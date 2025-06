С 16 июня по 20 июля в Литейном округе Петербурга — районе, где жили, творили, встречались и обменивались идеями ключевые фигуры русской литературы — пройдет книжный фестиваль «Округ чтения» от Школы искусств и культурного наследия Европейского университета. Проект посвящен 30-летию ЕУ в Петербурге и началу приемной кампании 2025 года. В программе — лекции, лаборатории, паблик-токи, кинопоказы, ридинги и экскурсии по Литейной стороне, а в барах можно будет попробовать специальное коктейльное меню, приуроченное к фестивалю и юбилею ЕУ. «Округ чтения» проведет культурный маршрут в пределах пешеходного круга (радиусом 1,5 км), в котором объединит 18 площадок города — от самого здания ЕУ («сердце» проекта) до кинотеатра «Out Cinema» и издательства «Новое литературное обозрение».

«Идея «Округа чтения» родилась на семинаре магистерской программы «Музейные исследования и кураторские стратегии» ЕУСПб. Мы размышляли о том, как объединить дружественные организации района и показать, что университет может делиться академическими знаниями в открытом и увлекательном формате, доступном широкой публике. Европейский — это про bringing the best together, и я рада, что нам удалось собрать насыщенную и разнообразную публичную программу для городского сообщества», — комментирует Дарья Старкова, студентка 1 курса магистерской программы «Музейные исследования и кураторские стратегии» Школы искусств и культурного наследия ЕУ.