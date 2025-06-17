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Настя Паутова, философ Йоэль Регев, историк Михаил Мельниченко и другие исследователи и популяризаторы культуры проведут по «Округу чтения» — литературному фестивалю от Школы искусств ЕУ

Фестиваль продолжит традицию «собирания» текстов и людей, объединяя музеи, книжные магазины и культурные пространства вокруг интереса к книге.

«Фаренгейт 451»
Anglo Enterprises /Vineyard Film Ltd.

«Фаренгейт 451»

С 16 июня по 20 июля в Литейном округе Петербурга — районе, где жили, творили, встречались и обменивались идеями ключевые фигуры русской литературы — пройдет книжный фестиваль «Округ чтения» от Школы искусств и культурного наследия Европейского университета. Проект посвящен 30-летию ЕУ в Петербурге и началу приемной кампании 2025 года. В программе — лекции, лаборатории, паблик-токи, кинопоказы, ридинги и экскурсии по Литейной стороне, а в барах можно будет попробовать специальное коктейльное меню, приуроченное к фестивалю и юбилею ЕУ. «Округ чтения» проведет культурный маршрут в пределах пешеходного круга (радиусом 1,5 км), в котором объединит 18 площадок города — от самого здания ЕУ («сердце» проекта) до кинотеатра «Out Cinema» и издательства «Новое литературное обозрение».

«Идея «Округа чтения» родилась на семинаре магистерской программы «Музейные исследования и кураторские стратегии» ЕУСПб. Мы размышляли о том, как объединить дружественные организации района и показать, что университет может делиться академическими знаниями в открытом и увлекательном формате, доступном широкой публике. Европейский — это про bringing the best together, и я рада, что нам удалось собрать насыщенную и разнообразную публичную программу для городского сообщества», — комментирует Дарья Старкова, студентка 1 курса магистерской программы «Музейные исследования и кураторские стратегии» Школы искусств и культурного наследия ЕУ.

Елена Грачева
Фото: Наталья Скворцова для Собака.ru

Елена Грачева

Лия Чечик

Директор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета:

В этом году Европейскому университету исполняется 30 лет, а Школе искусств и культурного наследия — уже четыре, как она стала частью университета. По счастливому совпадению — а может, так было предначертано — наш университет находится в районе, где на протяжении десятилетий жили и работали ключевые фигуры литературной и академической истории. В последние годы именно здесь появились важные точки притяжения для исследователей, ценителей и просто любителей русской литературы. У нас сложились дружеские отношения: мы ходим друг к другу в гости, во многих проектах участвуют наши студенты и выпускники. Нам захотелось в честь дня рождения пригласить друзей и коллег объединиться — и сделать что-то открытое, живое и полезное для города.

"Орфей"
Andre Paulve Film / Films du Palais Royal

"Орфей"

События программы

Глава 1. Рождение замысла.

Глава 2. Литературный труд.

Михаил Мельниченко (в центре) и команда Центра изучения эго-документов «Прожито» при ЕУСПб.
Фото: Лина Либо для Собака.ru

Михаил Мельниченко (в центре) и команда Центра изучения эго-документов «Прожито» при ЕУСПб.

Анастасия Паутова
Фото: Ксения Ващенко для Собака.ru

Анастасия Паутова

Глава 3. Путь к читателю.

Глава 4. Академическое осмысление.

  • 9 июля, 19:00 — Лекция «О пользе медленного чтения» с Еленой Грачевой. Место: Музей «Полторы комнаты».
  • 12 июля, 20:20 — Показ фильма «Фаренгейт 451» Франсуа Трюффо и лекция. Мир будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных- огнеметчиков, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону. Место: Out Cinema.

Глава 5. Книга в действии.

  • Лекция «Где найти "синий" в Петербурге: городское пространство в бульварном "Синем журнале"» Екатеры Булатовой. Место: «Подписные издания».
  • 18 июля, 20:40 — Показ фильма «Орфей» Жана Кокто и лекция. Знаменитый поэт Орфей пресыщен жизнью и славой. Все меняет встреча с Принцессой Ада. Она и сама влюбляется в Орфея, а ее слуга Артебиз – в его жену Эвридику. Странный любовный четырехугольник обречен.

Параллельно в барных заведениях «Округа чтения» — «Терминале», «Луче», «Заливе», «Brimborium’e» и «Цветочках» — участников фестиваля будут ожидать тематические коктейли. 

Программа будет дополняться. В афише возможны изменения.

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