Фестиваль продолжит традицию «собирания» текстов и людей, объединяя музеи, книжные магазины и культурные пространства вокруг интереса к книге.
«Фаренгейт 451»
С 16 июня по 20 июля в Литейном округе Петербурга — районе, где жили, творили, встречались и обменивались идеями ключевые фигуры русской литературы — пройдет книжный фестиваль «Округ чтения» от Школы искусств и культурного наследия Европейского университета. Проект посвящен 30-летию ЕУ в Петербурге и началу приемной кампании 2025 года. В программе — лекции, лаборатории, паблик-токи, кинопоказы, ридинги и экскурсии по Литейной стороне, а в барах можно будет попробовать специальное коктейльное меню, приуроченное к фестивалю и юбилею ЕУ. «Округ чтения» проведет культурный маршрут в пределах пешеходного круга (радиусом 1,5 км), в котором объединит 18 площадок города — от самого здания ЕУ («сердце» проекта) до кинотеатра «Out Cinema» и издательства «Новое литературное обозрение».
«Идея «Округа чтения» родилась на семинаре магистерской программы «Музейные исследования и кураторские стратегии» ЕУСПб. Мы размышляли о том, как объединить дружественные организации района и показать, что университет может делиться академическими знаниями в открытом и увлекательном формате, доступном широкой публике. Европейский — это про bringing the best together, и я рада, что нам удалось собрать насыщенную и разнообразную публичную программу для городского сообщества», — комментирует Дарья Старкова, студентка 1 курса магистерской программы «Музейные исследования и кураторские стратегии» Школы искусств и культурного наследия ЕУ.
Елена Грачева
Директор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета:
В этом году Европейскому университету исполняется 30 лет, а Школе искусств и культурного наследия — уже четыре, как она стала частью университета. По счастливому совпадению — а может, так было предначертано — наш университет находится в районе, где на протяжении десятилетий жили и работали ключевые фигуры литературной и академической истории. В последние годы именно здесь появились важные точки притяжения для исследователей, ценителей и просто любителей русской литературы. У нас сложились дружеские отношения: мы ходим друг к другу в гости, во многих проектах участвуют наши студенты и выпускники. Нам захотелось в честь дня рождения пригласить друзей и коллег объединиться — и сделать что-то открытое, живое и полезное для города.
"Орфей"
События программы
Глава 1. Рождение замысла.
- 16 июня, 18:00 — Лаборатория письма с Максом Неаполитанским. Создание нехудожественного текста на примерах эссе Агамбена, Монтеня и Бен-Чхоль Хана. Место: «Третье место».
- 16 июня, 19:00 — Презентация книги Майи Кучерской «Случай в маскараде». Модератором встречи выступит Максим Мамлыга, книжный обозреватель и главный редактор книжного медиа «БИЛЛИ». Место: «Подписные издания».
- 19 июня, 19:00 — Лекция Михаила Мельниченко и Екатерины Ларионовой «Тайное и публичное: дневник как литературный жанр». Место: «Подписные издания».
- 20 июня, 17:10 — Показ фильма «Патерсон» Джима Джармуша и лекция. Место: Out Cinema.
Глава 2. Литературный труд.
- 23 июня, 18:00 — Лаборатория письма с Максом Неаполитанским. Как работать с новыми жанрами: от автофикшна к theory-fiction. Обсуждение и практика будут строится вокруг книг нескольких современных писателей — Бенхамина Лабатута, Резы Негарестани и Михаила Куртова. Место: «Третье место».
- 25 июня, 19:00 — Лекция «Фольклор в поисках автора: Черный ворон и унтер Веревкин» антрополога и фольклориста Михаила Лурье. Место: Музей «Полторы комнаты».
- 26 июня, 19:00 — Лекция «Гомеопатическое мироздание так: магические войны письма и прояснения» философа Йоэля Регева. Место: Книжный магазин «Все свободны».
- 26 июня, 19:00 — Дискуссия «От открыток до рилсов: как меняются литературные мемы» с блогером Анастасией Паутовой и филологом Екатериной Блатовой. Место: Двор Европейского университета на Шпалерной, 1.
- 27 июня, 18:00 — Чтение «Искусство видеть» Джона Берджера. Место: Галерея «Сарай».
- 28 июня, 20:20 — Показ фильма «Сансет бульвар» Билли Уайлдера и лекция. Молодой сценарист Джо Гиллис сидит на мели, его преследуют кредиторы, ему не на что поесть, ему кажется, что жизнь кончилась. Но неожиданно он попадает во двор особняка знаменитой в прошлом и увядающей в настоящем кинозвезды Нормы Десмонд. Место: Out Cinema.
- 29 июня, 15:00 — Подписные экскурсии по Литейной стороне. Место: Итальянский сад.
Глава 3. Путь к читателю.
- 30 июня, 19:00 — Лекция «Что читать детям? Как народники и передвижники изменили школьную хрестоматию» с кандидатом филологических наук Аннрй Сенькиной. Место: KGallery.
- 2 июля, 19:00 — Лекция «Прогулка по Риму 1930-х годов вместе с Мандельштамом» с Наталией Мазур. Место: Музей «Полторы комнаты».
- 4 июля — Лекция «Есть ли у чтения история и как ее изучать?» с Юлией Сафроновой. Место: Музей Анны Ахматовой.
- 4 июля, 20:30 — Показ фильма «Доктор Джекилл и мистер Хайд» Рубена Мамуляна и лекция. Лондон. Конец 19 века. В переполненном зале знаменитый доктор Джекилл читает лекцию. Он заявляет, что природа человека двойственна, раздираема противоречиями между Добром и Злом.
Глава 4. Академическое осмысление.
- 9 июля, 19:00 — Лекция «О пользе медленного чтения» с Еленой Грачевой. Место: Музей «Полторы комнаты».
- 12 июля, 20:20 — Показ фильма «Фаренгейт 451» Франсуа Трюффо и лекция. Мир будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных- огнеметчиков, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону. Место: Out Cinema.
Глава 5. Книга в действии.
- Лекция «Где найти "синий" в Петербурге: городское пространство в бульварном "Синем журнале"» Екатеры Булатовой. Место: «Подписные издания».
- 18 июля, 20:40 — Показ фильма «Орфей» Жана Кокто и лекция. Знаменитый поэт Орфей пресыщен жизнью и славой. Все меняет встреча с Принцессой Ада. Она и сама влюбляется в Орфея, а ее слуга Артебиз – в его жену Эвридику. Странный любовный четырехугольник обречен.
Параллельно в барных заведениях «Округа чтения» — «Терминале», «Луче», «Заливе», «Brimborium’e» и «Цветочках» — участников фестиваля будут ожидать тематические коктейли.
Программа будет дополняться. В афише возможны изменения.
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