный ужин: рассказываем, что делать в «День Достоевского»

Традиционно мероприятия стартуют в первую субботу июля — во время сюжетного начала событий романа «Преступление и наказание». В этом году городская акция охватит музеи, театры и библиотеки города. Рассказываем о программе.

ZMD-Design / Shutterstok

5 июля в Петербурге пройдет XVI городской фестиваль «День Достоевского», в рамках которого проведут экскурсии, фильмы, лекции, спектакли и уличные представления, посвященные великому писателю и его героям.

Среди участников — Музей Достоевского, Музей городской скульптуры, Всероссийский музей Пушкина — Музей-квартира Некрасова, Музей «Разночинный Петербург», Музей-квартира Аллилуевых, Библиотека имени Лермонтова — Библиотека книжной графики, Библиотека «БИАР», Библиотека на Карповке, Центральная библиотека им. М.М.Зощенко, Библиотека им. Федора Абрамова, Образовательное пространство «Doctrina et Nobiles», NDT Tour — Авторские экскурсии артистов Небольшого драматического театра, Культурное пространство «Где бабуля?», ФМД-Театр (Театр Музея Достоевского).

События программы:

Juliautumn / Shutterstok
  • 15:00 — Игровая программа «Петербург Достоевского». Место: Библиотека Федора Абрамова.
  • 16:00 — Открытая дискуссия «Такую выставку мне и нужно!» в Музее Достоевского. На обсуждении студенты-филологи РГПУ им. А.И.Герцена раскроют, какими хотят видеть выставки любители творчества Достоевского, что интересно школьным учителям, чего ожидают от экспозиции профессиональные филологи и какие задачи должны перед собой ставить музейные проектировщики. А главное — как понять роман или повесть с помощью музейного предмета.
  • 17:00 — Открытие выставки Виктора Егорова «Затерянный мир Петербурга» и перформанс «PARAZIT читает Достоевского». Художник Виктор Егоров представит непарадный Петербург, глухие дворы-колодцы, тупики, маленькие улочки, все то, что принято называть «Петербургом Достоевского». На вернисаже в Библиотеке книжной графики 10 молодых художников PARAZIT прочитают вслух отрывки из произведений Достоевского.
  • 17:00 (и 19:00) — Спектакль ФМД-Театра «Достоевский маскарад» — театральное путешествие, в котором переплетаются семь произведений трех писателей: Достоевского, Пушкина и Лермонтова. Место: Общественное пространство «Никольские ряды».
  • 18:00 — Театральная компания «Ойра-Ойра», моноспектакль Анны Некрасовой «Imbroglio – путаница» по повести Достоевского «Белые ночи» и стихам Анастасии Прониной. Место: Центральная библиотека Зощенко.
  • 18:30 — Литературный «Ужин с Достоевским» от актера театра и кино Ильи Тиунова. Моноспектакль по мотивам творчества Достоевского в традиционном русском ресторане. Место: Ресторан «Достоевский».
  • 19:00 — Уличная пешеходная экскурсия «Воздуху не хватает, или почему старуха-процентщица была обречена». Знакомство с топографическими героями романа «Преступление и наказание». Место сбора группы: Сенная площадь, 13. Ориентир — вход № 3, метро «Садовая».
  • 21:00 — Спектакль-расследование «Заповедь № 6» по мотивам «Преступления и наказания» в Культурном пространстве «Где бабуля?».
  • 22:00 — Ночная экскурсия по местам романа «Преступление и наказание» от актера театра и кино (Илья Тиунов/Александр Муравицкий). Место сбора группы: СПб, Казначейская, 7.

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