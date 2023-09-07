Как Ида Галич и Олег Горчанин устроили самый эффектный мейковер года?

Ида Галич — ​преображение года. Как это: вчера — ​футболка с пивозавром, сегодня — ​архивный кутюр? Вы нам просто позируете или все гораздо глубже?

Трансформация произошла полная, и она удалась, причем не только внешне, но и внутренне. Мне дико комфортно сейчас. Даже в профессии все стало красивее: я сейчас почти не работаю по выходным, по вечерам, у меня четкое расписание. Я, оказывается, всегда могла так жить. Но мы, поколение 1990‑х, воспитаны в страхе, что кто‑то придет и заберет наше место, как только мы зазеваемся. Мы недостойны, мы все должны пахать. А это не так, это в больной голове нарисовано, поэтому я и начала разбираться с собой. Был запрос на то, чтобы измениться и внутренне, и внешне. Я до этого работала с огромным количеством стилистов, были самые топовые, но я так сильно влюблена в Олега, потому что только он смог. Мне нужен был не просто приходящий-­уходящий персонаж, а именно тот, кто бы проникся, вошел в ДНК команды, проекта, меня и во всем этом мог бы с нами раствориться. Так и произошло. Поэтому не случилось какой‑то нарочитой искусственной пробы пера, нет. Сила в органике, я считаю.

Почему Ида Галич при ее возможностях вдруг берет юного стилиста без опыта и рекомендаций?

В жизни должно быть место мечте. К тому же у Олега была одна ценная рекомендация: его посоветовал Гоша Карцев (стилист и ведущий. — ​Прим. ред.). И мое сотрудничество с опытными стилистами не приносило нужных результатов: их опыт как будто не резонировал с моим. И ситуация, когда стилист — ​пластилин, гибкий, готовый слушать и вникать, оказалась выигрышной для всех. А до Олега все пытались меня упростить.

Теперь вы дальше от народа? Как реагирует ваша многомиллионная аудитория на корсеты и шлейфы?

Очень хорошо. У нас с Олегом по сути очень простое, понятное отношение к моде. Любой человек может взять и создать образ, похожий на то, что мы делаем. Я же не ушла в непонятный человеческому разуму дикий фэшн-авангард. На фотографиях не появилось кислого недовольного лица и очень модного образа. По факту я осталась народной, но при этом и выросла в красивое: расслабленная дива, такое состояние. Оно во всем прослеживается, не только в одежде. Ведь мы видим очень много примеров, когда очень круто одевают человека, а он продолжает делать какие‑то совершенно неподходящие, неподобающие вещи. Тебя могут красиво нарядить и поставить, но должно быть за этим что‑то еще. Я не отказалась ни от одной части себя, тут все честно. Если бы мне было неуютно в этом, если бы я не нравилась сама себе сейчас в зеркале, мы бы видели другую Иду. Хорошо одетую, но как будто не пришей кобыле хвост.